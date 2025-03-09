Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения - Ватикан

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Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.
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8base
8base.com
8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстрее, лучше и экономичнее. Кроме того, цифровые агентства используют 8base для более быстрой реализации клиентских проектов, одновременно увеличивая свою прибыль и уменьшая зависимость от дефицитных и дорогих специалистов по разработке программного обеспечения. 8base — это настраиваемая бессерверная среда разработки с низким кодом, размещенная на AWS, которая предоставляет самый надежный в мире язык запросов на основе GraphQL для API; и в отличие от других платформ, 8base была создана с нуля, чтобы использовать стандарты и широко распространенные технологии, которые нравятся основным разработчикам и гарантируют, что интеллектуальная собственность создателя может быть перенесена на другие платформы, если когда-либо возникнет такая необходимость. 8base предлагает: 1) инструменты разработки с низким уровнем написания кода для создания серверных частей программного обеспечения и API; 2) бессерверная инфраструктура вычислений и хранения данных для запуска приложений, созданных с использованием инструментов 8base; 3) инструменты визуальной фронтенд-разработки; 4) услуги по проектированию и разработке через партнерскую сеть для помощи клиентам в создании приложений с использованием 8base. 8base впервые была коммерциализирована в 2019 году. Сегодня тысячи клиентов, включая многочисленные мультитенантные SaaS-стартапы и рыночные стартапы, агентства и консалтинговые компании по разработке специального программного обеспечения, а также более крупные организации, такие как IBM Global Services/NATO и Международный университет Флориды, используют 8base.
Knack
knack.com
Knack - это платформа без кода, позволяющая пользователям создавать пользовательские веб-приложения для управления данными и автоматизации процессов.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer - это инструмент для создания электронных писем и целевых страниц без необходимости в программировании, с библиотекой шаблонов и интеграциями.
Bryj
bryj.ai
Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности работы с мобильными приложениями быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj обеспечивает приложения единым решением, которое плавно соединяет корпоративные системы, обеспечивает интеллектуальную аналитику и искусственный интеллект, поддерживает инструменты UX-маркетинга и использует конфигуратор студии приложений для обеспечения качества обслуживания клиентов мирового уровня. Вы можете быть уверены, что у нас есть все необходимое для запуска и поддержки успешного мобильного приложения. Воспользуйтесь постоянной поддержкой нашей технической и экспертной команды, чтобы вам никогда не приходилось беспокоиться о будущих изменениях ОС или устройств, публикации в магазине приложений, мониторинге или безопасности. Позвольте нам разобраться с техническими деталями, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Это спокойствие на уровне предприятия.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie - это платформа для создания мобильных приложений для iPhone и Android без необходимости в программировании.
Composable Prompts
composableprompts.com
Приложение Composable Prompts упрощает управление подсказками для повышения эффективности в рабочих процессах и разработке приложений.
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
Weavy
weavy.com
Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского интерфейса для чата, файлов и каналов позволяют командам разработчиков расширять функциональность и объединять пользователей, сосредоточившись на своем основном продукте. Все функции Weavy включают интеграцию со сторонними инструментами, с которыми ваши пользователи уже знакомы: добавьте возможности для видеоконференций Zoom и Teams, совместного использования файлов Google Drive, OneDrive, Dropbox или Box, синхронизации документов и контекстного управления версиями внутри вашего приложения. Weavy позволяет разработчикам приложений быстро добавлять функции, необходимые пользователям для продуктивной и интерактивной работы, непосредственно в их приложении. С помощью наших API, SDK и наборов пользовательского интерфейса вы можете развертывать функции чата, каналов и файлов за считанные дни, а не месяцы, и за небольшую часть стоимости собственной разработки. Сосредоточьтесь на своем основном продукте, добавляя функции, которые улучшат ваш пользовательский опыт и повысят вовлеченность пользователей и их зависимость от вашего приложения.
nandbox
nandbox.com
Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта программирования. Присоединяйтесь к более чем 12 000 довольных клиентов, выбирайте из бесплатных и профессионально разработанных шаблонов и опробуйте конструктор приложений nandbox с 14-дневной пробной версией, и все это без необходимости тратить ни доллара на разработку или какой-либо предварительный опыт программирования.
Progress
progress.com
Прогресс (NASDAQ: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развернуть свои критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктуры. Как опытный, доверенный провайдер, мы упрощаем жизнь технологических специалистов. Более 4 миллионов разработчиков и технологов на сотнях тысяч предприятий зависят от прогресса. Узнайте больше на www.progress.com и следите за нами на LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.
Back4App
back4app.com
Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery - конструктор интерфейсов для создания внутренних инструментов и бизнес-приложений с поддержкой баз данных и API.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet — это конструктор приложений без кода или с низким кодом, который позволяет любому создавать приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Независимо от того, являетесь ли вы координатором мероприятий, ищущим способ привлечь гостей на следующую конференцию, или тренером, который хочет проверить понимание сотрудниками контента с помощью викторины, вы можете создать удивительное, эффективное и мощное приложение на Fliplet с НУЛЕВЫМ программированием. Платформе доверяют более 100+ предприятий и множество малых предприятий в качестве клиентов. С помощью Fliplet пользователи могут создавать все, что захотят, с нуля, но платформа также предлагает более 15+ различных готовых шаблонов для следующих случаев использования: - Обучение - Справочник - Маркетинг - Инновации/управление идеями - Рабочий процесс утверждения - Приложение портала - Обеспечение продаж - Коммуникации - Сбор данных - Управление в чрезвычайных ситуациях - События - Многоязычность - Удаленное и офисное управление - Управление задачами - Приложение для создания отчетов - Пустое решение для создания с нуля
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks - платформа для разработки приложений без кода, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы и создавать пользовательские приложения быстро и просто.
Servoy
servoy.com
Платформа быстрой разработки приложений, используемая независимыми поставщиками программного обеспечения и корпорациями для модернизации, создания и развертывания сложных кроссплатформенных бизнес-приложений. Предоставляя нашим клиентам «стек», они могут сосредоточиться на тех частях, где они действительно приносят пользу — UX, бизнес-логике и конечным пользователям.
Andromo
andromo.com
Andromo — платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без кода. Пользователи могут использовать шаблоны и инструменты для монетизации контента.
Appwrite
appwrite.io
Appwrite - облачная платформа для разработки бэкенда приложений с поддержкой различных языков и фреймворков, предлагающая инструменты для аутентификации, баз данных и хранения.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — это полнофункциональная платформа для создания индивидуальных приложений промышленного уровня, используемых командами, работающими на переднем крае, на настольных компьютерах, мобильных устройствах и носимых устройствах, даже когда они не в сети. JourneyApps предоставляет непревзойденную веб-IDE (OXIDE), среду выполнения приложений и встроенную облачную серверную часть с бессерверным вычислительным механизмом. Функции включают в себя возможности промышленного уровня, такие как PowerSync для автономной работы.
Genezio
genezio.com
Облачная платформа нового поколения, призванная предоставить вам комплексные возможности для создания и развертывания масштабируемых приложений. Набор инструментов Genezio: 1. Genezio.rpc Создавайте приложения быстрее с помощью типобезопасных API на любом языке. Типобезопасные API означают меньшую вероятность ошибок при передаче параметров, чем REST API, и более естественную парадигму в проектировании программного обеспечения. Это похоже на tRPC, но для любого внутреннего языка и для любого внешнего языка. Сейчас поддерживается Javasript/Typescript, а в ближайшее время появится поддержка DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python и других. 2. Genezio.backend Полный бэкэнд как услуга, который содержит: - Аутентификацию пользователя: встроенную аутентификацию пользователя с поддержкой методов электронной почты/пароля, Google и GitHub. - Поддержка баз данных: интегрированная обработка баз данных с помощью таких опций, как Redis или Postgres, через партнеров или подключение к вашей собственной базе данных. - Интерфейс, похожий на почтальона: легко протестируйте свою серверную часть с помощью удобного веб-интерфейса. - Реальное время (скоро): мы будем поддерживать долго работающие серверы через Genezio.deploy на AWS и обеспечим связь в реальном времени между серверной и клиентской частью. 3. Genezio.Бессерверное развертывание Zero DevOps с помощью одной команды: развертывание на AWS Lambda, автоматическое масштабирование и вскоре поддержка долго работающих серверов. Простое развертывание на AWS Cloud Front с планами интеграции для Netlify и Vercel. 4. Genezio.cloud Это разрабатываемое одноядерное облако, которое обеспечит лучший холодный и теплый запуск при меньших затратах. Присоединяйтесь к компании Genezio, где скорость, гибкость и ответственность определяют новый стандарт комплексной разработки.
Workhall
workhall.com
Workhall — это передовая платформа поддержки бизнес-операций (BOS), предназначенная для оптимизации и упрощения операций вашей бизнес-деятельности. Независимо от того, занимаете ли вы должность топ-менеджера, руководите отделом, возглавляете команду или вносите индивидуальный вклад, Workhall предоставляет вам интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко создавать приложения, получать доступ к корпоративным данным в реальном времени, делегировать задачи, способствовать сотрудничеству между членами команды и ищите информацию о различных аспектах вашего бизнеса. Все это достигается за счет подсказок на естественном языке и удобного для пользователя подхода без кода, устраняющего сложности. Используя возможности генеративного искусственного интеллекта, архитектуру на основе микросервисов и репозиторий многократно используемых функциональных компонентов, Workhall представляет собой безопасную, масштабируемую и ориентированную на пользователя программную платформу, предназначенную для поддержки и улучшения ваших бизнес-операций. Это не только оптимизирует ваши текущие инвестиции, но и дает вам возможность постоянно совершенствовать всю вашу организацию.
Chatroll
chatroll.com
Chatwing предоставляет решения для встраивания чата на веб-сайт, в блог, в приложение, на платформу и на любую веб-страницу.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.
Caspio
caspio.com
Caspio — платформа для создания онлайн-приложений базы данных без программирования с визуальным конструктором и интеграцией с другими системами.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Draftbit
draftbit.com
Draftbit - это платформа для визуального создания мобильных приложений с возможностью экспорта кода и совместной работы.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ - платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения для мобильных и веб-платформ.
Firebase
firebase.google.com
Firebase - это платформа Google для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для бэкенда и управления данными.
Ionic
ionic.io
Ionic — это фреймворк с открытым исходным кодом для создания кроссплатформенных мобильных приложений на базах HTML, CSS и JavaScript.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit расширяет возможности трансформации бизнеса с помощью надежных решений для интеграции и разработки корпоративных приложений с низким уровнем кода. Мы — единственный поставщик, который объединил и упростил возможности iPaaS, APIM, EDI и LCAP, чтобы повысить ценность локальных, облачных и SaaS-систем и ускорить переход на цифровые технологии. Тысячи организаций по всему миру полагаются на глубоко укоренившийся опыт Jitterbit, отмеченную наградами технологию и обширную партнерскую сеть, которые помогают им экономить время и деньги, устранять разногласия и снижать риски без ущерба для удобства пользователей. Вместе с Jitterbit компании могут трансформировать и обеспечить будущее своей деятельности, одновременно делая людей более счастливыми и продуктивными.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким и без кода, которая упрощает управление рабочими процессами и автоматизирует бизнес-процессы.
Mendix
mendix.com
Mendix — платформа разработки приложений с низким кодом для создания веб- и мобильных приложений с поддержкой ИИ для улучшения пользовательского опыта.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems - платформа для разработки приложений с низким кодом, оптимизирующая процесс создания и управления корпоративными решениями.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppsGeyser - платформа для создания мобильных приложений без кода, позволяющая пользователям разрабатывать и публиковать приложения бесплатно.
Quickbase
quickbase.com
QuickBase — это платформа без кода для создания бизнес-приложений и автоматизации рабочих процессов, позволяющая пользователям интегрировать данные и принимать обоснованные решения.
Quixy
quixy.com
Quixy — это облачная платформа цифровой трансформации No Code для управления бизнес-процессами (BPM) и автоматизации рабочих процессов. Quixy дает бизнес-пользователям без навыков программирования возможность создавать неограниченное количество приложений корпоративного уровня, используя простой дизайн перетаскивания, в десять раз быстрее, что повышает эффективность, прозрачность и производительность всей организации.
Retool
retool.com
Retool — это платформа для быстрого создания внутренних приложений, позволяющая визуально подключать компоненты к базам данных и API.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
Supabase
supabase.com
Supabase - это серверная платформа для создания приложений, предлагающая базы данных PostgreSQL, аутентификацию, API и хранилище.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks — это платформа с низким кодом, позволяющая разработчикам быстро создавать собственные внутренние приложения корпоративного уровня. Тысячи организаций, от стартапов до крупных предприятий, используют Superblocks для оптимизации поддержки клиентов и повышения операционной эффективности. Superblocks ускоряет разработку, предоставляя мощные строительные блоки с глубоко встроенным генеративным искусственным интеллектом; За считанные минуты разработчики могут создать макет своего приложения с помощью пользовательского интерфейса перетаскивания, интегрироваться с любой базой данных или API, настроить разрешения и развернуть свое приложение в рабочей среде. Все в Superblocks гибко и расширяемо, с обширной библиотекой готовых компонентов и плагинов, которые можно расширить с помощью Javascript или Python в соответствии с вашими уникальными вариантами использования. Кроме того, Superblocks ориентирован на искусственный интеллект, поэтому вы можете использовать генеративный искусственный интеллект во время разработки с помощью Superblocks Copilot, обогащать приложения искусственным интеллектом и предоставлять возможности искусственного интеллекта непосредственно конечным пользователям. Superblocks создан для предприятий и обеспечивает высочайшую производительность приложений в любом масштабе, надежное ведение журналов аудита, поддержку комплексного контроля доступа и инновационный агентный подход к локальному развертыванию.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase — это конструктор баз данных, позволяющий создавать настраиваемое программное обеспечение для бизнеса без написания кода.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без написания кода, с удобным интерфейсом и возможностью настройки.
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