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Самые популярные Недавно добавленные Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения

Платформы разработки приложений предлагают разработчикам унифицированную среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, такие как мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном случае использования. Компании, ищущие программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Как правило, этот процесс происходит в рамках разработки или ИТ -отделения, но также может проходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы разделяют сходства с интегрированными средами разработки (IDE), но они, как правило, более полные, предлагая полный набор инструментов разработки.