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Управление состоянием безопасности приложений (ASPM) — это комплексный подход к кибербезопасности, предназначенный для защиты программных приложений от потенциальных угроз. Этот процесс включает в себя непрерывную оценку, мониторинг и повышение безопасности приложений организации. ASPM объединяет различные технологии для выявления и устранения рисков безопасности в программных приложениях, предлагая видимость, выявление рисков и рекомендации по устранению. Он помогает командам безопасности, DevOps и ИТ-администраторам управлять соблюдением требований, определять приоритеты рисков и устранять уязвимости. Решения ASPM выделяются среди других инструментов кибербезопасности, таких как системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM) и сканеры уязвимостей. Хотя эти инструменты направлены на выявление, оценку и снижение рисков безопасности в целом, ASPM специально разработан для защиты программных приложений. Он обеспечивает комплексное представление о безопасности приложений и интегрируется с жизненным циклом разработки, обеспечивая упреждающие меры безопасности.
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Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
OX Security
ox.security
OX Security — платформа для управления безопасностью приложений, интегрирующая различные инструменты и автоматизирующая решение проблем безопасности в процессе разработки.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — приложение для управления безопасностью разработки ПО, которое обнаруживает уязвимости, защищает компоненты и оптимизирует цепочки поставок.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro - платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая анализ кода и мониторинг рисков для повышения безопасности и снижения уязвимостей.
Cycode
cycode.com
Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai — это продукт DevSecOps, обеспечивающий безопасность приложений в CICD-пipeline с помощью статического и динамического тестирования, анализа составного ПО и управления уязвимостями.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode – это платформа для управления безопасностью приложений, объединяющая инструменты управления уязвимостями и автоматизацию рабочего процесса.
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