Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO) - Самые популярные приложения - Ватикан

mogenius

mogenius.com

mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака платформа снижает затраты на DevOps и облегчает эффективное управление инфраструктурой для команд любого размера без привязки к поставщику. Платформа объединяет прозрачность, наблюдаемость и автоматизацию в единое решение для полного контроля над Kubernetes. Он оптимизирует рабочие процессы CI/CD и обеспечивает безопасность корпоративного уровня. mogenius идеально подходит для команд, стремящихся к быстрому развертыванию, сокращению затрат на облако и сокращению затрат на обслуживание, особенно когда внутренние ресурсы ограничены. DevOps и инженеры платформ могут быстро создать собственную внутреннюю платформу разработчиков за считанные дни. Доступен бесплатный план.