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Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO) - Самые популярные приложения - Швейцария
Разработчики и команды DevOps используют инструменты оркестрации выпуска приложений для управления и оптимизации процессов выпуска приложений. Это программное обеспечение предлагает комплексное представление о конвейерах выпуска, позволяя пользователям планировать, отслеживать, планировать и выполнять различные элементы рабочих процессов CI/CD. Компании полагаются на эти инструменты для обеспечения эффективных и действенных внутренних и внешних выпусков. Команды могут планировать и выполнять развертывание приложений с помощью визуального сопоставления рабочих процессов, оптимизации конвейера и назначения задач. Программное обеспечение для оркестрации выпусков приложений интегрируется с собственными функциями непрерывной интеграции, непрерывной доставки и непрерывного развертывания или включает в себя их, что упрощает автоматизированную среду CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать переход от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для создания...
Octopus Deploy
octopus.com
Основанная в 2012 году компания Octopus Deploy обеспечивает успешное развертывание более чем 25 000 компаний по всему миру. До появления Octopus Deploy инструменты оркестрации выпусков и автоматизации DevOps были неуклюжими, ограничивались только крупными предприятиями и не давали того, что обещали....
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака ...
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — это самый быстрый способ построить облачную инфраструктуру и управлять ею. Внутренняя платформа разработчиков Gravity позволяет инженерным группам запускать программное обеспечение в вашем облаке без автоматизации и с меньшими затратами на использование облака.
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих проц...
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирован...