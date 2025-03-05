Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Украина

Freshteam

freshworks.com

Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshteam помогает привлекать и находить лучших специалистов по различным каналам: быстро настраиваемый сайт вакансий, интеграция с многочисленными бесплатными и премиальными досками вакансий, а также каналы социальных сетей. Как только кандидаты будут приняты, рекрутеры могут сотрудничать с менеджерами по найму, чтобы проверить их и провести собеседование, поделиться отзывами, оставить заметки друг для друга и, наконец, нанять и разослать предложения лучшим кандидатам. Freshteam также позволяет HR-команде нанимать новых сотрудников еще до первого дня работы — будь то заполнение форм, подписание документов или раздача справочников, Freshteam может сделать это в несколько кликов. Кроме того, он также позволяет вам создать список задач по адаптации и назначить его соответствующим людям. Вы можете собирать всю необходимую информацию и создавать профили сотрудников (которые размещаются в каталоге), управлять разрешениями доступа к информации и документам сотрудников и т. д. Программное обеспечение для управления персоналом также полностью заботится об отпуске сотрудников, самообслуживании сотрудников и менеджеров. сотрудники могут подавать запросы, рабочие процессы утверждения менеджерами, отчеты об отпусках для команд и всей организации, которые дают быстрый обзор предстоящих отпусков, тенденций отсутствия на работе и многого другого. Приложения для Android и iOS позволяют выполнять важные действия на ходу. Freshteam является частью семейства продуктов Freshworks, в число продуктов которого входят программное обеспечение для поддержки клиентов Freshdesk, программное обеспечение для управления ИТ-услугами Freshservice, программное обеспечение Freshsales CRM и т. д., которые представлены более чем в 150 000 компаниях по всему миру, включая Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux и ФармЭзи.