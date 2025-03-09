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Платформы разработки приложений
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Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения - Ватикан

Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.

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8base

8base

8base.com

8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстрее, лучше и экономичнее. Кроме того, цифровые агентства используют 8base для более быстрой реализации клиентских проектов, одновременно увеличивая свою прибыль и уменьшая зависимость от дефицитных и дорогих специалистов по разработке программного обеспечения. 8base — это настраиваемая бессерверная среда разработки с низким кодом, размещенная на AWS, которая предоставляет самый надежный в мире язык запросов на основе GraphQL для API; и в отличие от других платформ, 8base была создана с нуля, чтобы использовать стандарты и широко распространенные технологии, которые нравятся основным разработчикам и гарантируют, что интеллектуальная собственность создателя может быть перенесена на другие платформы, если когда-либо возникнет такая необходимость. 8base предлагает: 1) инструменты разработки с низким уровнем написания кода для создания серверных частей программного обеспечения и API; 2) бессерверная инфраструктура вычислений и хранения данных для запуска приложений, созданных с использованием инструментов 8base; 3) инструменты визуальной фронтенд-разработки; 4) услуги по проектированию и разработке через партнерскую сеть для помощи клиентам в создании приложений с использованием 8base. 8base впервые была коммерциализирована в 2019 году. Сегодня тысячи клиентов, включая многочисленные мультитенантные SaaS-стартапы и рыночные стартапы, агентства и консалтинговые компании по разработке специального программного обеспечения, а также более крупные организации, такие как IBM Global Services/NATO и Международный университет Флориды, используют 8base.

Knack

Knack

knack.com

Knack - это платформа без кода, позволяющая пользователям создавать пользовательские веб-приложения для управления данными и автоматизации процессов.

Pega

Pega

pega.com

Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer - это инструмент для создания электронных писем и целевых страниц без необходимости в программировании, с библиотекой шаблонов и интеграциями.

Bryj

Bryj

bryj.ai

Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности работы с мобильными приложениями быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj обеспечивает приложения единым решением, которое плавно соединяет корпоративные системы, обеспечивает интеллектуальную аналитику и искусственный интеллект, поддерживает инструменты UX-маркетинга и использует конфигуратор студии приложений для обеспечения качества обслуживания клиентов мирового уровня. Вы можете быть уверены, что у нас есть все необходимое для запуска и поддержки успешного мобильного приложения. Воспользуйтесь постоянной поддержкой нашей технической и экспертной команды, чтобы вам никогда не приходилось беспокоиться о будущих изменениях ОС или устройств, публикации в магазине приложений, мониторинге или безопасности. Позвольте нам разобраться с техническими деталями, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Это спокойствие на уровне предприятия.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie - это платформа для создания мобильных приложений для iPhone и Android без необходимости в программировании.

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

Приложение Composable Prompts упрощает управление подсказками для повышения эффективности в рабочих процессах и разработке приложений.

Appward

Appward

appward.com

Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.

Weavy

Weavy

weavy.com

Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского интерфейса для чата, файлов и каналов позволяют командам разработчиков расширять функциональность и объединять пользователей, сосредоточившись на своем основном продукте. Все функции Weavy включают интеграцию со сторонними инструментами, с которыми ваши пользователи уже знакомы: добавьте возможности для видеоконференций Zoom и Teams, совместного использования файлов Google Drive, OneDrive, Dropbox или Box, синхронизации документов и контекстного управления версиями внутри вашего приложения. Weavy позволяет разработчикам приложений быстро добавлять функции, необходимые пользователям для продуктивной и интерактивной работы, непосредственно в их приложении. С помощью наших API, SDK и наборов пользовательского интерфейса вы можете развертывать функции чата, каналов и файлов за считанные дни, а не месяцы, и за небольшую часть стоимости собственной разработки. Сосредоточьтесь на своем основном продукте, добавляя функции, которые улучшат ваш пользовательский опыт и повысят вовлеченность пользователей и их зависимость от вашего приложения.

nandbox

nandbox

nandbox.com

Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта программирования. Присоединяйтесь к более чем 12 000 довольных клиентов, выбирайте из бесплатных и профессионально разработанных шаблонов и опробуйте конструктор приложений nandbox с 14-дневной пробной версией, и все это без необходимости тратить ни доллара на разработку или какой-либо предварительный опыт программирования.

Progress

Progress

progress.com

Прогресс (NASDAQ: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развернуть свои критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктуры. Как опытный, доверенный провайдер, мы упрощаем жизнь технологических специалистов. Более 4 миллионов разработчиков и технологов на сотнях тысяч предприятий зависят от прогресса. Узнайте больше на www.progress.com и следите за нами на LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

UI Bakery - конструктор интерфейсов для создания внутренних инструментов и бизнес-приложений с поддержкой баз данных и API.

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet — это конструктор приложений без кода или с низким кодом, который позволяет любому создавать приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Независимо от того, являетесь ли вы координатором мероприятий, ищущим способ привлечь гостей на следующую конференцию, или тренером, который хочет проверить понимание сотрудниками контента с помощью викторины, вы можете создать удивительное, эффективное и мощное приложение на Fliplet с НУЛЕВЫМ программированием. Платформе доверяют более 100+ предприятий и множество малых предприятий в качестве клиентов. С помощью Fliplet пользователи могут создавать все, что захотят, с нуля, но платформа также предлагает более 15+ различных готовых шаблонов для следующих случаев использования: - Обучение - Справочник - Маркетинг - Инновации/управление идеями - Рабочий процесс утверждения - Приложение портала - Обеспечение продаж - Коммуникации - Сбор данных - Управление в чрезвычайных ситуациях - События - Многоязычность - Удаленное и офисное управление - Управление задачами - Приложение для создания отчетов - Пустое решение для создания с нуля

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks - платформа для разработки приложений без кода, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы и создавать пользовательские приложения быстро и просто.

Servoy

Servoy

servoy.com

Платформа быстрой разработки приложений, используемая независимыми поставщиками программного обеспечения и корпорациями для модернизации, создания и развертывания сложных кроссплатформенных бизнес-приложений. Предоставляя нашим клиентам «стек», они могут сосредоточиться на тех частях, где они действительно приносят пользу — UX, бизнес-логике и конечным пользователям.

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo — платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без кода. Пользователи могут использовать шаблоны и инструменты для монетизации контента.

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Appwrite - облачная платформа для разработки бэкенда приложений с поддержкой различных языков и фреймворков, предлагающая инструменты для аутентификации, баз данных и хранения.

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

JourneyApps — это полнофункциональная платформа для создания индивидуальных приложений промышленного уровня, используемых командами, работающими на переднем крае, на настольных компьютерах, мобильных устройствах и носимых устройствах, даже когда они не в сети. JourneyApps предоставляет непревзойденную веб-IDE (OXIDE), среду выполнения приложений и встроенную облачную серверную часть с бессерверным вычислительным механизмом. Функции включают в себя возможности промышленного уровня, такие как PowerSync для автономной работы.

Genezio

Genezio

genezio.com

Облачная платформа нового поколения, призванная предоставить вам комплексные возможности для создания и развертывания масштабируемых приложений. Набор инструментов Genezio: 1. Genezio.rpc Создавайте приложения быстрее с помощью типобезопасных API на любом языке. Типобезопасные API означают меньшую вероятность ошибок при передаче параметров, чем REST API, и более естественную парадигму в проектировании программного обеспечения. Это похоже на tRPC, но для любого внутреннего языка и для любого внешнего языка. Сейчас поддерживается Javasript/Typescript, а в ближайшее время появится поддержка DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python и других. 2. Genezio.backend Полный бэкэнд как услуга, который содержит: - Аутентификацию пользователя: встроенную аутентификацию пользователя с поддержкой методов электронной почты/пароля, Google и GitHub. - Поддержка баз данных: интегрированная обработка баз данных с помощью таких опций, как Redis или Postgres, через партнеров или подключение к вашей собственной базе данных. - Интерфейс, похожий на почтальона: легко протестируйте свою серверную часть с помощью удобного веб-интерфейса. - Реальное время (скоро): мы будем поддерживать долго работающие серверы через Genezio.deploy на AWS и обеспечим связь в реальном времени между серверной и клиентской частью. 3. Genezio.Бессерверное развертывание Zero DevOps с помощью одной команды: развертывание на AWS Lambda, автоматическое масштабирование и вскоре поддержка долго работающих серверов. Простое развертывание на AWS Cloud Front с планами интеграции для Netlify и Vercel. 4. Genezio.cloud Это разрабатываемое одноядерное облако, которое обеспечит лучший холодный и теплый запуск при меньших затратах. Присоединяйтесь к компании Genezio, где скорость, гибкость и ответственность определяют новый стандарт комплексной разработки.

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall — это передовая платформа поддержки бизнес-операций (BOS), предназначенная для оптимизации и упрощения операций вашей бизнес-деятельности. Независимо от того, занимаете ли вы должность топ-менеджера, руководите отделом, возглавляете команду или вносите индивидуальный вклад, Workhall предоставляет вам интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко создавать приложения, получать доступ к корпоративным данным в реальном времени, делегировать задачи, способствовать сотрудничеству между членами команды и ищите информацию о различных аспектах вашего бизнеса. Все это достигается за счет подсказок на естественном языке и удобного для пользователя подхода без кода, устраняющего сложности. Используя возможности генеративного искусственного интеллекта, архитектуру на основе микросервисов и репозиторий многократно используемых функциональных компонентов, Workhall представляет собой безопасную, масштабируемую и ориентированную на пользователя программную платформу, предназначенную для поддержки и улучшения ваших бизнес-операций. Это не только оптимизирует ваши текущие инвестиции, но и дает вам возможность постоянно совершенствовать всю вашу организацию.

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatwing предоставляет решения для встраивания чата на веб-сайт, в блог, в приложение, на платформу и на любую веб-страницу.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio — платформа для создания онлайн-приложений базы данных без программирования с визуальным конструктором и интеграцией с другими системами.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Draftbit - это платформа для визуального создания мобильных приложений с возможностью экспорта кода и совместной работы.

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ - платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения для мобильных и веб-платформ.

Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase - это платформа Google для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для бэкенда и управления данными.

Ionic

Ionic

ionic.io

Ionic — это фреймворк с открытым исходным кодом для создания кроссплатформенных мобильных приложений на базах HTML, CSS и JavaScript.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit расширяет возможности трансформации бизнеса с помощью надежных решений для интеграции и разработки корпоративных приложений с низким уровнем кода. Мы — единственный поставщик, который объединил и упростил возможности iPaaS, APIM, EDI и LCAP, чтобы повысить ценность локальных, облачных и SaaS-систем и ускорить переход на цифровые технологии. Тысячи организаций по всему миру полагаются на глубоко укоренившийся опыт Jitterbit, отмеченную наградами технологию и обширную партнерскую сеть, которые помогают им экономить время и деньги, устранять разногласия и снижать риски без ущерба для удобства пользователей. Вместе с Jitterbit компании могут трансформировать и обеспечить будущее своей деятельности, одновременно делая людей более счастливыми и продуктивными.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким и без кода, которая упрощает управление рабочими процессами и автоматизирует бизнес-процессы.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — платформа разработки приложений с низким кодом для создания веб- и мобильных приложений с поддержкой ИИ для улучшения пользовательского опыта.

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems - платформа для разработки приложений с низким кодом, оптимизирующая процесс создания и управления корпоративными решениями.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppsGeyser - платформа для создания мобильных приложений без кода, позволяющая пользователям разрабатывать и публиковать приложения бесплатно.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

QuickBase — это платформа без кода для создания бизнес-приложений и автоматизации рабочих процессов, позволяющая пользователям интегрировать данные и принимать обоснованные решения.

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy — это облачная платформа цифровой трансформации No Code для управления бизнес-процессами (BPM) и автоматизации рабочих процессов. Quixy дает бизнес-пользователям без навыков программирования возможность создавать неограниченное количество приложений корпоративного уровня, используя простой дизайн перетаскивания, в десять раз быстрее, что повышает эффективность, прозрачность и производительность всей организации.

Retool

Retool

retool.com

Retool — это платформа для быстрого создания внутренних приложений, позволяющая визуально подключать компоненты к базам данных и API.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase - это серверная платформа для создания приложений, предлагающая базы данных PostgreSQL, аутентификацию, API и хранилище.

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Superblocks — это платформа с низким кодом, позволяющая разработчикам быстро создавать собственные внутренние приложения корпоративного уровня. Тысячи организаций, от стартапов до крупных предприятий, используют Superblocks для оптимизации поддержки клиентов и повышения операционной эффективности. Superblocks ускоряет разработку, предоставляя мощные строительные блоки с глубоко встроенным генеративным искусственным интеллектом; За считанные минуты разработчики могут создать макет своего приложения с помощью пользовательского интерфейса перетаскивания, интегрироваться с любой базой данных или API, настроить разрешения и развернуть свое приложение в рабочей среде. Все в Superblocks гибко и расширяемо, с обширной библиотекой готовых компонентов и плагинов, которые можно расширить с помощью Javascript или Python в соответствии с вашими уникальными вариантами использования. Кроме того, Superblocks ориентирован на искусственный интеллект, поэтому вы можете использовать генеративный искусственный интеллект во время разработки с помощью Superblocks Copilot, обогащать приложения искусственным интеллектом и предоставлять возможности искусственного интеллекта непосредственно конечным пользователям. Superblocks создан для предприятий и обеспечивает высочайшую производительность приложений в любом масштабе, надежное ведение журналов аудита, поддержку комплексного контроля доступа и инновационный агентный подход к локальному развертыванию.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase — это конструктор баз данных, позволяющий создавать настраиваемое программное обеспечение для бизнеса без написания кода.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire — это платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без написания кода, с удобным интерфейсом и возможностью настройки.

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