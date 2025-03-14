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Программное обеспечение для управления состоянием безопасности приложений (ASPM)
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Программное обеспечение для управления состоянием безопасности приложений (ASPM) - Самые популярные приложения

Управление состоянием безопасности приложений (ASPM) — это комплексный подход к кибербезопасности, предназначенный для защиты программных приложений от потенциальных угроз. Этот процесс включает в себя непрерывную оценку, мониторинг и повышение безопасности приложений организации. ASPM объединяет различные технологии для выявления и устранения рисков безопасности в программных приложениях, предлагая видимость, выявление рисков и рекомендации по устранению. Он помогает командам безопасности, DevOps и ИТ-администраторам управлять соблюдением требований, определять приоритеты рисков и устранять уязвимости. Решения ASPM выделяются среди других инструментов кибербезопасности, таких как системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM) и сканеры уязвимостей. Хотя эти инструменты направлены на выявление, оценку и снижение рисков безопасности в целом, ASPM специально разработан для защиты программных приложений. Он обеспечивает комплексное представление о безопасности приложений и интегрируется с жизненным циклом разработки, обеспечивая упреждающие меры безопасности.

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Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security — платформа для управления безопасностью приложений, интегрирующая различные инструменты и автоматизирующая решение проблем безопасности в процессе разработки.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni — приложение для управления безопасностью разработки ПО, которое обнаруживает уязвимости, защищает компоненты и оптимизирует цепочки поставок.

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro - платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая анализ кода и мониторинг рисков для повышения безопасности и снижения уязвимостей.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.

Boman.ai

Boman.ai

boman.ai

Boman.ai — это продукт DevSecOps, обеспечивающий безопасность приложений в CICD-пipeline с помощью статического и динамического тестирования, анализа составного ПО и управления уязвимостями.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.

ArmorCode

ArmorCode

armorcode.com

ArmorCode – это платформа для управления безопасностью приложений, объединяющая инструменты управления уязвимостями и автоматизацию рабочего процесса.

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