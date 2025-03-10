Instaclustr

instaclustr.com

Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение журналов и поиск приложений. Instaclustr Managed OpenSearch — это решение со 100% открытым исходным кодом. Это означает, что вы получите преимущества инноваций сообщества и выбора поставщика, а также нашу простую в использовании автоматизированную платформу и экспертную поддержку. Включите наше решение Managed OpenSearch в свои текущие рабочие процессы за считанные минуты и высвободите ценные ресурсы, чтобы сосредоточиться на остальной части стека приложений.