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Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения - Мальдивы
Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.
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Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase с открытым исходным кодом. Создайте бэкэнд менее чем за 2 минуты. Начните свой проект с базы данных Postgres, аутентификации, мгновенных API, подписок в реальном времени и хранилища.
Firebase
firebase.google.com
Откройте для себя Firebase, платформу Google для разработки мобильных и веб-приложений, которая помогает разработчикам создавать приложения и игры, которые понравятся пользователям. Firebase — платформа, разработанная Google для создания мобильных и веб-приложений. Первоначально это была независима...
Retool
retool.com
Retool — это быстрый способ создания внутренних инструментов. Перетаскивайте наши стандартные блоки и подключайте их к своим базам данных и API, чтобы мгновенно создавать собственные инструменты. Подключается к Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Создано разработчи...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...
Draftbit
draftbit.com
ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ПРОТОТИПОВ. Визуально создавайте собственные мобильные приложения — и все это в браузере. РАЗМЕЩАЙТЕ ЭКРАНЫ С ЛЕГКО. С Draftbit создавать экраны очень просто. Просто укажите и щелкните, чтобы добавить элементы, и перетащите, чтобы все упорядочить. Не знаете, с чего начать? Мы создали н...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, о...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — это платформа без кода, призванная помочь компаниям создавать приложения производственного уровня с генерацией кода: серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения. С помощью AppMaster.io вы можете вырасти из MVP до корпоративного решения с миллионами запросов в минуту, ...
Kissflow
kissflow.com
Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким кодированием, которая приближает бизнес-пользователей и ИТ-специалистов к упрощению управления работой и значительно ускоряет цифровую трансформацию. Это единственная платформа с низким кодом, созданная для нескольких пользователей и облада...
Quickbase
quickbase.com
Большие идеи нелегко реализовать. Поэтому мы здесь, чтобы помочь вам справиться с любым проектом, независимо от его сложности. Мы Квикбейс. Quickbase помогает клиентам видеть, подключать и контролировать сложные проекты, которые меняют наш мир. Будь то строительство небоскреба или координация развер...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте од...
AppsGeyser
appsgeyser.com
Создайте приложение и получайте до 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода. Абсолютно бесплатно навсегда. Никаких ежемесячных платежей, комиссий или платных функций. Никаких навыков кодирования не требуется.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.
Caspio
caspio.com
Caspio — ведущая в мире платформа LOW-CODE для создания онлайн-приложений баз данных без программирования. Универсальная платформа предоставляет все необходимое для цифровой трансформации бизнес-операций и рабочих процессов. Он включает в себя интегрированную облачную базу данных, визуальный констру...
Mendix
mendix.com
Mendix, подразделение Siemens, является единственной платформой с низким кодированием, предназначенной для решения всей сложности задач разработки корпоративного программного обеспечения. Развертывание точечных решений проблем отдела решает проблемы на микроуровне, но если вы хотите оказать существе...
Knack
knack.com
Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понят...
UI Bakery
uibakery.io
Что такое UI Bakery и для чего его можно использовать? UI Bakery — это интуитивно понятный конструктор пользовательского интерфейса, позволяющий создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Он предоставляет вам ряд готовых шаблонов, предопределенных виджетов и других компонентов пользовател...
nandbox
nandbox.com
Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта прогр...
Back4App
back4app.com
Back4app — это серверная часть с низким кодом для создания современных приложений. Он ускоряет внутреннюю разработку, повышает производительность разработки, сокращает время вывода на рынок и масштабирует приложения без управления инфраструктурой.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems создает высокопроизводительные облачные платформы разработки с низким уровнем кода для дальновидных организаций в глобальном масштабе. Официально платформа номер один в мире для бескомпромиссных инноваций в области программного обеспечения. Пойдем.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer пред...
Ionic
ionic.io
Новый способ создания и доставки продуктов для мобильных устройств. Ionic меняет способ создания и доставки мобильных приложений. От нашего популярного мобильного SDK с открытым исходным кодом до ведущих в отрасли решений для мобильных CI/CD и микроинтерфейсов, Ionic помогает вам удовлетворить спро...
Andromo
andromo.com
Andromo — компания с более чем 10-летней историей, первый в мире разработчик мобильных приложений на основе Flutter. Flutter-технология позволяет быстро добавлять в платформу практически любой функционал, делая возможности разработки практически неограниченными. Благодаря гибкости платформы мы созда...
Tadabase
tadabase.io
Tadabase — это конструктор приложений баз данных, который каждый может использовать для быстрого и простого создания собственного бизнес-программного обеспечения без написания единой строки кода. Это дает возможность командам и тем, кто ближе всего к данным, быстро решать свои бизнес-задачи с помощь...
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ — это платформа для разработки приложений с низким уровнем кода от Deltecs InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия, которая помогает создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Платформа предоставляет многофункциональные возможности (мобильные и веб-интерфейсы) с визуальными конструктора...
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks — это простая в использовании и мощная платформа для разработки приложений без кода. Он используется корпоративными организациями для автоматизации важных бизнес-процессов с помощью красивых приложений, выпускаемых с молниеносной скоростью. Благодаря визуальному интерфейсу с функцией пе...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing предоставляет решения для встраивания чата на веб-сайт, в блог, в приложение, на платформу и на любую веб-страницу.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks — это платформа с низким кодом, позволяющая разработчикам быстро создавать собственные внутренние приложения корпоративного уровня. Тысячи организаций, от стартапов до крупных предприятий, используют Superblocks для оптимизации поддержки клиентов и повышения операционной эффективности. S...
Fliplet
fliplet.com
Fliplet — это конструктор приложений без кода или с низким кодом, который позволяет любому создавать приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Независимо от того, являетесь ли вы координатором мероприятий, ищущим способ привлечь гостей на следующую конференцию, или тренером, который хо...
Composable Prompts
composableprompts.com
Миссия Composable Prompts — революционизировать способ взаимодействия приложений с контентом. В то время как модели больших языков (LLM), такие как GPT, фундаментально изменили наше взаимодействие с текстовыми данными, Composable Prompts верит в необходимость сделать шаг вперед. Composable Prompts ...
Quixy
quixy.com
Quixy — это облачная платформа цифровой трансформации No Code для управления бизнес-процессами (BPM) и автоматизации рабочих процессов. Quixy дает бизнес-пользователям без навыков программирования возможность создавать неограниченное количество приложений корпоративного уровня, используя простой диз...
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваем...
8base
8base.com
8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстре...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизн...
Appwrite
appwrite.io
Создайте всю свою серверную часть за считанные минуты, написав всего несколько строк кода, используя любимые платформы и языки. Внутренняя облачная платформа Appwrite позволяет вам сосредоточиться на дизайне и инновациях, а не на утомительных и повторяющихся внутренних задачах. Продукты Appwrite Clo...
Bryj
bryj.ai
Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности работы с мобильными приложениями быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj обеспечивает приложения единым решением, которое плавно соединяет корпоратив...
Workhall
workhall.com
Workhall — это передовая платформа поддержки бизнес-операций (BOS), предназначенная для оптимизации и упрощения операций вашей бизнес-деятельности. Независимо от того, занимаете ли вы должность топ-менеджера, руководите отделом, возглавляете команду или вносите индивидуальный вклад, Workhall предост...
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более ч...
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit расширяет возможности трансформации бизнеса с помощью надежных решений для интеграции и разработки корпоративных приложений с низким уровнем кода. Мы — единственный поставщик, который объединил и упростил возможности iPaaS, APIM, EDI и LCAP, чтобы повысить ценность локальных, облачных и Sa...
Genezio
genezio.com
Облачная платформа нового поколения, призванная предоставить вам комплексные возможности для создания и развертывания масштабируемых приложений. Набор инструментов Genezio: 1. Genezio.rpc Создавайте приложения быстрее с помощью типобезопасных API на любом языке. Типобезопасные API означают меньшую в...
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — это полнофункциональная платформа для создания индивидуальных приложений промышленного уровня, используемых командами, работающими на переднем крае, на настольных компьютерах, мобильных устройствах и носимых устройствах, даже когда они не в сети. JourneyApps предоставляет непревзойденн...
Servoy
servoy.com
Платформа быстрой разработки приложений, используемая независимыми поставщиками программного обеспечения и корпорациями для модернизации, создания и развертывания сложных кроссплатформенных бизнес-приложений. Предоставляя нашим клиентам «стек», они могут сосредоточиться на тех частях, где они действ...
Weavy
weavy.com
Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского инт...
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизации рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-з...