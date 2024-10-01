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Программное обеспечение для управления состоянием безопасности приложений (ASPM) - Самые популярные приложения - Фарерские о-ва
Управление состоянием безопасности приложений (ASPM) — это комплексный подход к кибербезопасности, предназначенный для защиты программных приложений от потенциальных угроз. Этот процесс включает в себя непрерывную оценку, мониторинг и повышение безопасности приложений организации. ASPM объединяет различные технологии для выявления и устранения рисков безопасности в программных приложениях, предлагая видимость, выявление рисков и рекомендации по устранению. Он помогает командам безопасности, DevOps и ИТ-администраторам управлять соблюдением требований, определять приоритеты рисков и устранять уязвимости. Решения ASPM выделяются среди других инструментов кибербезопасности, таких как системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM) и сканеры уязвимостей. Хотя эти инструменты направлены на выявление, оценку и снижение рисков безопасности в целом, ASPM специально разработан для защиты программных приложений. Он обеспечивает комплексное представление о безопасности приложений и интегрируется с жизненным циклом разработки, обеспечивая упреждающие меры безопасности.
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Snyk
snyk.io
Snyk (произносится как Snyk) — это платформа безопасности для разработчиков, предназначенная для защиты пользовательского кода, зависимостей с открытым исходным кодом, контейнеров и облачной инфраструктуры на одной платформе. Решения Snyk для обеспечения безопасности разработчиков позволяют безопасн...
Xygeni
xygeni.io
Защитите свою разработку и доставку программного обеспечения! Xygeni Security специализируется на управлении состоянием безопасности приложений (ASPM), используя глубокую контекстуальную информацию для эффективного определения приоритетов и управления рисками безопасности, сводя к минимуму шум и чре...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro — лидер в области управления состоянием безопасности приложений (ASPM), объединяющего видимость рисков, приоритизацию и исправление с глубоким анализом кода и контекстом времени выполнения. Получите полную прозрачность приложений и рисков: Apiiro использует глубокий, основанный на коде подход...
OX Security
ox.security
Безопасность должна быть неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения, а не второстепенной мыслью. Основанная Нитсуном Зивом и Лайоном Арзи, двумя бывшими руководителями Check Point, OX является первой и единственной платформой активного управления состоянием безопасности приложе...
Cycode
cycode.com
Cycode — единственное комплексное решение для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения (SSC), обеспечивающее прозрачность, безопасность и целостность на всех этапах SDLC. Cycode интегрируется со всеми вашими инструментами конвейера доставки программного обеспечения и постав...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — это платформа безопасности программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, обеспечивающая расширенное сканирование кода и оценку уязвимостей облака. Наша платформа отдает приоритет реальным угрозам, снижает количество ложных срабатываний и делает понятными общие уязвимо...
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai — это готовый к использованию продукт DevSecOps, который может обеспечить непрерывную безопасность приложений в конвейере DevOps. Он добавляет в конвейер CICD SAST (статическое тестирование безопасности приложений), DAST (динамическое тестирование безопасности приложений), SCA (анализ соста...
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode — это платформа AppSecOps, объединяющая ASPM, унифицированное управление уязвимостями, оркестрацию DevSecOps и соответствие требованиям. Он интегрируется с вашими инструментами безопасности для приема, дедупликации и сопоставления результатов, чтобы дать командам целостное представление об...