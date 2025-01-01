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Инструменты для совместной работы с дополненной реальностью - Самые популярные приложения - Панама
Инструменты AR Collaboration используются для обучения, совместной работы и предоставления технической поддержки из удаленной среды с использованием приложений дополненной реальности (AR). Инструменты AR Collab часто используются для предоставления удаленной поддержки в таких областях, как техническое обслуживание, производство, автомобилестроение и коммунальные услуги. В этих областях пользователи могут подключать такое оборудование, как телефоны, планшеты или очки дополненной реальности, к программному обеспечению, которое предоставляет им визуальные инструкции, показывающие, как проводить обслуживание любого конкретного оборудования. Примером может служить сломавшаяся часть оборудования, и теперь полевой работник должен научиться ее чинить. Программное обеспечение для совместной работы с дополненной реальностью может не только предоставлять визуальные инструкции, которые покажут работнику, где именно произошел сбой в оборудовании, но также может связать его с командой удаленной поддержки, которая сможет видеть именно то, что видит работник. Вместе они могут совместно работать над решением проблемы, используя AR и визуальные инструкции.
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Zoho Lens
zoho.com
Интерактивная удаленная помощь с использованием дополненной реальности. Взгляните на проблемы с оборудованием — от производственного оборудования до серверов — в любой момент, прямо со своего рабочего места, получив доступ к камере смартфона пользователя в удаленном месте.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — это инструмент визуальной удаленной помощи, основанный на искусственном интеллекте, дополненной реальности (AR) и модели большого языка (L.L.M.). Это позволяет экспертам глобально сотрудничать с техническими специалистами или клиентами, помогая и направляя визуально, используя аннотации A...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — профессиональный инструмент для удаленного общения с клиентами. Экономьте деньги и время и передайте свои ноу-хау следующему поколению технических специалистов.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo позволяет агентам службы поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам телефонов клиентов, чтобы видеть то, что они видят, без необходимости устанавливать приложение. Предоставляя компаниям возможность видеть вещи такими, какими их видят их клиенты, Viewabo расширяет возможности групп об...
XMReality
xmreality.com
XMReality предоставляет решение для удаленной визуальной помощи, созданное для вашего предприятия, всегда полностью безопасное и настраиваемое в соответствии с вашим брендом. XMReality, усовершенствованная дополненной реальностью и разработанная для простоты использования, достаточно мощна, чтобы сд...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — компания, предоставляющая программное обеспечение B2B как услугу (SaaS), специализирующаяся на удаленной помощи. Он предоставляет услуги видеосотрудничества нового поколения, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любо...
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — это система дистанционного управления и цифрового рабочего процесса на основе дополненной реальности, которую можно использовать с различными устройствами, включая интеллектуальные очки, для доступа к удаленным экспертам и удаленной диагностики, оценки и устранения неполадок активов н...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE предназначен для того, чтобы поднять поддержку клиентов производителей машин на новый уровень. Перестаньте путешествовать по миру ради обслуживания. Предоставляйте конечным пользователям документацию по машине через дополненную реальность или узнавайте в режиме реального времени точку...
SightCall
sightcall.com
SightCall VISION — единственная программная платформа, которая дает корпоративным сервисным организациям возможность видеть, анализировать, направлять и составлять отчеты в момент обслуживания. Агенты, клиенты, технические специалисты и удаленные эксперты могут использовать SightCall VISION для визу...