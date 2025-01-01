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Программное обеспечение для защиты приложений
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Программное обеспечение для защиты приложений - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для защиты приложений позволяет пользователям изменять источник приложения, чтобы сделать его более устойчивым к внешнему вмешательству.

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Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.

Appdome

Appdome

appdome.com

Appdome – автоматизированная платформа для защиты мобильных приложений на Android и iOS, включающая множество функций безопасности и защиты от угроз.

AppSealing

AppSealing

appsealing.com

AppSealing защищает мобильные приложения от угроз, включая мошенничество и обратную инженерию, без написания кода, обеспечивая защиту в реальном времени.

Jscrambler

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler защищает веб-приложения с помощью запутывания JavaScript-кода и специализированной защиты от угроз на стороне клиента.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Приложение RamQuest предлагает интегрированные решения для закрытия сделок, учета эскроу, управления транзакциями и цифрового рынка.

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Программное обеспечение для защиты приложений - Самые популярные приложения - WebCatalog