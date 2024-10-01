Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Инструменты для совместной работы с дополненной реальностью - Самые популярные приложения - Дания Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты AR Collaboration используются для обучения, совместной работы и предоставления технической поддержки из удаленной среды с использованием приложений дополненной реальности (AR). Инструменты AR Collab часто используются для предоставления удаленной поддержки в таких областях, как техническое обслуживание, производство, автомобилестроение и коммунальные услуги. В этих областях пользователи могут подключать такое оборудование, как телефоны, планшеты или очки дополненной реальности, к программному обеспечению, которое предоставляет им визуальные инструкции, показывающие, как проводить обслуживание любого конкретного оборудования. Примером может служить сломавшаяся часть оборудования, и теперь полевой работник должен научиться ее чинить. Программное обеспечение для совместной работы с дополненной реальностью может не только предоставлять визуальные инструкции, которые покажут работнику, где именно произошел сбой в оборудовании, но также может связать его с командой удаленной поддержки, которая сможет видеть именно то, что видит работник. Вместе они могут совместно работать над решением проблемы, используя AR и визуальные инструкции.