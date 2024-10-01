Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Категории

Программное обеспечение для защиты приложений - Самые популярные приложения - Германия

Программное обеспечение для защиты приложений позволяет пользователям изменять источник приложения, чтобы сделать его более устойчивым к внешнему вмешательству.

Отправить новое приложение


Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy помогает создавать высококачественные и безопасные приложения. Вы можете легко приступить к работе и начать повышать качество, охват тестированием и безопасность уже сегодня. Codacy — это готовое к использованию решение, позволяющее быстро и без проблем внедрять и масштабировать проекты вашей...

Appdome

Appdome

appdome.com

Appdome — это универсальный центр защиты мобильных приложений в сфере мобильных приложений. Appdome предоставляет единственную в мобильной индустрии полностью автоматизированную унифицированную платформу защиты мобильных приложений, основанную на запатентованном механизме ML-кодирования, используемо...

AppSealing

AppSealing

appsealing.com

AppSealing признан решением №1 для защиты мобильных приложений. Он защищает мобильные приложения за считанные минуты, не написав ни единой строки кода. Надежные функции самозащиты приложений во время выполнения (rasp Security) защищают ваших клиентов и мобильные приложения от несанкционированного до...

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Решения RamQuest включают наши полностью интегрированные решения для закрытия, условного депонирования, обработки изображений, управления транзакциями, проектирования и цифровых торговых площадок и доступны локально или в размещенной среде.

Jscrambler

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler является лидером в области защиты и соответствия требованиям на стороне клиента. Мы были первыми, кто объединил расширенную полиморфную обфускацию JavaScript с детальной защитой сторонних тегов в единой платформе защиты и обеспечения соответствия требованиям на стороне клиента. Наше интег...

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности