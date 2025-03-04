Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.
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Firebase
firebase.google.com
Откройте для себя Firebase, платформу Google для разработки мобильных и веб-приложений, которая помогает разработчикам создавать приложения и игры, которые понравятся пользователям. Firebase — платформа, разработанная Google для создания мобильных и веб-приложений. Первоначально это была независимая компания, основанная в 2011 году. В 2014 году Google приобрела платформу, и теперь это их флагманское предложение для разработки приложений.
UI Bakery
uibakery.io
Что такое UI Bakery и для чего его можно использовать? UI Bakery — это интуитивно понятный конструктор пользовательского интерфейса, позволяющий создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Он предоставляет вам ряд готовых шаблонов, предопределенных виджетов и других компонентов пользовательского интерфейса, которые вы можете использовать при создании своего приложения. Обеспечив подключение к данным и интеграцию API, вы можете связать интерфейс, созданный в UI Bakery, с вашими базами данных, API и сторонними сервисами. Кроме того, UI Bakery занимается всем, что связано с библиотеками пользовательского интерфейса, настройкой контроля доступа, обновлениями модулей NPM, поэтому вам не нужно об этом беспокоиться.
Knack
knack.com
Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понятную платформу Knack без программирования и сеть экспертов-разработчиков, команды могут быстро создавать собственные приложения, которые собирают данные и управляют ими, автоматизируют процессы и переводят рабочие процессы в онлайн. Это экономит ваше время, поскольку строители бизнеса могут создавать и изменять рабочие процессы, а также иметь возможность решать свои собственные задачи. Knack помогает решать различные функциональные варианты использования, такие как порталы для клиентов и поставщиков, специальные приложения CRM и управления проектами, системы LMS, управление выставлением счетов и контрактами, логистика и цепочка поставок, планирование авиакомпаний, каталоги участников и управление волонтерами, управление недвижимостью и арендаторами. , здравоохранение (HIPAA), приложения для связи с органами власти штата и местного самоуправления и многое другое. Knack помогает непрограммистам легко создавать красивые веб-приложения, управляемые данными. Данные можно импортировать из электронных таблиц и преобразовать в онлайн-базу данных. Такие инструменты, как поиск, формы и таблицы, используются для создания веб-приложений, работающих с данными. Мы предлагаем специальные выпуски для соответствия требованиям здравоохранения (HIPAA), государственных учреждений (GovCloud) и SOC2. Приложения можно публиковать на любом сайте и адаптировать к окружающему дизайну. Несколько версий могут быть опубликованы на разных сайтах и для разных аудиторий. Разработчики могут расширить эти приложения с помощью RESTful API, пользовательских CSS и обработчиков событий JS.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer предлагает два разных решения, ориентированных на разных клиентов; Студия и встраивание. Unlayer Studio: конструктор электронных писем без кода, который создает потрясающие электронные письма за считанные минуты. Удобный редактор перетаскивания и галерея из более чем 1000 HTML-шаблонов электронной почты позволяют легко создавать электронные письма. А вишенка сверху? Все электронные письма можно беспрепятственно экспортировать в 11 поставщиков услуг электронной почты, включая Mailchimp, HubSpot и Campaign Monitor. Unlayer Embed: простой в использовании конструктор электронных писем и целевых страниц, встраивание которого в ваше приложение занимает менее 5 минут. Благодаря удобной для разработчиков интеграции, расширенным функциям и подробной документации его можно использовать самостоятельно или предлагать своим клиентам. Наша особенность в центре внимания? В редакторе вы можете создать любой инструмент, какой захотите. Компания Unlayer, основанная в 2016 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Y-Combinator.
Bryj
bryj.ai
Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности работы с мобильными приложениями быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj обеспечивает приложения единым решением, которое плавно соединяет корпоративные системы, обеспечивает интеллектуальную аналитику и искусственный интеллект, поддерживает инструменты UX-маркетинга и использует конфигуратор студии приложений для обеспечения качества обслуживания клиентов мирового уровня. Вы можете быть уверены, что у нас есть все необходимое для запуска и поддержки успешного мобильного приложения. Воспользуйтесь постоянной поддержкой нашей технической и экспертной команды, чтобы вам никогда не приходилось беспокоиться о будущих изменениях ОС или устройств, публикации в магазине приложений, мониторинге или безопасности. Позвольте нам разобраться с техническими деталями, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Это спокойствие на уровне предприятия.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.
Composable Prompts
composableprompts.com
Миссия Composable Prompts — революционизировать способ взаимодействия приложений с контентом. В то время как модели больших языков (LLM), такие как GPT, фундаментально изменили наше взаимодействие с текстовыми данными, Composable Prompts верит в необходимость сделать шаг вперед. Composable Prompts гарантирует, что каждый бизнес, независимо от его масштаба или сферы деятельности, может максимально эффективно использовать собственные возможности LLM по обработке данных. Composable Prompts был разработан как платформа для создания приложений AI/LLM. Комплексный набор инструментов Composable Prompts позволяет корпоративным командам разрабатывать, развертывать и выполнять задачи на основе LLM, которые дополняют и автоматизируют бизнес-процессы и приложения. Пакет Composable Prompts предлагает структурированный, ориентированный на предметную область подход, переходя от элементарных текстовых взаимодействий к миру структурированной, эффективной и интегрированной обработки контента. Основные предложения Composable Prompts: * Дизайнер взаимодействий: создание интуитивно понятных шаблонов подсказок и надежных схем данных. * Библиотека подсказок: использование LLM для улучшения дизайна подсказок и предложений по улучшению. * Служба API: плавная интеграция LLM в ваши приложения и бизнес-процессы. * Хранилище исполнений: обеспечение оптимальной производительности за счет разумного хранения и повторного использования результатов взаимодействия. * Инструменты для совместной работы и оптимизации: от совместного использования сегментов подсказок до мониторинга производительности — мы предоставляем разработчикам все необходимое.
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
Weavy
weavy.com
Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского интерфейса для чата, файлов и каналов позволяют командам разработчиков расширять функциональность и объединять пользователей, сосредоточившись на своем основном продукте. Все функции Weavy включают интеграцию со сторонними инструментами, с которыми ваши пользователи уже знакомы: добавьте возможности для видеоконференций Zoom и Teams, совместного использования файлов Google Drive, OneDrive, Dropbox или Box, синхронизации документов и контекстного управления версиями внутри вашего приложения. Weavy позволяет разработчикам приложений быстро добавлять функции, необходимые пользователям для продуктивной и интерактивной работы, непосредственно в их приложении. С помощью наших API, SDK и наборов пользовательского интерфейса вы можете развертывать функции чата, каналов и файлов за считанные дни, а не месяцы, и за небольшую часть стоимости собственной разработки. Сосредоточьтесь на своем основном продукте, добавляя функции, которые улучшат ваш пользовательский опыт и повысят вовлеченность пользователей и их зависимость от вашего приложения.
nandbox
nandbox.com
Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта программирования. Присоединяйтесь к более чем 12 000 довольных клиентов, выбирайте из бесплатных и профессионально разработанных шаблонов и опробуйте конструктор приложений nandbox с 14-дневной пробной версией, и все это без необходимости тратить ни доллара на разработку или какой-либо предварительный опыт программирования.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизнь специалистов в области технологий проще. От «Прогресса» зависят более 4 миллионов разработчиков и технологов на сотнях тысяч предприятий. Узнайте больше на сайте www.progress.com и подписывайтесь на нас в LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.
8base
8base.com
8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстрее, лучше и экономичнее. Кроме того, цифровые агентства используют 8base для более быстрой реализации клиентских проектов, одновременно увеличивая свою прибыль и уменьшая зависимость от дефицитных и дорогих специалистов по разработке программного обеспечения. 8base — это настраиваемая бессерверная среда разработки с низким кодом, размещенная на AWS, которая предоставляет самый надежный в мире язык запросов на основе GraphQL для API; и в отличие от других платформ, 8base была создана с нуля, чтобы использовать стандарты и широко распространенные технологии, которые нравятся основным разработчикам и гарантируют, что интеллектуальная собственность создателя может быть перенесена на другие платформы, если когда-либо возникнет такая необходимость. 8base предлагает: 1) инструменты разработки с низким уровнем написания кода для создания серверных частей программного обеспечения и API; 2) бессерверная инфраструктура вычислений и хранения данных для запуска приложений, созданных с использованием инструментов 8base; 3) инструменты визуальной фронтенд-разработки; 4) услуги по проектированию и разработке через партнерскую сеть для помощи клиентам в создании приложений с использованием 8base. 8base впервые была коммерциализирована в 2019 году. Сегодня тысячи клиентов, включая многочисленные мультитенантные SaaS-стартапы и рыночные стартапы, агентства и консалтинговые компании по разработке специального программного обеспечения, а также более крупные организации, такие как IBM Global Services/NATO и Международный университет Флориды, используют 8base.
Back4App
back4app.com
Back4app — это серверная часть с низким кодом для создания современных приложений. Он ускоряет внутреннюю разработку, повышает производительность разработки, сокращает время вывода на рынок и масштабирует приложения без управления инфраструктурой.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet — это конструктор приложений без кода или с низким кодом, который позволяет любому создавать приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Независимо от того, являетесь ли вы координатором мероприятий, ищущим способ привлечь гостей на следующую конференцию, или тренером, который хочет проверить понимание сотрудниками контента с помощью викторины, вы можете создать удивительное, эффективное и мощное приложение на Fliplet с НУЛЕВЫМ программированием. Платформе доверяют более 100+ предприятий и множество малых предприятий в качестве клиентов. С помощью Fliplet пользователи могут создавать все, что захотят, с нуля, но платформа также предлагает более 15+ различных готовых шаблонов для следующих случаев использования: - Обучение - Справочник - Маркетинг - Инновации/управление идеями - Рабочий процесс утверждения - Приложение портала - Обеспечение продаж - Коммуникации - Сбор данных - Управление в чрезвычайных ситуациях - События - Многоязычность - Удаленное и офисное управление - Управление задачами - Приложение для создания отчетов - Пустое решение для создания с нуля
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks — это простая в использовании и мощная платформа для разработки приложений без кода. Он используется корпоративными организациями для автоматизации важных бизнес-процессов с помощью красивых приложений, выпускаемых с молниеносной скоростью. Благодаря визуальному интерфейсу с функцией перетаскивания гражданские разработчики могут использовать Betty Blocks в качестве платформы без написания кода для создания продвинутых приложений под управлением ИТ-специалистов. Опытные разработчики могут использовать его функциональные возможности с низким уровнем кода для ускорения сборки и при необходимости расширять его на любом уровне с помощью кода. Платформа Betty Blocks предлагает безграничные решения. От готовых шаблонов до персонализированных приложений — у нас есть для вас! С помощью таких вариантов использования, как генераторы контрактов и соглашений о неразглашении, вы можете легко интегрировать шаблоны документов и определять переменные, необходимые для настройки ваших документов. Наша лучшая в своем классе интеграция, например, с iManage и Thompson Reuters HighQ, гарантирует, что наша платформа идеально впишется в ваш ИТ-ландшафт. С Betty Blocks вы можете сократить жизненный цикл разработки с месяцев до недель или даже дней!
Servoy
servoy.com
Платформа быстрой разработки приложений, используемая независимыми поставщиками программного обеспечения и корпорациями для модернизации, создания и развертывания сложных кроссплатформенных бизнес-приложений. Предоставляя нашим клиентам «стек», они могут сосредоточиться на тех частях, где они действительно приносят пользу — UX, бизнес-логике и конечным пользователям.
Andromo
andromo.com
Andromo — компания с более чем 10-летней историей, первый в мире разработчик мобильных приложений на основе Flutter. Flutter-технология позволяет быстро добавлять в платформу практически любой функционал, делая возможности разработки практически неограниченными. Благодаря гибкости платформы мы создали конструктор мобильных приложений с самым значительным количеством возможностей монетизации контента в нативных приложениях для iOS и Android на рынке. Создавайте мобильные приложения для монетизации и создайте мобильное приложение для себя без знаний программирования. Вы блогер, музыкант, дизайнер, фотограф, но не умеете программировать? Без проблем! Убейте двух зайцев одним выстрелом: оберните любимый контент в приложение и получите дополнительный пользовательский канал; Монетизируйте свой контент с помощью инструментов монетизации Andromo. Создаете стартап и хотите быстро, недорого и эффективно протестировать свою идею? Используйте Андромо. Если вы разработчик и вам нужно быстро создать хорошее мобильное приложение для ваших идей/целей, добро пожаловать в Andromo! Владелец малого бизнеса, желающий быстро создать легкое приложение для своих клиентов и без погружения в науку – сделайте это вместе с нами! — Сколько времени нужно, чтобы сделать приложение на Andromo? - Посмотрите наше 7-минутное видео «Как быстро создать приложение», и вы уже сможете создать приложение. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Хотите узнать, как настроить рекламу в приложении, добавить приложение в App Store и продвигать его? По каждой из этих тем у нас есть небольшие видеоуроки, которые помогут вам быстро найти ответы на эти вопросы. Andromo Academy — раздел на сайте, где можно узнать о создании, продвижении и монетизации мобильных приложений. Текстовые описания сопровождают небольшие видеоролики. Для удобства материал разделен на уровни: Beginner, Pro и Advanced. Easy-start — это набор шаблонов приложений для 11 популярных тем в разделе приложений для контента, по три варианта в каждом, а также шаблоны электронной коммерции для владельцев магазинов Shopify. Мы постоянно добавляем новые! Шаблон представляет собой готовое мобильное приложение. Выберите тот, который вам нравится, добавьте его на свою панель управления, замените контент своим и нажмите «Создать!». Это может занять даже меньше 7 минут. - Что такое монетизация мобильного приложения? - Допустим, вы любите музыку. Создайте приложение с рингтонами или своими треками и настройте монетизацию. Когда пользователи просматривают звуки в вашем приложении, смотрят рекламу — это ваша монетизация. А также компоненты платного доступа к эксклюзивному контенту. Пользователи наслаждаются вашим контентом. Вы зарабатываете «Попробуй Андромо» и присоединяйтесь к нашему невероятному путешествию!
Appwrite
appwrite.io
Создайте всю свою серверную часть за считанные минуты, написав всего несколько строк кода, используя любимые платформы и языки. Внутренняя облачная платформа Appwrite позволяет вам сосредоточиться на дизайне и инновациях, а не на утомительных и повторяющихся внутренних задачах. Продукты Appwrite Cloud предоставляет вам: - Аутентификация: более 30 методов входа, поддержка команд, ролей и меток пользователей - Базы данных: никогда не приостанавливается, быстрое кэширование в памяти, расширенные модели разрешений, поддержка отношений - Хранение: шифрование файлов при хранении и транзит, встроенные возможности преобразования изображений, расширенное сжатие с поддержкой WebP/Brotli. Функции: автоматическое развертывание из GitHub. Обмен сообщениями: поддержка SMS, электронной почты и push-уведомлений. Режим реального времени: неограниченное количество подписок. Используя функции Appwrites, вы экономите время. и убедитесь, что ваши продукты стабильны и безопасны для конечных пользователей. Благодаря Appwrite вы всегда владеете своими данными, поэтому вам никогда не придется бояться привязки к поставщику.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — это полнофункциональная платформа для создания индивидуальных приложений промышленного уровня, используемых командами, работающими на переднем крае, на настольных компьютерах, мобильных устройствах и носимых устройствах, даже когда они не в сети. JourneyApps предоставляет непревзойденную веб-IDE (OXIDE), среду выполнения приложений и встроенную облачную серверную часть с бессерверным вычислительным механизмом. Функции включают в себя возможности промышленного уровня, такие как PowerSync для автономной работы.
Genezio
genezio.com
Облачная платформа нового поколения, призванная предоставить вам комплексные возможности для создания и развертывания масштабируемых приложений. Набор инструментов Genezio: 1. Genezio.rpc Создавайте приложения быстрее с помощью типобезопасных API на любом языке. Типобезопасные API означают меньшую вероятность ошибок при передаче параметров, чем REST API, и более естественную парадигму в проектировании программного обеспечения. Это похоже на tRPC, но для любого внутреннего языка и для любого внешнего языка. Сейчас поддерживается Javasript/Typescript, а в ближайшее время появится поддержка DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python и других. 2. Genezio.backend Полный бэкэнд как услуга, который содержит: - Аутентификацию пользователя: встроенную аутентификацию пользователя с поддержкой методов электронной почты/пароля, Google и GitHub. - Поддержка баз данных: интегрированная обработка баз данных с помощью таких опций, как Redis или Postgres, через партнеров или подключение к вашей собственной базе данных. - Интерфейс, похожий на почтальона: легко протестируйте свою серверную часть с помощью удобного веб-интерфейса. - Реальное время (скоро): мы будем поддерживать долго работающие серверы через Genezio.deploy на AWS и обеспечим связь в реальном времени между серверной и клиентской частью. 3. Genezio.Бессерверное развертывание Zero DevOps с помощью одной команды: развертывание на AWS Lambda, автоматическое масштабирование и вскоре поддержка долго работающих серверов. Простое развертывание на AWS Cloud Front с планами интеграции для Netlify и Vercel. 4. Genezio.cloud Это разрабатываемое одноядерное облако, которое обеспечит лучший холодный и теплый запуск при меньших затратах. Присоединяйтесь к компании Genezio, где скорость, гибкость и ответственность определяют новый стандарт комплексной разработки.
Workhall
workhall.com
Workhall — это передовая платформа поддержки бизнес-операций (BOS), предназначенная для оптимизации и упрощения операций вашей бизнес-деятельности. Независимо от того, занимаете ли вы должность топ-менеджера, руководите отделом, возглавляете команду или вносите индивидуальный вклад, Workhall предоставляет вам интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко создавать приложения, получать доступ к корпоративным данным в реальном времени, делегировать задачи, способствовать сотрудничеству между членами команды и ищите информацию о различных аспектах вашего бизнеса. Все это достигается за счет подсказок на естественном языке и удобного для пользователя подхода без кода, устраняющего сложности. Используя возможности генеративного искусственного интеллекта, архитектуру на основе микросервисов и репозиторий многократно используемых функциональных компонентов, Workhall представляет собой безопасную, масштабируемую и ориентированную на пользователя программную платформу, предназначенную для поддержки и улучшения ваших бизнес-операций. Это не только оптимизирует ваши текущие инвестиции, но и дает вам возможность постоянно совершенствовать всю вашу организацию.
Chatroll
chatroll.com
Chatwing предоставляет решения для встраивания чата на веб-сайт, в блог, в приложение, на платформу и на любую веб-страницу.
Quickbase
quickbase.com
Большие идеи нелегко реализовать. Поэтому мы здесь, чтобы помочь вам реализовать любой проект, независимо от его сложности. Мы Квикбейс. Quickbase помогает клиентам видеть, подключать и контролировать сложные проекты, которые меняют наш мир. Будь то возведение небоскреба или координация развертывания вакцин, программная платформа без кода позволяет бизнес-пользователям настраивать решения в соответствии со своим стилем работы, используя информацию из уже имеющихся у них систем.
Caspio
caspio.com
Caspio — ведущая в мире платформа LOW-CODE для создания онлайн-приложений баз данных без программирования. Универсальная платформа предоставляет все необходимое для цифровой трансформации бизнес-операций и рабочих процессов. Он включает в себя интегрированную облачную базу данных, визуальный конструктор приложений, безопасность корпоративного уровня, соответствие нормативным требованиям и масштабируемую глобальную инфраструктуру. Узнайте, почему Caspio доверяют более 15 000 компаний по всему миру. Попробуйте БЕСПЛАТНО.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Draftbit
draftbit.com
ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ПРОТОТИПОВ. Визуально создавайте собственные мобильные приложения — и все это в браузере. РАЗМЕЩАЙТЕ ЭКРАНЫ С ЛЕГКО. С Draftbit создавать экраны очень просто. Просто укажите и щелкните, чтобы добавить элементы, и перетащите, чтобы все упорядочить. Не знаете, с чего начать? Мы создали несколько удобных примеров экранов, которые помогут вам приступить к сборке. РЫЧАГ БИТОВ И БЛОКОВ. Начните с нашей системы проектирования, чтобы быстро собрать проект. Он содержит как биты (элементы низкого уровня), так и блоки (более сложные компоненты), которые помогут вам построить все, что вы задумали. СОЗДАЙТЕ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ДИЗАЙНА. Хотите выйти за рамки нашей дизайн-системы? Без проблем! Мы делаем доступными низкоуровневые примитивные элементы и позволяем вам сохранять собственные блоки для повторного использования в рамках вашего проекта. НАВИГАЦИЯ ВСТРОЕННАЯ. Ваше приложение — это больше, чем просто великолепные экраны, не так ли? С Draftbit вы можете создавать навигацию так же, как вы создаете экраны: визуально. ВСЕГДА ГОТОВЫ К ЭКСПОРТУ. С Draftbit вы никогда не окажетесь в ловушке. Вы можете легко экспортировать чистый, готовый к использованию код React Native. ПРОСМОТРИТЕ И ПУБЛИКОВАЙТЕ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. Используйте предварительный просмотр в реальном времени, чтобы просматривать свое приложение прямо во время его создания. Готовы поделиться с другими? Просто опубликуйте сборку и поделитесь ссылкой.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ — это платформа для разработки приложений с низким уровнем кода от Deltecs InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия, которая помогает создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Платформа предоставляет многофункциональные возможности (мобильные и веб-интерфейсы) с визуальными конструкторами, онлайн-базами данных, редакторами кода, готовыми шаблонами, настраиваемыми рабочими процессами и конструктором средств автоматизации, готовыми коннекторами, аналитикой и многим другим. Это позволяет менеджерам по продуктам, ИТ-командам, руководителям приложений и гражданским разработчикам создавать приложения на основе источников данных. Внутренние инструменты, такие как управление проектами, тайм-менеджмент, внутренний портал вакансий, центр развития и обучения; автоматизация бизнес-процессов, таких как системы утверждения, возмещения, анализа эффективности и оценки; приложения для сбора данных, такие как сбор заказов, сертификация магазинов; информационные панели, такие как таблица лидеров продаж, являются одними из популярных вариантов использования приложений, созданных на платформе. DronaHQ объявила о запуске улучшенного конструктора рабочих процессов.
Ionic
ionic.io
Новый способ создания и доставки продуктов для мобильных устройств. Ionic меняет способ создания и доставки мобильных приложений. От нашего популярного мобильного SDK с открытым исходным кодом до ведущих в отрасли решений для мобильных CI/CD и микроинтерфейсов, Ionic помогает вам удовлетворить спрос на мобильные устройства в вашем бизнесе.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit расширяет возможности трансформации бизнеса с помощью надежных решений для интеграции и разработки корпоративных приложений с низким уровнем кода. Мы — единственный поставщик, который объединил и упростил возможности iPaaS, APIM, EDI и LCAP, чтобы повысить ценность локальных, облачных и SaaS-систем и ускорить переход на цифровые технологии. Тысячи организаций по всему миру полагаются на глубоко укоренившийся опыт Jitterbit, отмеченную наградами технологию и обширную партнерскую сеть, которые помогают им экономить время и деньги, устранять разногласия и снижать риски без ущерба для удобства пользователей. Вместе с Jitterbit компании могут трансформировать и обеспечить будущее своей деятельности, одновременно делая людей более счастливыми и продуктивными.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким кодированием, которая приближает бизнес-пользователей и ИТ-специалистов к упрощению управления работой и значительно ускоряет цифровую трансформацию. Это единственная платформа с низким кодом, созданная для нескольких пользователей и обладающая правильным сочетанием простых и мощных функций. Владельцы процессов создают рабочие процессы без написания кода. Программисты создают приложения с помощью инструментов с низким уровнем написания кода. И ИТ управляет всей платформой. Благодаря большему количеству ролей, участвующих в разработке, приложения можно создавать за несколько недель. На Kissflow можно создавать различные решения — от индивидуальных многофункциональных приложений до автоматизированных человеко-ориентированных процессов, отслеживания проблем и управления проектами. Тысячи клиентов используют Kissflow в 160 странах.
Mendix
mendix.com
Mendix, подразделение Siemens, является единственной платформой с низким кодированием, предназначенной для решения всей сложности задач разработки корпоративного программного обеспечения. Развертывание точечных решений проблем отдела решает проблемы на микроуровне, но если вы хотите оказать существенное влияние на свой бизнес, вам нужно пойти дальше и создать мощные портфели, которые будут способствовать устойчивому и стратегическому развитию бизнеса. С помощью Mendix предприятия могут взять на себя более сложные трансформационные инициативы, вовлекая всех в сбор требований, формирование идей и внедрение оценки ценности на протяжении всего жизненного цикла портфеля программного обеспечения. Сосредоточьтесь на правильных проблемах, полагаясь на управление и контроль, чтобы избежать ненужного риска. Мобилизуйте свою организацию. Укрепите мышцы готовности к изменениям. А когда очередная большая идея отпадет, быстрее превратите ее в результат. Более 4000 организаций в 46 странах используют платформу Mendix low-code. Активное сообщество, насчитывающее более 300 000 участников, создало более 950 000 приложений – и это число продолжает расти.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems создает высокопроизводительные облачные платформы разработки с низким уровнем кода для дальновидных организаций в глобальном масштабе. Официально платформа номер один в мире для бескомпромиссных инноваций в области программного обеспечения. Пойдем.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, открывая безграничные возможности.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Создайте приложение и получайте до 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода. Абсолютно бесплатно навсегда. Никаких ежемесячных платежей, комиссий или платных функций. Никаких навыков кодирования не требуется.
Quixy
quixy.com
Quixy — это облачная платформа цифровой трансформации No Code для управления бизнес-процессами (BPM) и автоматизации рабочих процессов. Quixy дает бизнес-пользователям без навыков программирования возможность создавать неограниченное количество приложений корпоративного уровня, используя простой дизайн перетаскивания, в десять раз быстрее, что повышает эффективность, прозрачность и производительность всей организации.
Retool
retool.com
RETOL - это быстрый способ создать внутренние инструменты. Перетащите наши строительные блоки и подключите их к вашим базам данных и API, чтобы сразу построить свои собственные инструменты. Подключается с Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Построенный разработчиками, для разработчиков. Доверяют стартапам и Fortune 500. Зарегистрируйтесь бесплатно.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase с открытым исходным кодом. Создайте бэкэнд менее чем за 2 минуты. Начните свой проект с базы данных Postgres, аутентификации, мгновенных API, подписок в реальном времени и хранилища.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks — это платформа с низким кодом, позволяющая разработчикам быстро создавать собственные внутренние приложения корпоративного уровня. Тысячи организаций, от стартапов до крупных предприятий, используют Superblocks для оптимизации поддержки клиентов и повышения операционной эффективности. Superblocks ускоряет разработку, предоставляя мощные строительные блоки с глубоко встроенным генеративным искусственным интеллектом; За считанные минуты разработчики могут создать макет своего приложения с помощью пользовательского интерфейса перетаскивания, интегрироваться с любой базой данных или API, настроить разрешения и развернуть свое приложение в рабочей среде. Все в Superblocks гибко и расширяемо, с обширной библиотекой готовых компонентов и плагинов, которые можно расширить с помощью Javascript или Python в соответствии с вашими уникальными вариантами использования. Кроме того, Superblocks ориентирован на искусственный интеллект, поэтому вы можете использовать генеративный искусственный интеллект во время разработки с помощью Superblocks Copilot, обогащать приложения искусственным интеллектом и предоставлять возможности искусственного интеллекта непосредственно конечным пользователям. Superblocks создан для предприятий и обеспечивает высочайшую производительность приложений в любом масштабе, надежное ведение журналов аудита, поддержку комплексного контроля доступа и инновационный агентный подход к локальному развертыванию.
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложности ваших требований и опыта кодирования. Zoho Creator включает в себя: - Zoho ContactManager — это онлайн-программа для управления контактами, которая позволяет организовывать контакты, задачи и сделки в одном месте.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — это платформа без кода, призванная помочь компаниям создавать приложения производственного уровня с генерацией кода: серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения. С помощью AppMaster.io вы можете вырасти из MVP до корпоративного решения с миллионами запросов в минуту, имея при этом полный контроль над тем, где вы развертываете свое приложение, и оставаясь независимыми от платформы благодаря экспорту исходного кода. Ключевые возможности: - Проектируйте реляционные базы данных в формате, совместимом с PostgreSQL, с полной гибкостью в визуальном дизайнере. - Управляйте сложной бизнес-логикой с помощью сотен функций и интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. - Создавайте и управляйте доступом к своему API и настраивайте свои конечные точки с помощью промежуточного программного обеспечения. автоматически генерировать документацию по API. Создавайте веб-панели за считанные минуты с помощью автоматически сгенерированных страниц и готовых компонентов. Создавайте собственные мобильные приложения для iOS и Android и публикуйте их в Google Play и App Store. Развертывайте свое приложение в кластерах в облаке AppMaster.io. AWS, Azure, Google Cloud или локальный сервер, а также экспортируйте двоичные файлы и исходный код в любой момент. Включите свое приложение и подключите его к своим любимым инструментам с модулями (авторизация, электронная почта, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack). , Zoom и десятки других)
Tadabase
tadabase.io
Tadabase — это конструктор приложений баз данных, который каждый может использовать для быстрого и простого создания собственного бизнес-программного обеспечения без написания единой строки кода. Это дает возможность командам и тем, кто ближе всего к данным, быстро решать свои бизнес-задачи с помощью специального программного обеспечения, адаптированного к их конкретным процессам и рабочим процессам. Tadabase — лучший способ управлять данными и автоматизировать процессы с помощью специального программного обеспечения, которое можно быстро и легко создать. Кроме того, Tadabase стремится поддерживать ваш успех на каждом этапе пути. Мы предлагаем обширные ресурсы, в том числе обширную базу знаний, оперативную поддержку клиентов и активный форум сообщества, где вы можете обмениваться идеями и находить решения. Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете масштабы деятельности, мы всегда готовы помочь вам максимально эффективно использовать нашу платформу.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте один из готовых шаблонов. Вы имеете полный контроль над тем, как ваше приложение выглядит и работает, в то время как работа по внутренней разработке выполняется за вас. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда разработчиков. Благодаря более чем 10 000 приложений, созданных с помощью BuildFire, платформа является достаточно мощной и гибкой, чтобы масштабироваться вместе с вами по мере роста вашего бизнеса. Ни один другой конструктор приложений не предлагает такой уровень функциональности по такой доступной цене.
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