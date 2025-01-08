Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO) - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

GitHub

github.com

GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечивает контроль доступа и несколько функций совместной работы, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, а с 2018 года она является дочерней компанией Microsoft. GitHub предлагает свои основные услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года GitHub предлагает неограниченное количество частных репозиториев для всех планов, включая бесплатные учетные записи, но бесплатно разрешено только до трех соавторов на каждый репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 г. бесплатный план позволяет неограниченное количество соавторов, но ограничивает частные репозитории до 2000 минут действий в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что у него более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозиториев (включая не менее 28 миллионов общедоступных репозиториев), что делает его крупнейшим хранилищем исходного кода в мире.