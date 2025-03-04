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Программное обеспечение для управления состоянием безопасности приложений (ASPM)
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Программное обеспечение для управления состоянием безопасности приложений (ASPM) - Самые популярные приложения - Танзания

Управление состоянием безопасности приложений (ASPM) — это комплексный подход к кибербезопасности, предназначенный для защиты программных приложений от потенциальных угроз. Этот процесс включает в себя непрерывную оценку, мониторинг и повышение безопасности приложений организации. ASPM объединяет различные технологии для выявления и устранения рисков безопасности в программных приложениях, предлагая видимость, выявление рисков и рекомендации по устранению. Он помогает командам безопасности, DevOps и ИТ-администраторам управлять соблюдением требований, определять приоритеты рисков и устранять уязвимости. Решения ASPM выделяются среди других инструментов кибербезопасности, таких как системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM) и сканеры уязвимостей. Хотя эти инструменты направлены на выявление, оценку и снижение рисков безопасности в целом, ASPM специально разработан для защиты программных приложений. Он обеспечивает комплексное представление о безопасности приложений и интегрируется с жизненным циклом разработки, обеспечивая упреждающие меры безопасности.

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Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk (произносится как Snyk) — это платформа безопасности для разработчиков, предназначенная для защиты пользовательского кода, зависимостей с открытым исходным кодом, контейнеров и облачной инфраструктуры на одной платформе. Решения Snyk для обеспечения безопасности разработчиков позволяют безопасно создавать современные приложения, предоставляя разработчикам возможность владеть и обеспечивать безопасность всего приложения, от кода и открытого исходного кода до контейнеров и облачной инфраструктуры. Обеспечьте безопасность при написании кода в IDE: быстро находите проблемы с помощью сканера, легко устраняйте проблемы с помощью рекомендаций по исправлению, проверяйте обновленный код. Интегрируйте репозитории исходного кода для защиты приложений: интегрируйте репозиторий для поиска проблем, определения приоритетов с учетом контекста, исправления и объединения. Защитите свои контейнеры во время сборки на протяжении всего SDLC: начните исправлять контейнеры сразу после написания Dockerfile, постоянно отслеживайте образы контейнеров на протяжении всего их жизненного цикла и расставляйте приоритеты с учетом контекста. Безопасные конвейеры сборки и развертывания: встроенная интеграция с вашим инструментом CI/CD, настройка правил, поиск и устранение проблем в вашем приложении, а также мониторинг ваших приложений. Быстро защитите свои приложения с помощью сканирования уязвимостей и автоматических исправлений Snyk — попробуйте бесплатно!

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — это платформа безопасности программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, обеспечивающая расширенное сканирование кода и оценку уязвимостей облака. Наша платформа отдает приоритет реальным угрозам, снижает количество ложных срабатываний и делает понятными общие уязвимости и уязвимости (CVE). С Aikido обеспечить безопасность вашего продукта становится проще, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего: написании кода.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode — единственное комплексное решение для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения (SSC), обеспечивающее прозрачность, безопасность и целостность на всех этапах SDLC. Cycode интегрируется со всеми вашими инструментами конвейера доставки программного обеспечения и поставщиками инфраструктуры, чтобы обеспечить полную прозрачность и усиленный уровень безопасности за счет согласованных политик управления и безопасности. Cycode еще больше снижает риск взломов с помощью ряда механизмов сканирования, которые ищут такие проблемы, как жестко запрограммированные секреты, неправильные настройки IAC, утечки кода и многое другое. Запатентованный график знаний Cycode отслеживает целостность кода, активность пользователей и события в SDLC, чтобы находить аномалии и предотвращать подделку кода.

OX Security

OX Security

ox.security

Безопасность должна быть неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения, а не второстепенной мыслью. Основанная Нитсуном Зивом и Лайоном Арзи, двумя бывшими руководителями Check Point, OX является первой и единственной платформой активного управления состоянием безопасности приложений (ASPM), объединяющей разрозненные инструменты безопасности приложений (ASPM+AST и SSC) в единой консоли. Объединив лучшие практики управления рисками и кибербезопасности с ориентированным на пользователя подходом, адаптированным для разработчиков, он предлагает полную безопасность, определение приоритетов и автоматическое устранение проблем безопасности на протяжении всего цикла разработки, что позволяет организациям быстро выпускать безопасные продукты.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Защитите свою разработку и доставку программного обеспечения! Xygeni Security специализируется на управлении состоянием безопасности приложений (ASPM), используя глубокую контекстуальную информацию для эффективного определения приоритетов и управления рисками безопасности, сводя к минимуму шум и чрезмерные оповещения. Наши инновационные технологии автоматически обнаруживают вредоносный код в режиме реального времени при публикации новых и обновленных компонентов, немедленно уведомляя клиентов и помещая затронутые компоненты в карантин для предотвращения потенциальных нарушений. Благодаря обширному покрытию, охватывающему всю цепочку поставок программного обеспечения, включая компоненты с открытым исходным кодом, процессы и инфраструктуру CI/CD, обнаружение аномалий, утечку секретов, инфраструктуру как код (IaC) и безопасность контейнеров, Xygeni обеспечивает надежную защиту ваших программных приложений. Доверьте Xygeni защиту ваших операций и расширение возможностей вашей команды для создания и реализации с соблюдением целостности и безопасности.

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro — лидер в области управления состоянием безопасности приложений (ASPM), объединяющего видимость рисков, приоритизацию и исправление с глубоким анализом кода и контекстом времени выполнения. Получите полную прозрачность приложений и рисков: Apiiro использует глубокий, основанный на коде подход к ASPM. Его облачная платформа безопасности приложений анализирует исходный код и извлекает контекст времени выполнения для создания непрерывной графической инвентаризации компонентов цепочки поставок приложений и программного обеспечения. Расставьте приоритеты с помощью контекста времени выполнения кода: благодаря своей собственной системе Risk Graph™️ Apiiro контекстуализирует оповещения безопасности от сторонних инструментов и собственных решений безопасности на основе вероятности и влияния риска, чтобы однозначно минимизировать количество невыполненных предупреждений и время сортировки на 95%. Исправляйте быстрее и предотвращайте важные риски: связывая риски с владельцами кода, предоставляя рекомендации по исправлению, обогащенные LLM, и встраивая ограничения на основе рисков непосредственно в инструменты и рабочие процессы разработчиков, Apiiro сокращает время исправления (MTTR) до 85%. Собственные решения Apiiro по обеспечению безопасности включают тестирование безопасности API в коде, обнаружение и проверку секретов, создание спецификации программного обеспечения (SBOM), предотвращение раскрытия конфиденциальных данных, анализ состава программного обеспечения (SCA), а также безопасность CI/CD и SCM.

ArmorCode

ArmorCode

armorcode.com

ArmorCode — это платформа AppSecOps, объединяющая ASPM, унифицированное управление уязвимостями, оркестровку DevSecOps и соответствие требованиям. Он интегрируется с вашими инструментами безопасности для приема, дедупликации и сопоставления результатов, чтобы дать командам целостное представление об их ландшафте рисков, а также ускоряет устранение последствий за счет определения приоритетов рисков и автоматизации рабочих процессов.

Boman.ai

Boman.ai

boman.ai

Boman.ai — это готовый к использованию продукт DevSecOps, который может обеспечить непрерывную безопасность приложений в конвейере DevOps. Он добавляет в конвейер CICD SAST (статическое тестирование безопасности приложений), DAST (динамическое тестирование безопасности приложений), SCA (анализ состава программного обеспечения) и секретный сканер. Он основан на машинном обучении для удаления ложных срабатываний и шума. Может интегрироваться с существующими инструментами безопасности приложений. Он предлагает систему управления уязвимостями и полную видимость безопасности приложений на единой платформе. Может создавать отчеты о соответствии. Может интегрироваться с рабочими процессами Jira и Developer. Сканирование происходит на CICD клиента, Boman.ai никуда не загружает код клиента.

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Программное обеспечение для управления состоянием безопасности приложений (ASPM) - Самые популярные приложения - Танзания - WebCatalog