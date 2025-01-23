Программное обеспечение для защиты приложений - Самые популярные приложения - Израиль

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler является лидером в области защиты и соответствия требованиям на стороне клиента. Мы были первыми, кто объединил расширенную полиморфную обфускацию JavaScript с детальной защитой сторонних тегов в единой платформе защиты и обеспечения соответствия требованиям на стороне клиента. Наше интегрированное решение обеспечивает надежную защиту от текущих и новых киберугроз на стороне клиента, цифрового скимминга, утечек данных и кражи IP-адресов, позволяя командам разработчиков программного обеспечения и цифровым технологиям безопасно внедрять инновации. С помощью Jscrambler компании внедряют единую, ориентированную на будущее политику безопасности на стороне клиента, обеспечивая при этом соответствие новым стандартам безопасности, включая PCI DSS v4. Все продукты Jscrambler полностью совместимы со всеми основными технологическими платформами и стеками, включая HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic и NativeScript. С помощью Jscrambler компании внедряют единую, ориентированную на будущее политику безопасности на стороне клиента, обеспечивая при этом соответствие новым стандартам безопасности. Jscrambler обслуживает широкий круг клиентов, включая ведущие компании из списка Fortune 500, интернет-магазины, авиакомпании, средства массовой информации и компании, предоставляющие финансовые услуги, чей успех зависит от безопасного взаимодействия со своими клиентами в Интернете. Присоединяйтесь к нам, чтобы формировать будущее веб-безопасности и внедрять бесстрашные цифровые инновации.