Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO) - Самые популярные приложения - Танзания

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Разработчики и команды DevOps используют инструменты оркестрации выпуска приложений для управления и оптимизации процессов выпуска приложений. Это программное обеспечение предлагает комплексное представление о конвейерах выпуска, позволяя пользователям планировать, отслеживать, планировать и выполнять различные элементы рабочих процессов CI/CD. Компании полагаются на эти инструменты для обеспечения эффективных и действенных внутренних и внешних выпусков. Команды могут планировать и выполнять развертывание приложений с помощью визуального сопоставления рабочих процессов, оптимизации конвейера и назначения задач. Программное обеспечение для оркестрации выпусков приложений интегрируется с собственными функциями непрерывной интеграции, непрерывной доставки и непрерывного развертывания или включает в себя их, что упрощает автоматизированную среду CI/CD.
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GitHub
github.com
Github, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая предоставляет хостинг для разработки программного обеспечения и управления версиями с использованием GIT. Он предлагает функцию управления распределенной версией и управления исходным кодом (SCM) GIT, а также свои собственные функции. Он предоставляет контроль доступа и несколько функций сотрудничества, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб -квартира в Калифорнии, она является дочерней компанией Microsoft с 2018 года. Github предлагает свои базовые услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года Github предлагает неограниченные частные репозитории для всех планов, включая бесплатные счета, но предоставил бесплатно только до трех сотрудников на репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 года, бесплатный план позволяет неограниченным сотрудникам, но ограничивает частные репозитории 2000 минут в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозитории (в том числе не менее 28 миллионов общественных репозиториев), что делает его крупнейшим множеством исходного кода в мире.
GitLab
about.gitlab.com
Gitlab-это веб-инструмент DevOps Lifecycle Lifecycle, который предоставляет менеджер Git-Repository, предоставляющий функции вики, отслеживания проблем и непрерывной интеграции и развертывания, с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной Gitlab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Dimtriy Zaporzhets и Valery. Решение управления исходным кодом для сотрудничества в команде по разработке программного обеспечения. Позже он превратился в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем в жизненный цикл DevOps. Текущий технологический стек включает в себя GO, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым явлением, где основная функциональность выпускается по лицензии с открытым исходным кодом (MIT), в то время как дополнительная функциональность находится под страховой лицензией.
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака платформа снижает затраты на DevOps и облегчает эффективное управление инфраструктурой для команд любого размера без привязки к поставщику. Платформа объединяет прозрачность, наблюдаемость и автоматизацию в единое решение для полного контроля над Kubernetes. Он оптимизирует рабочие процессы CI/CD и обеспечивает безопасность корпоративного уровня. mogenius идеально подходит для команд, стремящихся к быстрому развертыванию, сокращению затрат на облако и сокращению затрат на обслуживание, особенно когда внутренние ресурсы ограничены. DevOps и инженеры платформ могут быстро создать собственную внутреннюю платформу разработчиков за считанные дни. Доступен бесплатный план.
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение журналов и поиск приложений. Instaclustr Managed OpenSearch — это решение со 100% открытым исходным кодом. Это означает, что вы получите преимущества инноваций сообщества и выбора поставщика, а также нашу простую в использовании автоматизированную платформу и экспертную поддержку. Включите наше решение Managed OpenSearch в свои текущие рабочие процессы за считанные минуты и высвободите ценные ресурсы, чтобы сосредоточиться на остальной части стека приложений.
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирована со всеми пакетными технологиями и инструментами, составляющими цепочку поставок программного обеспечения. Организации получают выгоду от полной прослеживаемости любого типа среды выпуска и развертывания, включая модели машинного обучения, программное обеспечение, работающее на периферии, и программное обеспечение, развернутое в производственных центрах обработки данных.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих процессов. Постоянно улучшайте качество обслуживания клиентов, постепенно предоставляя функции, обеспечивающие скорость и контроль. Управляйте всем, используя более высокий уровень прозрачности, управления и аналитики для всех инструментов, команд, конвейеров и процессов... и все это в масштабе предприятия.
Octopus Deploy
octopus.com
Основанная в 2012 году компания Octopus Deploy обеспечивает успешное развертывание более чем 25 000 компаний по всему миру. До появления Octopus Deploy инструменты оркестрации выпусков и автоматизации DevOps были неуклюжими, ограничивались только крупными предприятиями и не давали того, что обещали. Octopus Deploy стал первым инструментом автоматизации выпуска, который получил широкое распространение среди команд разработчиков программного обеспечения, и мы продолжаем изобретать новые способы для команд разработки и эксплуатации автоматизировать выпуски и доставлять работающее программное обеспечение в производство. Octopus Deploy — это единое место, где ваша команда может: - Управлять выпусками - Автоматизировать развертывание сложных приложений - Автоматизировать рутинные и экстренные операции. Акцент на повторяемых и надежных развертываниях и глубокое понимание того, как работают команды разработчиков программного обеспечения, отличает Octopus. Octopus воплощает нашу философию о том, что необходимо для хорошей автоматизации, то, что мы изучаем и совершенствуем на протяжении десятилетия и многих миллионов успешных развертываний. Octopus, созданный для управления самыми сложными сценариями развертывания, признан лидером в области непрерывного развертывания благодаря лучшим в своем классе функциям, таким как автоматизация Runbook и многопользовательская среда.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать переход от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для создания и развертывания своего программного обеспечения безопасным и масштабируемым образом.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — это самый быстрый способ построить облачную инфраструктуру и управлять ею. Внутренняя платформа разработчиков Gravity позволяет инженерным группам запускать программное обеспечение в вашем облаке без автоматизации и с меньшими затратами на облако.
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