Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения

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Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.
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Firebase
firebase.google.com
Firebase - это платформа Google для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для бэкенда и управления данными.
Retool
retool.com
Retool — это платформа для быстрого создания внутренних приложений, позволяющая визуально подключать компоненты к базам данных и API.
Supabase
supabase.com
Supabase - это серверная платформа для создания приложений, предлагающая базы данных PostgreSQL, аутентификацию, API и хранилище.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.
Draftbit
draftbit.com
Draftbit - это платформа для визуального создания мобильных приложений с возможностью экспорта кода и совместной работы.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без написания кода, с удобным интерфейсом и возможностью настройки.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким и без кода, которая упрощает управление рабочими процессами и автоматизирует бизнес-процессы.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppsGeyser - платформа для создания мобильных приложений без кода, позволяющая пользователям разрабатывать и публиковать приложения бесплатно.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie - это платформа для создания мобильных приложений для iPhone и Android без необходимости в программировании.
Quickbase
quickbase.com
QuickBase — это платформа без кода для создания бизнес-приложений и автоматизации рабочих процессов, позволяющая пользователям интегрировать данные и принимать обоснованные решения.
Caspio
caspio.com
Caspio — платформа для создания онлайн-приложений базы данных без программирования с визуальным конструктором и интеграцией с другими системами.
nandbox
nandbox.com
nandbox - это создатель нативных приложений для Android и iOS, позволяющий сделать приложение без программирования и с использованием готовых шаблонов.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery - конструктор интерфейсов для создания внутренних инструментов и бизнес-приложений с поддержкой баз данных и API.
Knack
knack.com
Knack - это платформа без кода, позволяющая пользователям создавать пользовательские веб-приложения для управления данными и автоматизации процессов.
Back4App
back4app.com
Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.
Andromo
andromo.com
Andromo — платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без кода. Пользователи могут использовать шаблоны и инструменты для монетизации контента.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer - это инструмент для создания электронных писем и целевых страниц без необходимости в программировании, с библиотекой шаблонов и интеграциями.
Appwrite
appwrite.io
Appwrite - облачная платформа для разработки бэкенда приложений с поддержкой различных языков и фреймворков, предлагающая инструменты для аутентификации, баз данных и хранения.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems - платформа для разработки приложений с низким кодом, оптимизирующая процесс создания и управления корпоративными решениями.
Ionic
ionic.io
Ionic — это фреймворк с открытым исходным кодом для создания кроссплатформенных мобильных приложений на базах HTML, CSS и JavaScript.
Composable Prompts
composableprompts.com
Приложение Composable Prompts упрощает управление подсказками для повышения эффективности в рабочих процессах и разработке приложений.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ - платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения для мобильных и веб-платформ.
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks - платформа для разработки приложений без кода, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы и создавать пользовательские приложения быстро и просто.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase — это конструктор баз данных, позволяющий создавать настраиваемое программное обеспечение для бизнеса без написания кода.
Chatroll
chatroll.com
Chatroll — платформа для общения в реальном времени, позволяющая пользователям участвовать в дискуссиях и обмениваться контентом на веб-сайтах и приложениях.
Progress
progress.com
Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.
Mendix
mendix.com
Mendix — платформа разработки приложений с низким кодом для создания веб- и мобильных приложений с поддержкой ИИ для улучшения пользовательского опыта.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks — платформа low-code для быстрого создания корпоративных приложений с поддержкой ИИ и интеграцией с базами данных и API.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet — это конструктор приложений без кода, позволяющий создавать мобильные и веб-приложения для различных целей без знаний программирования.
8base
8base.com
8base — это низкодевая платформа для создания и запуска цифровых продуктов, включая SaaS, маркетплейсы и веб-приложения, с фокусом на экономичность и простоту.
Appward
appward.com
Appward предлагает более 80 приложений для управления бизнес-процессами, включая ERP, CRM и проектный менеджмент в одном централизованном рабочем пространстве.
Bryj
bryj.ai
Bryj — это платформа SaaS, которая помогает создавать и поддерживать мобильные приложения с минимальными техническими ресурсами и обеспечивает аналитики и поддержку.
Workhall
workhall.com
Workhall - платформа для управления бизнес-процессами, упрощающая задачи, сотрудничество и доступ к данным в реальном времени с использованием интуитивного интерфейса.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — облачная платформа для создания пользовательских приложений для бизнеса, поддерживающая offline-режим и работу на различных устройствах.
Pega
pega.com
PEGA — это гибкая платформа с низким кодом для управления бизнес-процессами и автоматизации, поддерживающая интеграцию с существующими системами.
Quixy
quixy.com
Quixy - облачная платформа для автоматизации бизнес-процессов без кода, позволяющая пользователям создавать приложения с помощью интерфейса перетаскивания.
Genezio
genezio.com
Genezio — облачная платформа для разработки и деплоя масштабируемых приложений с поддержкой множества языков программирования и безсерверной инфраструктуры.
Servoy
servoy.com
Servoy - платформа для быстрой разработки приложений, позволяющая создавать и управлять сложными многоплатформенными бизнес-приложениями.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit — платформа для интеграции данных и разработки приложений без кода, позволяющая соединять и управлять данными между различными системами.
Weavy
weavy.com
Weavy — инструмент для разработчиков, позволяющий интегрировать функции чата и сотрудничества в веб и мобильные приложения с поддержкой сторонних сервисов.
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