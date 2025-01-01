Программное обеспечение для защиты приложений - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для защиты приложений позволяет пользователям изменять источник приложения, чтобы сделать его более устойчивым к внешнему вмешательству.
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Codacy
codacy.com
Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.
Appdome
appdome.com
Appdome – автоматизированная платформа для защиты мобильных приложений на Android и iOS, включающая множество функций безопасности и защиты от угроз.
AppSealing
appsealing.com
AppSealing защищает мобильные приложения от угроз, включая мошенничество и обратную инженерию, без написания кода, обеспечивая защиту в реальном времени.
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler защищает веб-приложения с помощью запутывания JavaScript-кода и специализированной защиты от угроз на стороне клиента.
Data Theorem
datatheorem.com
Приложение RamQuest предлагает интегрированные решения для закрытия сделок, учета эскроу, управления транзакциями и цифрового рынка.
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