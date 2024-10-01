Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для управления состоянием безопасности приложений (ASPM) - Самые популярные приложения - Никарагуа

Управление состоянием безопасности приложений (ASPM) — это комплексный подход к кибербезопасности, предназначенный для защиты программных приложений от потенциальных угроз. Этот процесс включает в себя непрерывную оценку, мониторинг и повышение безопасности приложений организации. ASPM объединяет различные технологии для выявления и устранения рисков безопасности в программных приложениях, предлагая видимость, выявление рисков и рекомендации по устранению. Он помогает командам безопасности, DevOps и ИТ-администраторам управлять соблюдением требований, определять приоритеты рисков и устранять уязвимости. Решения ASPM выделяются среди других инструментов кибербезопасности, таких как системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM) и сканеры уязвимостей. Хотя эти инструменты направлены на выявление, оценку и снижение рисков безопасности в целом, ASPM специально разработан для защиты программных приложений. Он обеспечивает комплексное представление о безопасности приложений и интегрируется с жизненным циклом разработки, обеспечивая упреждающие меры безопасности.