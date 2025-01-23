Программное обеспечение для защиты приложений - Самые популярные приложения - Ирландия

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Программное обеспечение для защиты приложений позволяет пользователям изменять источник приложения, чтобы сделать его более устойчивым к внешнему вмешательству.
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Codacy
codacy.com
Codacy помогает создавать высококачественные и безопасные приложения. Вы можете легко приступить к работе и начать повышать качество, охват тестированием и безопасность уже сегодня. Codacy — это готовое к использованию решение, позволяющее быстро и без проблем внедрять и масштабировать проекты вашей команды. - Начните сканирование репозиториев git и внесите изменения в код за считанные минуты. - Предсказуемая модель ценообразования на основе пользователей. - Работает с более чем 49 языками и платформами.
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler является лидером в области защиты и соответствия требованиям на стороне клиента. Мы были первыми, кто объединил расширенную полиморфную обфускацию JavaScript с детальной защитой сторонних тегов в единой платформе защиты и обеспечения соответствия требованиям на стороне клиента. Наше интегрированное решение обеспечивает надежную защиту от текущих и новых киберугроз на стороне клиента, цифрового скимминга, утечек данных и кражи IP-адресов, позволяя командам разработчиков программного обеспечения и цифровым технологиям безопасно внедрять инновации. С помощью Jscrambler компании внедряют единую, ориентированную на будущее политику безопасности на стороне клиента, обеспечивая при этом соответствие новым стандартам безопасности, включая PCI DSS v4. Все продукты Jscrambler полностью совместимы со всеми основными технологическими платформами и стеками, включая HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic и NativeScript. С помощью Jscrambler компании внедряют единую, ориентированную на будущее политику безопасности на стороне клиента, обеспечивая при этом соответствие новым стандартам безопасности. Jscrambler обслуживает широкий круг клиентов, включая ведущие компании из списка Fortune 500, интернет-магазины, авиакомпании, средства массовой информации и компании, предоставляющие финансовые услуги, чей успех зависит от безопасного взаимодействия со своими клиентами в Интернете. Присоединяйтесь к нам, чтобы формировать будущее веб-безопасности и внедрять бесстрашные цифровые инновации.
AppSealing
appsealing.com
AppSealing признан решением №1 для защиты мобильных приложений. Он защищает мобильные приложения за считанные минуты, не написав ни единой строки кода. Надежные функции самозащиты приложений во время выполнения (rasp Security) защищают ваших клиентов и мобильные приложения от несанкционированного доступа, незаконных модификаций и других неизвестных угроз. Защитите свои мобильные приложения во время выполнения от: обратного проектирования, кражи IP; мошеннических клонов приложений; потери конфиденциальных данных и многих других негативных последствий.
Appdome
appdome.com
Appdome — это универсальный центр защиты мобильных приложений в сфере мобильных приложений. Appdome предоставляет единственную в мобильной индустрии полностью автоматизированную унифицированную платформу защиты мобильных приложений, основанную на запатентованном механизме ML-кодирования, используемом мобильными брендами для устранения сложностей, экономии денег и обеспечения более 300 сертифицированных Secure™ безопасности мобильных приложений, защиты от вредоносного ПО и защиты от вредоносных программ. -мошенничество, MOBILEBot™ Defense, Geo Compliance, защита от мошенничества, предотвращение атак MiTM, обфускация кода и другие средства защиты в приложениях Android и iOS с легкостью, и все это внутри мобильных DevOps и CI/CD. трубопровод. Унифицированная платформа защиты Appdome также включает Threat-Events™ для управления UX/UI и ThreatScope™ Mobile XDR. Ведущие бренды в сфере финансов, здравоохранения, мобильных игр, розничной торговли, государственного управления и мобильной коммерции используют Appdome для защиты приложений Android и iOS, мобильных клиентов и мобильного бизнеса по всему миру.
Data Theorem
datatheorem.com
Решения RamQuest включают наши полностью интегрированные решения для закрытия, условного депонирования, обработки изображений, управления транзакциями, проектирования и цифровых торговых площадок и доступны локально или в размещенной среде.
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