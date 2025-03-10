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Разработчики и команды DevOps используют инструменты оркестрации выпуска приложений для управления и оптимизации процессов выпуска приложений. Это программное обеспечение предлагает комплексное представление о конвейерах выпуска, позволяя пользователям планировать, отслеживать, планировать и выполнять различные элементы рабочих процессов CI/CD. Компании полагаются на эти инструменты для обеспечения эффективных и действенных внутренних и внешних выпусков. Команды могут планировать и выполнять развертывание приложений с помощью визуального сопоставления рабочих процессов, оптимизации конвейера и назначения задач. Программное обеспечение для оркестрации выпусков приложений интегрируется с собственными функциями непрерывной интеграции, непрерывной доставки и непрерывного развертывания или включает в себя их, что упрощает автоматизированную среду CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh - это платформа для автоматизации CI/CD, оптимизирующая развертывание облачных приложений с поддержкой GitOps и различными стратегиями развертывания.
Octopus Deploy
octopus.com
Octopus Deploy - это платформа для автоматизации развертывания и управления версиями приложений в различных средах, поддерживающая интеграцию с CI-инструментами.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud - это платформа для управления облачной инфраструктурой с централизованным контролем и повышенной безопасностью.
mogenius
mogenius.com
mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирована со всеми пакетными технологиями и инструментами, составляющими цепочку поставок программного обеспечения. Организации получают выгоду от полной прослеживаемости любого типа среды выпуска и развертывания, включая модели машинного обучения, программное обеспечение, работающее на периферии, и программное обеспечение, развернутое в производственных центрах обработки данных.
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение журналов и поиск приложений. Instaclustr Managed OpenSearch — это решение со 100% открытым исходным кодом. Это означает, что вы получите преимущества инноваций сообщества и выбора поставщика, а также нашу простую в использовании автоматизированную платформу и экспертную поддержку. Включите наше решение Managed OpenSearch в свои текущие рабочие процессы за считанные минуты и высвободите ценные ресурсы, чтобы сосредоточиться на остальной части стека приложений.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих процессов. Постоянно улучшайте качество обслуживания клиентов, постепенно предоставляя функции, обеспечивающие скорость и контроль. Управляйте всем, используя более высокий уровень прозрачности, управления и аналитики для всех инструментов, команд, конвейеров и процессов... и все это в масштабе предприятия.
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