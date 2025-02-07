Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO) - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

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Разработчики и команды DevOps используют инструменты оркестрации выпуска приложений для управления и оптимизации процессов выпуска приложений. Это программное обеспечение предлагает комплексное представление о конвейерах выпуска, позволяя пользователям планировать, отслеживать, планировать и выполнять различные элементы рабочих процессов CI/CD. Компании полагаются на эти инструменты для обеспечения эффективных и действенных внутренних и внешних выпусков. Команды могут планировать и выполнять развертывание приложений с помощью визуального сопоставления рабочих процессов, оптимизации конвейера и назначения задач. Программное обеспечение для оркестрации выпусков приложений интегрируется с собственными функциями непрерывной интеграции, непрерывной доставки и непрерывного развертывания или включает в себя их, что упрощает автоматизированную среду CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечивает контроль доступа и несколько функций совместной работы, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, а с 2018 года она является дочерней компанией Microsoft. GitHub предлагает свои основные услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года GitHub предлагает неограниченное количество частных репозиториев для всех планов, включая бесплатные учетные записи, но бесплатно разрешено только до трех соавторов на каждый репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 г. бесплатный план позволяет неограниченное количество соавторов, но ограничивает частные репозитории до 2000 минут действий в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что у него более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозиториев (включая не менее 28 миллионов общедоступных репозиториев), что делает его крупнейшим хранилищем исходного кода в мире.
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Дмитрием. Запорожец и Валерий Сизов. Первоначально код был написан на Ruby, некоторые части позже были переписаны на Go, первоначально как решение для управления исходным кодом для совместной работы внутри команды по разработке программного обеспечения. Позже оно превратилось в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем и весь жизненный цикл DevOps. Текущий стек технологий включает Go, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым ядром, где основные функции выпускаются под лицензией с открытым исходным кодом (MIT), а дополнительные функции — под частной лицензией.
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака платформа снижает затраты на DevOps и облегчает эффективное управление инфраструктурой для команд любого размера без привязки к поставщику. Платформа объединяет прозрачность, наблюдаемость и автоматизацию в единое решение для полного контроля над Kubernetes. Он оптимизирует рабочие процессы CI/CD и обеспечивает безопасность корпоративного уровня. mogenius идеально подходит для команд, стремящихся к быстрому развертыванию, сокращению затрат на облако и сокращению затрат на обслуживание, особенно когда внутренние ресурсы ограничены. DevOps и инженеры платформ могут быстро создать собственную внутреннюю платформу разработчиков за считанные дни. Доступен бесплатный план.
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение журналов и поиск приложений. Instaclustr Managed OpenSearch — это решение со 100% открытым исходным кодом. Это означает, что вы получите преимущества инноваций сообщества и выбора поставщика, а также нашу простую в использовании автоматизированную платформу и экспертную поддержку. Включите наше решение Managed OpenSearch в свои текущие рабочие процессы за считанные минуты и высвободите ценные ресурсы, чтобы сосредоточиться на остальной части стека приложений.
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирована со всеми пакетными технологиями и инструментами, составляющими цепочку поставок программного обеспечения. Организации получают выгоду от полной прослеживаемости любого типа среды выпуска и развертывания, включая модели машинного обучения, программное обеспечение, работающее на периферии, и программное обеспечение, развернутое в производственных центрах обработки данных.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих процессов. Постоянно улучшайте качество обслуживания клиентов, постепенно предоставляя функции, обеспечивающие скорость и контроль. Управляйте всем, используя более высокий уровень прозрачности, управления и аналитики для всех инструментов, команд, конвейеров и процессов... и все это в масштабе предприятия.
Octopus Deploy
octopus.com
Основанная в 2012 году компания Octopus Deploy обеспечивает успешное развертывание более чем 25 000 компаний по всему миру. До появления Octopus Deploy инструменты оркестрации выпусков и автоматизации DevOps были неуклюжими, ограничивались только крупными предприятиями и не давали того, что обещали. Octopus Deploy стал первым инструментом автоматизации выпуска, который получил широкое распространение среди команд разработчиков программного обеспечения, и мы продолжаем изобретать новые способы для команд разработки и эксплуатации автоматизировать выпуски и доставлять работающее программное обеспечение в производство. Octopus Deploy — это единое место, где ваша команда может: - Управлять выпусками - Автоматизировать развертывание сложных приложений - Автоматизировать рутинные и экстренные операции. Акцент на повторяемых и надежных развертываниях и глубокое понимание того, как работают команды разработчиков программного обеспечения, отличает Octopus. Octopus воплощает нашу философию о том, что необходимо для хорошей автоматизации, то, что мы изучаем и совершенствуем на протяжении десятилетия и многих миллионов успешных развертываний. Octopus, созданный для управления самыми сложными сценариями развертывания, признан лидером в области непрерывного развертывания благодаря лучшим в своем классе функциям, таким как автоматизация Runbook и многопользовательская среда.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать переход от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для создания и развертывания своего программного обеспечения безопасным и масштабируемым образом.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — это самый быстрый способ построить облачную инфраструктуру и управлять ею. Внутренняя платформа разработчиков Gravity позволяет инженерным группам запускать программное обеспечение в вашем облаке без автоматизации и с меньшими затратами на облако.
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