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Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения - Монтсеррат Самые популярные Недавно добавленные

Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.