Магазин приложений для веб-приложений
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Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для защиты приложений - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Программное обеспечение для защиты приложений позволяет пользователям изменять источник приложения, чтобы сделать его более устойчивым к внешнему вмешательству.
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Codacy
codacy.com
Codacy помогает создавать высококачественные и безопасные приложения. Вы можете легко приступить к работе и начать повышать качество, охват тестированием и безопасность уже сегодня. Codacy — это готовое к использованию решение, позволяющее быстро и без проблем внедрять и масштабировать проекты вашей...
Appdome
appdome.com
Appdome — это универсальный центр защиты мобильных приложений в сфере мобильных приложений. Appdome предоставляет единственную в мобильной индустрии полностью автоматизированную унифицированную платформу защиты мобильных приложений, основанную на запатентованном механизме ML-кодирования, используемо...
AppSealing
appsealing.com
AppSealing признан решением №1 для защиты мобильных приложений. Он защищает мобильные приложения за считанные минуты, не написав ни единой строки кода. Надежные функции самозащиты приложений во время выполнения (rasp Security) защищают ваших клиентов и мобильные приложения от несанкционированного до...
Data Theorem
datatheorem.com
Решения RamQuest включают наши полностью интегрированные решения для закрытия, условного депонирования, обработки изображений, управления транзакциями, проектирования и цифровых торговых площадок и доступны локально или в размещенной среде.
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler является лидером в области защиты и соответствия требованиям на стороне клиента. Мы были первыми, кто объединил расширенную полиморфную обфускацию JavaScript с детальной защитой сторонних тегов в единой платформе защиты и обеспечения соответствия требованиям на стороне клиента. Наше интег...