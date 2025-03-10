Genezio

genezio.com

Облачная платформа нового поколения, призванная предоставить вам комплексные возможности для создания и развертывания масштабируемых приложений. Набор инструментов Genezio: 1. Genezio.rpc Создавайте приложения быстрее с помощью типобезопасных API на любом языке. Типобезопасные API означают меньшую вероятность ошибок при передаче параметров, чем REST API, и более естественную парадигму в проектировании программного обеспечения. Это похоже на tRPC, но для любого внутреннего языка и для любого внешнего языка. Сейчас поддерживается Javasript/Typescript, а в ближайшее время появится поддержка DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python и других. 2. Genezio.backend Полный бэкэнд как услуга, который содержит: - Аутентификацию пользователя: встроенную аутентификацию пользователя с поддержкой методов электронной почты/пароля, Google и GitHub. - Поддержка баз данных: интегрированная обработка баз данных с помощью таких опций, как Redis или Postgres, через партнеров или подключение к вашей собственной базе данных. - Интерфейс, похожий на почтальона: легко протестируйте свою серверную часть с помощью удобного веб-интерфейса. - Реальное время (скоро): мы будем поддерживать долго работающие серверы через Genezio.deploy на AWS и обеспечим связь в реальном времени между серверной и клиентской частью. 3. Genezio.Бессерверное развертывание Zero DevOps с помощью одной команды: развертывание на AWS Lambda, автоматическое масштабирование и вскоре поддержка долго работающих серверов. Простое развертывание на AWS Cloud Front с планами интеграции для Netlify и Vercel. 4. Genezio.cloud Это разрабатываемое одноядерное облако, которое обеспечит лучший холодный и теплый запуск при меньших затратах. Присоединяйтесь к компании Genezio, где скорость, гибкость и ответственность определяют новый стандарт комплексной разработки.