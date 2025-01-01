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Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения

Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.

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Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase - это платформа Google для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для бэкенда и управления данными.

Retool

Retool

retool.com

Retool — это платформа для быстрого создания внутренних приложений, позволяющая визуально подключать компоненты к базам данных и API.

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase - это серверная платформа для создания приложений, предлагающая базы данных PostgreSQL, аутентификацию, API и хранилище.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Draftbit - это платформа для визуального создания мобильных приложений с возможностью экспорта кода и совместной работы.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire — это платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без написания кода, с удобным интерфейсом и возможностью настройки.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким и без кода, которая упрощает управление рабочими процессами и автоматизирует бизнес-процессы.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppsGeyser - платформа для создания мобильных приложений без кода, позволяющая пользователям разрабатывать и публиковать приложения бесплатно.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie - это платформа для создания мобильных приложений для iPhone и Android без необходимости в программировании.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

QuickBase — это платформа без кода для создания бизнес-приложений и автоматизации рабочих процессов, позволяющая пользователям интегрировать данные и принимать обоснованные решения.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio — платформа для создания онлайн-приложений базы данных без программирования с визуальным конструктором и интеграцией с другими системами.

nandbox

nandbox

nandbox.com

nandbox - это создатель нативных приложений для Android и iOS, позволяющий сделать приложение без программирования и с использованием готовых шаблонов.

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

UI Bakery - конструктор интерфейсов для создания внутренних инструментов и бизнес-приложений с поддержкой баз данных и API.

Knack

Knack

knack.com

Knack - это платформа без кода, позволяющая пользователям создавать пользовательские веб-приложения для управления данными и автоматизации процессов.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo — платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без кода. Пользователи могут использовать шаблоны и инструменты для монетизации контента.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer - это инструмент для создания электронных писем и целевых страниц без необходимости в программировании, с библиотекой шаблонов и интеграциями.

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Appwrite - облачная платформа для разработки бэкенда приложений с поддержкой различных языков и фреймворков, предлагающая инструменты для аутентификации, баз данных и хранения.

Ionic

Ionic

ionic.io

Ionic — это фреймворк с открытым исходным кодом для создания кроссплатформенных мобильных приложений на базах HTML, CSS и JavaScript.

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems - платформа для разработки приложений с низким кодом, оптимизирующая процесс создания и управления корпоративными решениями.

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

Приложение Composable Prompts упрощает управление подсказками для повышения эффективности в рабочих процессах и разработке приложений.

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ - платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения для мобильных и веб-платформ.

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks - платформа для разработки приложений без кода, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы и создавать пользовательские приложения быстро и просто.

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase — это конструктор баз данных, позволяющий создавать настраиваемое программное обеспечение для бизнеса без написания кода.

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatroll — платформа для общения в реальном времени, позволяющая пользователям участвовать в дискуссиях и обмениваться контентом на веб-сайтах и приложениях.

Progress

Progress

progress.com

Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — платформа разработки приложений с низким кодом для создания веб- и мобильных приложений с поддержкой ИИ для улучшения пользовательского опыта.

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Superblocks — платформа low-code для быстрого создания корпоративных приложений с поддержкой ИИ и интеграцией с базами данных и API.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet — это конструктор приложений без кода, позволяющий создавать мобильные и веб-приложения для различных целей без знаний программирования.

8base

8base

8base.com

8base — это низкодевая платформа для создания и запуска цифровых продуктов, включая SaaS, маркетплейсы и веб-приложения, с фокусом на экономичность и простоту.

Appward

Appward

appward.com

Appward предлагает более 80 приложений для управления бизнес-процессами, включая ERP, CRM и проектный менеджмент в одном централизованном рабочем пространстве.

Bryj

Bryj

bryj.ai

Bryj — это платформа SaaS, которая помогает создавать и поддерживать мобильные приложения с минимальными техническими ресурсами и обеспечивает аналитики и поддержку.

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall - платформа для управления бизнес-процессами, упрощающая задачи, сотрудничество и доступ к данным в реальном времени с использованием интуитивного интерфейса.

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

JourneyApps — облачная платформа для создания пользовательских приложений для бизнеса, поддерживающая offline-режим и работу на различных устройствах.

Pega

Pega

pega.com

PEGA — это гибкая платформа с низким кодом для управления бизнес-процессами и автоматизации, поддерживающая интеграцию с существующими системами.

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy - облачная платформа для автоматизации бизнес-процессов без кода, позволяющая пользователям создавать приложения с помощью интерфейса перетаскивания.

Genezio

Genezio

genezio.com

Genezio — облачная платформа для разработки и деплоя масштабируемых приложений с поддержкой множества языков программирования и безсерверной инфраструктуры.

Servoy

Servoy

servoy.com

Servoy - платформа для быстрой разработки приложений, позволяющая создавать и управлять сложными многоплатформенными бизнес-приложениями.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit — платформа для интеграции данных и разработки приложений без кода, позволяющая соединять и управлять данными между различными системами.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy — инструмент для разработчиков, позволяющий интегрировать функции чата и сотрудничества в веб и мобильные приложения с поддержкой сторонних сервисов.

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