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Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO)
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Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO) - Самые популярные приложения

Разработчики и команды DevOps используют инструменты оркестрации выпуска приложений для управления и оптимизации процессов выпуска приложений. Это программное обеспечение предлагает комплексное представление о конвейерах выпуска, позволяя пользователям планировать, отслеживать, планировать и выполнять различные элементы рабочих процессов CI/CD. Компании полагаются на эти инструменты для обеспечения эффективных и действенных внутренних и внешних выпусков. Команды могут планировать и выполнять развертывание приложений с помощью визуального сопоставления рабочих процессов, оптимизации конвейера и назначения задач. Программное обеспечение для оркестрации выпусков приложений интегрируется с собственными функциями непрерывной интеграции, непрерывной доставки и непрерывного развертывания или включает в себя их, что упрощает автоматизированную среду CI/CD.

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github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

GitLab

GitLab

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GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Codefresh

Codefresh

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Codefresh - это платформа для автоматизации CI/CD, оптимизирующая развертывание облачных приложений с поддержкой GitOps и различными стратегиями развертывания.

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Octopus Deploy - это платформа для автоматизации развертывания и управления версиями приложений в различных средах, поддерживающая интеграцию с CI-инструментами.

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Gravity Cloud

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Gravity Cloud - это платформа для управления облачной инфраструктурой с централизованным контролем и повышенной безопасностью.

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mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.

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JFrog предлагает централизованное управление артефактами, автоматизацию CI/CD и инструменты безопасности для оптимизации процессов разработки программного обеспечения.

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Instaclustr — управляемый сервис OpenSearch для поиска, анализа и логирования данных, предлагающий поддержку и автоматизацию для интеграции в рабочие процессы.

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CloudBees

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CloudBees - это платформа для автоматизации процессов CI/CD, упрощающая разработку и развертывание программного обеспечения в командах.

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Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO) - Самые популярные приложения - WebCatalog