Apiiro

apiiro.com

Apiiro — лидер в области управления состоянием безопасности приложений (ASPM), объединяющего видимость рисков, приоритизацию и исправление с глубоким анализом кода и контекстом времени выполнения. Получите полную прозрачность приложений и рисков: Apiiro использует глубокий, основанный на коде подход к ASPM. Его облачная платформа безопасности приложений анализирует исходный код и извлекает контекст времени выполнения для создания непрерывной графической инвентаризации компонентов цепочки поставок приложений и программного обеспечения. Расставьте приоритеты с помощью контекста времени выполнения кода: благодаря своей собственной системе Risk Graph™️ Apiiro контекстуализирует оповещения безопасности от сторонних инструментов и собственных решений безопасности на основе вероятности и влияния риска, чтобы однозначно минимизировать количество невыполненных предупреждений и время сортировки на 95%. Исправляйте быстрее и предотвращайте важные риски: связывая риски с владельцами кода, предоставляя рекомендации по исправлению, обогащенные LLM, и встраивая ограничения на основе рисков непосредственно в инструменты и рабочие процессы разработчиков, Apiiro сокращает время исправления (MTTR) до 85%. Собственные решения Apiiro по обеспечению безопасности включают тестирование безопасности API в коде, обнаружение и проверку секретов, создание спецификации программного обеспечения (SBOM), предотвращение раскрытия конфиденциальных данных, анализ состава программного обеспечения (SCA), а также безопасность CI/CD и SCM.