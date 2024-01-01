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Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения

Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.

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Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase — платформа, разработанная Google для создания мобильных и веб-приложений. Первоначально это была независимая компания, основанная в 2011 году. В 2014 году Google приобрела платформу, и теперь это их флагманское предложение для разработки приложений.

Retool

Retool

retool.com

Retool — это быстрый способ создания внутренних инструментов. Перетаскивайте наши стандартные блоки и подключайте их к своим базам данных и API, чтобы мгновенно создавать собственные инструменты. Подключается к Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Создано разработчик...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...

Supabase

Supabase

supabase.com

Альтернатива Firebase с открытым исходным кодом. Создайте бэкэнд менее чем за 2 минуты. Начните свой проект с базы данных Postgres, аутентификации, мгновенных API, подписок в реальном времени и хранилища.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Создавайте, настраивайте и запускайте мобильные приложения прямо в браузере. Исходный код включен.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Раскройте творческий потенциал своих команд, чтобы быстро улучшить любой процесс. Узнайте, почему тысячи лучших компаний мира доверяют Quickbase в объединении своих данных, процессов и людей. Попробуйте бесплатно!

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Люди, наиболее близкие к проблеме, знают, как ее решить лучше всего. Поэтому мы расширили возможности бизнес-лидеров с помощью Kissflow — платформы цифровых рабочих мест №1, которую используют более 10 000 клиентов в 160 странах. Сделайте свой путь цифровой трансформации умным и простым!

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

Создайте приложение и получайте до 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода. Абсолютно бесплатно навсегда. Никаких ежемесячных платежей, комиссий или платных функций. Никаких навыков кодирования не требуется.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio — ведущая в мире платформа с низким кодированием для создания онлайн-приложений баз данных без программирования.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — это самая быстрая и простая платформа с низким кодом, используемая предприятиями для разработки мобильных и веб-приложений в больших масштабах. Посетите, чтобы узнать больше и попробовать платформу бесплатно!

Knack

Knack

knack.com

Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понят...

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems создает высокопроизводительные облачные платформы разработки с низким уровнем кода для дальновидных организаций в глобальном масштабе. Официально платформа номер один в мире для бескомпромиссных инноваций в области программного обеспечения. Пойдем.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer пред...

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

ПЛАТФОРМА БАЗ ДАННЫХ, СОЗДАННАЯ для 99%, работает как 1%. Сэкономьте тысячи долларов, часов и чашек кофе с помощью специальной базы данных без кода, которая поможет масштабировать ваш бизнес без стресса.

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ — это платформа для разработки приложений с низким уровнем кода от Deltecs InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия, которая помогает создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Платформа обеспечивает многофункциональный вывод (мобильный и веб-интерфейс) с визуальными конструкторами, онла...

Ionic

Ionic

ionic.io

Новый способ создания и доставки продуктов для мобильных устройств. Ionic меняет способ создания и доставки мобильных приложений. От нашего популярного мобильного SDK с открытым исходным кодом до ведущих в отрасли решений для мобильных CI/CD и микроинтерфейсов, Ionic помогает вам удовлетворить спро...

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

Миссия Composable Prompts — революционизировать способ взаимодействия приложений с контентом. В то время как модели больших языков (LLM), такие как GPT, фундаментально изменили наше взаимодействие с текстовыми данными, Composable Prompts верит в необходимость сделать шаг вперед. Composable Prompts ...

Back4App

Back4App

back4app.com

Храните и запрашивайте реляционные данные в облаке. Сделайте его доступным через GraphQL и REST с помощью масштабируемого бэкэнда с открытым исходным кодом.

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Создайте мощные внутренние инструменты. Разработчики экономят сотни часов. Запросите любой источник данных. Подключите любой компонент пользовательского интерфейса. Автоматизируйте любой рабочий процесс. Запланируйте любую работу.

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy — это облачная платформа цифровой трансформации No Code для управления бизнес-процессами (BPM) и автоматизации рабочих процессов. Quixy дает бизнес-пользователям без навыков программирования возможность создавать неограниченное количество приложений корпоративного уровня, используя простой диз...

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatwing предоставляет решения для встраивания чата на веб-сайт, в блог, в приложение, на платформу и на любую веб-страницу.

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

Что такое UI Bakery и для чего его можно использовать? UI Bakery — это интуитивно понятный конструктор пользовательского интерфейса, позволяющий создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Он предоставляет вам ряд готовых шаблонов, предопределенных виджетов и других компонентов пользовател...

Progress

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизн...

Bryj

Bryj

bryj.ai

Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности мобильных приложений быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj предоставляет приложениям решение из одного источника, которое плавно соединяет корпорат...

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall — это передовая платформа поддержки бизнес-операций (BOS), предназначенная для оптимизации и упрощения операций вашей бизнес-деятельности. Независимо от того, занимаете ли вы должность топ-менеджера, руководите отделом, возглавляете команду или вносите индивидуальный вклад, Workhall предост...

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks — это простая в использовании и мощная платформа для разработки приложений без кода. Он используется корпоративными организациями для автоматизации важных бизнес-процессов с помощью красивых приложений, выпускаемых с молниеносной скоростью. Благодаря визуальному интерфейсу с функцией пе...

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Подключите SaaS, локальные и облачные приложения, мгновенно внедряя аналитику в любой бизнес-процесс. Узнайте больше об интеграции API с Jitterbit.

Clinked

Clinked

clinked.com

Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

JourneyApps — это полнофункциональная платформа для создания индивидуальных приложений промышленного уровня, используемых командами, работающими на переднем крае, на настольных компьютерах, мобильных устройствах и носимых устройствах, даже когда они находятся в автономном режиме. JourneyApps предост...

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Создайте всю свою серверную часть за считанные минуты, написав всего несколько строк кода, используя любимые платформы и языки. Внутренняя облачная платформа Appwrite позволяет вам сосредоточиться на дизайне и инновациях, а не на утомительных и повторяющихся внутренних задачах. Продукты Appwrite Clo...

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo — компания с более чем 10-летней историей, первый в мире разработчик мобильных приложений на основе Flutter. Flutter-технология позволяет быстро добавлять в платформу практически любой функционал, делая возможности разработки практически неограниченными. Благодаря гибкости платформы мы созда...

Servoy

Servoy

servoy.com

Платформа быстрой разработки приложений, используемая независимыми поставщиками программного обеспечения и корпорациями для модернизации, создания и развертывания сложных кроссплатформенных бизнес-приложений. Предоставляя нашим клиентам «стек», они могут сосредоточиться на тех частях, где они действ...

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet — это конструктор приложений без кода или с низким кодом, который позволяет любому создавать приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Независимо от того, являетесь ли вы координатором мероприятий, ищущим способ привлечь гостей на следующую конференцию, или тренером, который хо...

nandbox

nandbox

nandbox.com

Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта прогр...

Appward

Appward

appward.com

Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Мы чувствуем вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем...

Genezio

Genezio

genezio.com

Облачная платформа нового поколения, призванная предоставить вам комплексные возможности для создания и развертывания масштабируемых приложений. Набор инструментов Genezio: 1. Genezio.rpc Создавайте приложения быстрее с помощью типобезопасных API на любом языке. Типобезопасные API означают меньшую в...

8base

8base

8base.com

8base — это платформа с низким уровнем кода для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям известных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; бы...

Weavy

Weavy

weavy.com

Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского инт...

Pega

Pega

pega.com

Pega Sales Automation позволяет вашей команде продаж продавать более разумно с помощью интеллектуальной автоматизации, принятия решений и аналитики, которые приводят к увеличению продаж.

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