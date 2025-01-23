Программное обеспечение для управления состоянием безопасности приложений (ASPM) - Самые популярные приложения - Израиль

Snyk

snyk.io

Snyk (произносится как Snyk) — это платформа безопасности для разработчиков, предназначенная для защиты пользовательского кода, зависимостей с открытым исходным кодом, контейнеров и облачной инфраструктуры на одной платформе. Решения Snyk для обеспечения безопасности разработчиков позволяют безопасно создавать современные приложения, предоставляя разработчикам возможность владеть и обеспечивать безопасность всего приложения, от кода и открытого исходного кода до контейнеров и облачной инфраструктуры. Обеспечьте безопасность при написании кода в IDE: быстро находите проблемы с помощью сканера, легко устраняйте проблемы с помощью рекомендаций по исправлению, проверяйте обновленный код. Интегрируйте репозитории исходного кода для защиты приложений: интегрируйте репозиторий для поиска проблем, определения приоритетов с учетом контекста, исправления и объединения. Защитите свои контейнеры во время сборки на протяжении всего SDLC: начните исправлять контейнеры сразу после написания Dockerfile, постоянно отслеживайте образы контейнеров на протяжении всего их жизненного цикла и расставляйте приоритеты с учетом контекста. Безопасные конвейеры сборки и развертывания: встроенная интеграция с вашим инструментом CI/CD, настройка правил, поиск и устранение проблем в вашем приложении, а также мониторинг ваших приложений. Быстро защитите свои приложения с помощью сканирования уязвимостей и автоматических исправлений Snyk — попробуйте бесплатно!