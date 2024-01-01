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Платформы разработки приложений - Самые популярные приложения - Бутан

Платформы разработки приложений предлагают разработчикам единую среду, оснащенную всеми необходимыми инструментами для создания программных приложений. В то время как некоторые платформы обслуживают различные типы приложений, например мобильные и встроенные системы, другие специализируются на конкретном варианте использования. Компании, которым требуются программные приложения, предоставляют эти платформы своим разработчикам для написания, управления и развертывания приложений. Обычно этот процесс происходит в отделе разработки или ИТ, но также может происходить в небольшой компании или индивидуально. Эти платформы имеют сходство с интегрированными средами разработки (IDE), но, как правило, они более комплексны и предлагают полный набор инструментов разработки.

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Firebase

Firebase

firebase.google.com

Откройте для себя Firebase, платформу Google для разработки мобильных и веб-приложений, которая помогает разработчикам создавать приложения и игры, которые понравятся пользователям. Firebase — платформа, разработанная Google для создания мобильных и веб-приложений. Первоначально это была независима...

Retool

Retool

retool.com

Retool — это быстрый способ создания внутренних инструментов. Перетаскивайте наши стандартные блоки и подключайте их к своим базам данных и API, чтобы мгновенно создавать собственные инструменты. Подключается к Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Создано разработчи...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...

Supabase

Supabase

supabase.com

Альтернатива Firebase с открытым исходным кодом. Создайте бэкэнд менее чем за 2 минуты. Начните свой проект с базы данных Postgres, аутентификации, мгновенных API, подписок в реальном времени и хранилища.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ПРОТОТИПОВ. Визуально создавайте собственные мобильные приложения — и все это в браузере. РАЗМЕЩАЙТЕ ЭКРАНЫ С ЛЕГКО. С Draftbit создавать экраны очень просто. Просто укажите и щелкните, чтобы добавить элементы, и перетащите, чтобы все упорядочить. Не знаете, с чего начать? Мы создали н...

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким уровнем кода, которая приближает бизнес-пользователей и ИТ-специалистов к упрощению управления работой и значительному ускорению цифровой трансформации. Это единственная платформа с низким кодом, созданная для нескольких пользователей и обл...

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster.io — это платформа без кода, призванная помочь компаниям создавать приложения производственного уровня с генерацией кода: серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения. С помощью AppMaster.io вы можете вырасти из MVP до корпоративного решения с миллионами запросов в минуту, ...

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Большие идеи нелегко реализовать. Поэтому мы здесь, чтобы помочь вам справиться с любым проектом, независимо от его сложности. Мы Квикбейс. Quickbase помогает клиентам видеть, подключать и контролировать сложные проекты, которые меняют наш мир. Будь то строительство небоскреба или координация развер...

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте од...

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

Создайте приложение и получайте до 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода. Абсолютно бесплатно навсегда. Никаких ежемесячных платежей, комиссий или платных функций. Никаких навыков кодирования не требуется.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio — ведущая в мире платформа LOW-CODE для создания онлайн-приложений баз данных без программирования. Универсальная платформа предоставляет все необходимое для цифровой трансформации бизнес-операций и рабочих процессов. Он включает в себя интегрированную облачную базу данных, визуальный констру...

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix, подразделение Siemens, является единственной платформой с низким кодированием, предназначенной для решения всей сложности задач разработки корпоративного программного обеспечения. Развертывание точечных решений проблем отдела решает проблемы на микроуровне, но если вы хотите оказать существе...

Knack

Knack

knack.com

Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понят...

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

Что такое UI Bakery и для чего его можно использовать? UI Bakery — это интуитивно понятный конструктор пользовательского интерфейса, позволяющий создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Он предоставляет вам ряд готовых шаблонов, предопределенных виджетов и других компонентов пользовател...

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4app — это серверная часть с низким кодом для создания современных приложений. Он ускоряет внутреннюю разработку, повышает производительность разработки, сокращает время вывода на рынок и масштабирует приложения без управления инфраструктурой.

Ionic

Ionic

ionic.io

Новый способ создания и доставки продуктов для мобильных устройств. Ionic меняет способ создания и доставки мобильных приложений. От нашего популярного мобильного SDK с открытым исходным кодом до ведущих в отрасли решений для мобильных CI/CD и микроинтерфейсов, Ionic помогает вам удовлетворить спро...

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems создает высокопроизводительные облачные платформы разработки с низким уровнем кода для дальновидных организаций в глобальном масштабе. Официально платформа номер один в мире для бескомпромиссных инноваций в области программного обеспечения. Пойдем.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer пред...

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase — это конструктор приложений баз данных, который каждый может использовать для быстрого и простого создания собственного бизнес-программного обеспечения без написания единой строки кода. Это дает возможность командам и тем, кто ближе всего к данным, быстро решать свои бизнес-задачи с помощь...

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ — это платформа для разработки приложений с низким уровнем кода от Deltecs InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия, которая помогает создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Платформа предоставляет многофункциональные возможности (мобильные и веб-интерфейсы) с визуальными конструктора...

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatwing предоставляет решения для встраивания чата на веб-сайт, в блог, в приложение, на платформу и на любую веб-страницу.

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

Миссия Composable Prompts — революционизировать способ взаимодействия приложений с контентом. В то время как модели больших языков (LLM), такие как GPT, фундаментально изменили наше взаимодействие с текстовыми данными, Composable Prompts верит в необходимость сделать шаг вперед. Composable Prompts ...

Progress

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать свои критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем...

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Superblocks — это платформа с низким кодом, позволяющая разработчикам быстро создавать собственные внутренние приложения корпоративного уровня. Тысячи организаций, от стартапов до крупных предприятий, используют Superblocks для оптимизации поддержки клиентов и повышения операционной эффективности. S...

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy — это облачная платформа цифровой трансформации No Code для управления бизнес-процессами (BPM) и автоматизации рабочих процессов. Quixy дает бизнес-пользователям без навыков программирования возможность создавать неограниченное количество приложений корпоративного уровня, используя простой диз...

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простой (готовый легко настраиваемый п...

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks — это простая в использовании и мощная платформа для разработки приложений без кода. Он используется корпоративными организациями для автоматизации важных бизнес-процессов с помощью красивых приложений, выпускаемых с молниеносной скоростью. Благодаря визуальному интерфейсу с функцией пе...

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet — это конструктор приложений без кода или с низким кодом, который позволяет любому создавать приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Независимо от того, являетесь ли вы координатором мероприятий, ищущим способ привлечь гостей на следующую конференцию, или тренером, который хо...

8base

8base

8base.com

8base — это платформа с низким кодом для создания и запуска многофункциональных цифровых продуктов, включая SaaS-решения, торговые площадки и другие веб- и мобильные приложения. Платформа 8base помогает предпринимателям и создателям авторитетных компаний воплощать в жизнь свои идеи продуктов; быстре...

nandbox

nandbox

nandbox.com

Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта прогр...

Bryj

Bryj

bryj.ai

Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности работы с мобильными приложениями быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj обеспечивает приложения единым решением, которое плавно соединяет корпоратив...

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall — это передовая платформа поддержки бизнес-операций (BOS), предназначенная для оптимизации и упрощения операций вашей бизнес-деятельности. Независимо от того, занимаете ли вы должность высшего руководства, управляете отделом, возглавляете команду или вносите индивидуальный вклад, Workhall п...

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo — компания с более чем 10-летней историей, первый в мире разработчик мобильных приложений на основе Flutter. Flutter-технология позволяет быстро добавлять в платформу практически любой функционал, делая возможности разработки практически неограниченными. Благодаря гибкости платформы мы созда...

Appward

Appward

appward.com

Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Мы чувствуем вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем...

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit расширяет возможности трансформации бизнеса с помощью надежных решений для интеграции и разработки корпоративных приложений с низким уровнем кода. Мы — единственный поставщик, который объединил и упростил возможности iPaaS, APIM, EDI и LCAP, чтобы повысить ценность локальных, облачных и Sa...

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

JourneyApps — это полнофункциональная платформа для создания индивидуальных приложений промышленного уровня, используемых командами, работающими на переднем крае, на настольных компьютерах, мобильных устройствах и носимых устройствах, даже когда они не в сети. JourneyApps предоставляет непревзойденн...

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Создайте всю свою серверную часть за считанные минуты, написав всего несколько строк кода, используя любимые платформы и языки. Внутренняя облачная платформа Appwrite позволяет вам сосредоточиться на дизайне и инновациях, а не на утомительных и повторяющихся внутренних задачах. Продукты Appwrite Clo...

Servoy

Servoy

servoy.com

Платформа быстрой разработки приложений, используемая независимыми поставщиками программного обеспечения и корпорациями для модернизации, создания и развертывания сложных кроссплатформенных бизнес-приложений. Предоставляя нашим клиентам «стек», они могут сосредоточиться на тех частях, где они действ...

Genezio

Genezio

genezio.com

Облачная платформа нового поколения, призванная предоставить вам комплексные возможности для создания и развертывания масштабируемых приложений. Набор инструментов Genezio: 1. Genezio.rpc Создавайте приложения быстрее с помощью типобезопасных API на любом языке. Типобезопасные API означают меньшую в...

Weavy

Weavy

weavy.com

Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского инт...

Pega

Pega

pega.com

Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, позволяя им адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач...

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