Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Украина

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Системы отслеживания кандидатов (ATS) — это программные инструменты, используемые рекрутерами, HR-командами и менеджерами по найму для оптимизации процесса поиска, проверки и управления кандидатами на работу. Эти системы позволяют предприятиям создавать и распространять объявления о вакансиях, анализировать резюме на наличие соответствующей информации, назначать собеседования и собирать подробную информацию о кандидатах, включая сопроводительные письма и рекомендации. Они также автоматизируют такие задачи, как планирование собеседований, уведомление кандидатов о следующих шагах и отправка оповещений. Решения ATS играют решающую роль в отслеживании таких показателей найма, как время найма и стоимость найма, позволяя компаниям оптимизировать процесс найма и повысить отдачу от инвестиций в программное обеспечение для рекрутинга. Ведущее программное обеспечение для отслеживания кандидатов часто интегрируется с более широкими функциями рекрутинга, такими как объявления на досках объявлений и сайтах вакансий, поиск кандидатов, анализ резюме, оценка рекомендаций сотрудников, проверка кандидатов, маркетинг при наборе персонала, планирование собеседований, управление взаимоотношениями с кандидатами, адаптация и анализ данных о наборе персонала. Некоторые платформы ATS могут также включать возможности управления взаимоотношениями с кандидатами, которые помогают рекрутерам активно выявлять и развивать потенциальных кандидатов с помощью таких функций, как маркетинг по электронной почте, планирование и постоянное общение.
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Keka HR
keka.com
Наем-это не просто одноэтапное достижение, поскольку оно включает в себя различные сложные фазы в путешествии. И поиск правильного таланта - это ступенька к созданию успешной деловой среды. Следовательно, Keka предоставит вам удивительные функции, такие как многоплатформенные поиски кандидатов, технологические оценки, показатели показателей и т. Д., Которые помогут вам предложить будущий опыт найма с системой отслеживания заявителей Keka. Keka HR - люди, способствующие. Он автоматизирует процессы людей и помогает создавать мотивированную и преданную культуру на рабочем месте, превращая вашу компанию из Good в Great. С Keka вы можете способствовать высокоэффективной культуре, которая адаптируется, развивается и масштаб, что делает вашу команду более эффективной. Как лидер в области кадров для малых и средних предприятий, Keka универсальна и подходит для всех отраслей.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возможность упростить свою жизнь, объединив несколько инструментов в один, который имеет смысл для вашего бизнеса. Экономьте время и деньги с Эдди. Нанимайте, настраивайте, управляйте и платите сотрудникам — и все это в единой простой системе.
Bob HR
hibob.com
Боб - это HR -платформа, которая упрощает управление людьми и модернизирует опыт работы для каждого сотрудника - привлечение взаимодействия, культуры и производительности. Боб настраивается для того, как вы работаете - несмотря на себя, удаленная или гибридная работа. Это дает возможность HR и менеджерам повысить производительность и удержание, что приводит к более здоровым и продуктивным командам. С BOB вы можете оптимизировать свои основные HR -процессы, такие как адаптация, управление производительностью и управление компенсациями, с использованием автоматизированных рабочих процессов для повышения вашей эффективности, покрытия всех точек отслеживания и сэкономить драгоценное время. Боб предоставляет количественные данные в реальном времени, которые могут информировать стратегические решения, которые влияют на прибыль. Боб помогает динамичным компаниям выявить лучшее в своих сотрудниках. Преданные команды Хибоба по всей США, Великобритании, Европе, Израиле и Австралии работают каждый день, чтобы обслуживать более 1400 современных, быстрорастущих предприятий среднего размера.
Rippling
rippling.com
Rippling дает предприятиям одно место для управления персоналом, ИТ и финансами - глобально. Он объединяет все системы рабочей силы, которые обычно разбросаны по всей компании, такие как заработная плата, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в одной системе. Возьмите, например, на адаптирование. Благодаря Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любом месте мира и установить их заработную плату, корпоративную карту, компьютер, преимущества и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365-все в течение 90 секунд.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создание победных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторную информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снижает риск соответствия, повышает эффективность, позволяет сотрудникам контролировать свое финансовое здоровье и получить более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - платформа Global People для современной рабочей силы. Решение Enterprise HCM, Dayforce сочетает в себе заработную плату, HR, преимущества, управление талантами, управление рабочей силой и многое другое в одном облачном приложении для власти сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставить опыт, который помогает организациям раскрыть свой полный потенциал рабочей силы и управлять уверенностью, независимо от того, где они работают в мире. Дейфорс со штаб -квартирой в Торонто, Онтарио и Миннеаполисе, штат Миннесота, с операциями по всему миру. Бренд компании обещает улучшить трудовую жизнь, - это обязательство, которое она совершает не только клиентам, но и своим людям и сообществам Dayforce работает. Ключевые области продукта: * HRIS * Глобальная заработная плата, оплата по требованию * Преимущества * Управление рабочей силой, включая время, посещаемость и управление задачами * Приобретение талантов, включая рекрутинг и адаптирование * Управление талантами, включая управление эффективностью, планирование преемственности, управление компенсациями, обследования вовлечения и интегрированная система управления обучением * Усовершенствованная отчетность, аналитика и панели мониторинга * HR самообслуживание через мобильное приложение Dayforce
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для подбора персонала найм сотрудников станет легким.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить свои усилия на улучшении опыта своих сотрудников.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshteam помогает привлекать и находить лучших специалистов по различным каналам: быстро настраиваемый сайт вакансий, интеграция с многочисленными бесплатными и премиальными досками вакансий, а также каналы социальных сетей. Как только кандидаты будут приняты, рекрутеры могут сотрудничать с менеджерами по найму, чтобы проверить их и провести собеседование, поделиться отзывами, оставить заметки друг для друга и, наконец, нанять и разослать предложения лучшим кандидатам. Freshteam также позволяет HR-команде нанимать новых сотрудников еще до первого дня работы — будь то заполнение форм, подписание документов или раздача справочников, Freshteam может сделать это в несколько кликов. Кроме того, он также позволяет вам создать список задач по адаптации и назначить его соответствующим людям. Вы можете собирать всю необходимую информацию и создавать профили сотрудников (которые размещаются в каталоге), управлять разрешениями доступа к информации и документам сотрудников и т. д. Программное обеспечение для управления персоналом также полностью заботится об отпуске сотрудников, самообслуживании сотрудников и менеджеров. сотрудники могут подавать запросы, рабочие процессы утверждения менеджерами, отчеты об отпусках для команд и всей организации, которые дают быстрый обзор предстоящих отпусков, тенденций отсутствия на работе и многого другого. Приложения для Android и iOS позволяют выполнять важные действия на ходу. Freshteam является частью семейства продуктов Freshworks, в число продуктов которого входят программное обеспечение для поддержки клиентов Freshdesk, программное обеспечение для управления ИТ-услугами Freshservice, программное обеспечение Freshsales CRM и т. д., которые представлены более чем в 150 000 компаниях по всему миру, включая Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux и ФармЭзи.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долларов в посевном раунде в 2013 году, 7,5 миллиона долларов в раунде серии A в 2014 году, 13,6 миллиона долларов в раунде серии B в 2015 году, 35 миллионов долларов в раунде серии C в 2015 году и 50 миллионов долларов в раунде серии D. в 2018 году. Исследовательская фирма CB Insights в исследовании, проведенном по заказу The New York Times, включила Greenhouse в число пятидесяти стартапов, которые, по прогнозам, станут единорогами, компаний с оценкой не менее 1 миллиарда долларов.
Webrecruit
webrecruit.co
Нанимайте исключительных кандидатов. Сократите расходы. Улучшите понимание. Достигайте лучших результатов быстрее с помощью лучшего программного обеспечения ATS и рекламных решений.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов профилей, собранных со всего Интернета, используйте расширение для браузера, чтобы узнать контактные данные любого человека, получайте только 100% актуальные адреса электронной почты, номера телефонов и ссылки на социальные сети.
Simplicant
simplicant.com
Программное обеспечение для рекрутинга и система отслеживания кандидатов для современного предприятия. Программная платформа для подбора персонала и система отслеживания кандидатов Simplicant обеспечивают современный и простой подход к более быстрому и экономичному найму талантливых специалистов. Находите лучших специалистов из различных источников, организуйте и планируйте собеседования, управляйте взаимоотношениями с талантами и принимайте решения о найме на основе данных.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Выйдите за рамки систем отслеживания кандидатов (ATS) с помощью платформы рекрутинга корпоративного уровня, предназначенной для современной рабочей силы. Пакет Talent Acquisition Suite от SmartRecruiters предоставляет все необходимое для привлечения, отбора и найма талантливых специалистов.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует передовые инструменты и решения для определения следующего сотрудника и управления процессом найма. Просто определите свой идеальный профиль кандидата, расслабьтесь и позвольте Snaphunt сделать тяжелую работу. Квалифицированным специалистам предлагается автоматически подать заявку на вашу должность, и вы также можете взаимодействовать с соответствующими специалистами посредством персонализированных электронных писем, чтобы увеличить количество заявок. Создано для распределенных команд. Сократите расходы на найм до 80 % и беспрепятственно сотрудничайте при найме с помощью собственных инструментов, разработанных для сокращения времени найма на 72 %. С помощью Snaphunt вы можете быстро нанять сотрудников на локальные, гибридные или удаленные должности из более чем 4 миллионов соискателей и более 300 миллионов специалистов. Платформа автоматически генерирует индивидуальные описания вакансий, управление ответами кандидатов в один клик, предварительно записанные видеоинтервью, планирование собеседований, генератор вопросов для собеседований, автоматический сбор отзывов, автоматическую проверку рекомендаций и многое другое. Информация о найме на каждом этапе: соответствует ли найм корпоративной культуре? Собственная оценка Snaphunt «Snapsych» основана на признанных психометрических моделях, адаптированных для современного рабочего места. Платформа также делится информацией о зарплатах и сроках уведомления, чтобы вы могли с самого начала найти лучших специалистов. Чтобы узнать, как Snaphunt может помочь вам в достижении ваших целей по найму, посетите: https://snaphunt.com/employers.
softgarden Employers
softgarden.io
Softgarden Talent Acquisition Suite позволяет вам привлекать и нанимать лучших кандидатов для вашей организации.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — один из лучших бесплатных сервисов, который помогает вам быстрее выбирать лучших специалистов благодаря эффективному сотрудничеству, анализатору резюме, простому планированию собеседований и напоминаниям.
StaffingSoft
staffingsoft.com
Рекрутинговое программное обеспечение для рекрутеров и специалистов по кадрам. StaffingSoft — это корпоративная система отслеживания кандидатов, которая предлагает полный набор инструментов, которые эффективно интегрируют и оптимизируют подбор, удержание и управление кандидатами, сотрудниками и внешними поставщиками по всему миру. У вас будет возможность построить долгосрочное партнерство с нами, чтобы способствовать вашей продуктивности и росту.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — это самое мощное и полное программное обеспечение для подбора персонала, разработанное для рекрутеров, которые хотят быть в курсе последних событий в сфере управления персоналом. Присутствует на рынке с 2013 года, имеет более 300 клиентов и более 3400 рекрутеров, которые делают Talent Clue своим незаменимым рабочим инструментом. Автоматизируйте весь процесс выбора. Создавайте привлекательные предложения о работе и распространяйте информацию с помощью нашего обширного мультипостера. Управляйте процессами интуитивно и создавайте единую базу талантов, подкрепленную подробными отчетами.
TalentLyft
talentlyft.com
Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef — ведущий поставщик SaaS-решений для отслеживания кандидатов и управления талантами, специально созданных для децентрализованной почасовой рабочей силы. Наша платформа, ориентированная на мобильные устройства, оптимизирует процесс набора и удержания сотрудников, трансформируя способы отслеживания почасовых работников, начиная с подбора, найма, обучения и вовлечения. Многие из самых известных мировых брендов доверяют TalentReef, чтобы предоставить полезную информацию, необходимую для оптимизации и управления процессами управления талантами.
Talentsquare
talentsquare.com
Миссия Talentsquare — помочь компаниям добиться успеха в подборе персонала. Мы предлагаем новейшие HR-технологии, позволяющие с легкостью управлять и нанимать таланты.
TalentWall
talentwall.io
TalentWall преобразует ваш конвейер кандидатов в стену визуальных карточек, отражающую все данные о ваших кандидатах в теплицу в режиме реального времени. Он обеспечивает большую прозрачность для ваших менеджеров по найму, лучше взаимодействует с вашей командой и никогда больше не упускает из виду кандидата, находящегося в процессе.
Talexio
talexiohr.com
Talexio — это полный пакет HR-решений для специалистов по кадрам, подбору персонала и расчету заработной платы, которые хотят работать более эффективно. Гибкое облачное решение Talexio дает организациям полный контроль над своими HR-процессами. Благодаря автоматизации простой в использовании Talexio экономит ваше время, а также снижает стоимость ваших внутренних процессов. Talexio — это масштабируемое решение, подходящее для предприятий любого размера в любой отрасли; чтобы вы могли меньше беспокоиться по мере роста вашего бизнеса.
Team Engine
teamengine.io
Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам все инструменты, необходимые для более эффективного подбора персонала, включая автоматические триггеры, аналитику, генеративный искусственный интеллект, анонимный найм, полностью настраиваемые рабочие процессы подбора персонала, простой в создании сайт вакансий и многое другое. более.
Top Echelon
topechelon.com
Программное обеспечение для подбора персонала Top Echelon объединило мощные функции отслеживания кандидатов (ATS) и взаимодействия с клиентами (CRM) в одном решении для подбора персонала, предназначенном для оптимизации процесса подбора персонала для команд по подбору и найму, начиная с 67,15 долларов США за пользователя в месяц. Top Echelon автоматизирует многие функции отслеживания кандидатов, такие как анализ резюме, анализ электронной почты, массовая загрузка резюме, настраиваемые поля, настраиваемые рабочие процессы, таблицы импорта/экспорта, проверка дубликатов, объединение записей, тегирование, полнотекстовый поиск, радиусный поиск и дополнительный Портал кандидатов. Чтобы помочь управлять процессом найма, Top Echelon имеет функции CRM для общения с кандидатами на протяжении всего жизненного цикла найма с настраиваемыми этапами конвейера, интеграцией электронной почты, интеграцией календаря, настраиваемыми горячими списками, планировщиком действий, шаблонами электронной почты, настраиваемыми действиями, отчетами, системой уведомлений и многим другим. Все это включает в себя адаптацию, обучение и поддержку без дополнительной оплаты.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
ATS следующего поколения, Vacancy Filler, позволяет рекрутерам быстро предоставлять кандидатам лучший опыт. Полностью автоматизированный и фирменный, он оснащен такими инструментами, как модуль агентства, кадровый резерв, запрос на набор, SJT и тесты, проверка биографических данных, рекомендации, видеопоказ и адаптация - и все это подкреплено мощным пакетом BI Analytics Suite. Работая с Vacancy Filler, вы будете иметь собственного менеджера по работе с клиентами, поддержку пользователей и кандидатов в Великобритании, а также интеграцию с вашей системой управления персоналом. И многое другое!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быстрее и с меньшими затратами находить кандидатов более высокого качества.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit — платформа для привлечения талантов. Теперь компании могут использовать данные для постоянной оптимизации каждого аспекта процессов подбора персонала, сокращая затраты и время найма.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR — это самая быстрорастущая система отслеживания кандидатов для малого бизнеса в США. VIVAHR позволяет легко - Публиковать вакансии - Управлять кандидатами - Сотрудничать с членами команды - Создавать отчеты и аналитику Это так просто! Начните с бесплатного размещения объявлений о вакансиях на более чем 50 досках объявлений. Среднестатистический новый клиент получает работу через 6 минут.
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. WebHR — незаменимый инструмент не только для HR, но и для всей компании. WebHR основан на модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и облачных вычислений.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
Workstream
workstream.us
WorkStream является ведущей платформой HR, заработной платы и найма для почасовой рабочей силы. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды.
WorkTaps
worktaps.com
Программное обеспечение для направления сотрудников для почасовой работы. Привлечение сотрудников для помощи в поиске высококвалифицированных сотрудников; Быстрее.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI помогает организациям выявлять, привлекать и нанимать наиболее подходящих кандидатов для работы и организации, а также использует прогнозную аналитику для прогнозирования вероятности того, что кандидат останется в организации и будет хорошо работать.
YouCruit
youcruit.com
Облачное решение, которое помогает работодателям находить, управлять и нанимать отличных кандидатов посредством автоматического размещения объявлений на доске вакансий и набора персонала.
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy — это программное обеспечение для найма, которое позволяет вам эффективно управлять предложениями о работе, кандидатами и собеседованиями в одном месте.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo-это обширная платформа HR-Tech, которая решает сложные HR-задачи, оптимизируя и автоматизируя повседневные операции HR. Доверяется современным организациям, таким как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Katar Wire Products и еще 2500 человек, Zimyo предлагает комплексный набор продуктов, которые включают HR и зарплату, посещаемость, производительность, производительность, производительность, производительность, производительность, Отслеживание кандидата, вовлечение, LMS и 50+ модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-эксплуатацию, запускать бесплатную заработную плату, выплачивать заработную плату вовремя, отслеживать посещаемость сотрудников, на борту/совершенных сотрудниках, отслеживать эффективность сотрудников, Parse резюме, отправлять письма и делать гораздо больше. Что для вас в Зимё? * Вовлечение сотрудников: Импульсные обследования сотрудников; Одноранговые прямые и групповые чаты; Объявления, дискуссионные форумы и опросы; Индекс счастья; Анонимные отзывы; Helpdesk & Billing * Core HR: управление данными сотрудников; Самообслуживание сотрудников; Документы и политика; Сотрудник по борьбе с; Сотрудники по борту; HR -аналитика и отчеты * Проекта заработной платы: автоматизация обработки заработной платы; Управление расходами и выплаты; Законодательное управление соответствием; Multi Entity Payroll * Время и посещаемость: управление посещаемостью; Гео-ограждение и гео-ограждение; Управление списком; Напоминания о посещаемости; Управление полевой поездкой * Программное обеспечение для управления производительностью: OKRS; Отзывы (KRA/KPI); непрерывная обратная связь; Один к одному; Компенсация и управление оценкой * Программное обеспечение для управления наборами: управление кандидатами; Управление талантами; Интервью расписание и оценка на основе навыков отзывы; Пользовательские потоки процесса найма; Оценка навыков; Резюме диапазон; Интеграции доски рабочих мест для поиска Кроме того, Zimyo HRMS предоставляет круглосуточную поддержку клиентов для быстрого решения ваших запросов.
Voyse
voyse.io
Создайте незабываемые впечатления для кандидатов, продемонстрировав свою фантастическую рабочую культуру. Откройте двери своему бизнесу и людям, которые делают его особенным, с помощью цифрового описания вакансии Voyse.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Попрощайтесь с неуклюжими и устаревшими процессами управления персоналом и используйте современный подход к управлению человеческим капиталом вместе с Rytfit.ai. Rytfit — это платформа управления персоналом на основе искусственного интеллекта, предлагающая комплексное решение, призванное помочь организациям эффективно и результативно управлять своей рабочей силой. Поднимите привлечение талантов на новый уровень — Rythire адаптирован к потребностям вашей организации. Укажите любое название должности, чтобы ускорить создание вакансии всего за считанные секунды. Семантическая модель Rytfit позволяет организации перейти от «Привет» к «Найм» всего за 7 дней. Платформа RytHire имеет такие функции, как устранение задач по ручному набору персонала и оптимизация процесса набора персонала. Создавайте рабочую силу, переназначайте сотрудников и повышайте удержание — модуль RytEngage позволяет организациям выявлять и развивать внутренние таланты для новых ролей, продвигая культуру роста и возможностей. Измеряйте то, что важно: модуль RytMeasure предоставляет централизованный центр для постановки и отслеживания целей в режиме реального времени. Платформа позволяет организациям согласовывать свою рабочую силу с общей бизнес-стратегией и добиваться лучших результатов в бизнесе. Оптимизируйте свои кадровые процессы, вовлекайте своих сотрудников и добивайтесь результатов с помощью нашего комплексного решения. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или крупным предприятием, наше решение поможет вам достичь целей управления персоналом и улучшить общие процессы.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — это идеальная платформа для работы с талантами, которая удобно сочетает в себе ATS нового поколения с решениями на базе искусственного интеллекта и автоматизацией, включая самопланирование, ведение записей с использованием искусственного интеллекта, проверку анкетных данных, аналитику, качество найма и многое другое — все в одном месте. Он обслуживает специалистов по управлению персоналом, талантам и кадрам, а также команды по найму в стартапах, малом и крупном бизнесе.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft предлагает доступное, удобное и универсальное решение для подбора персонала, адаптированное для удовлетворения потребностей растущих компаний. Наше комплексное программное обеспечение оптимизирует весь процесс найма, заменяя трудоемкие ручные задачи интуитивно понятными функциями, которые позволяют рекрутерам и менеджерам по найму быстрее эффективно находить, оценивать и нанимать лучших специалистов.
Jobilla
jobilla.com
Цифровое решение Jobilla для подбора персонала предлагает предприятиям и кандидатам эффективный опыт привлечения талантов. Мы предлагаем персонализированную стратегию для привлечения пассивных кандидатов, снижения затрат на подбор персонала и ускорения процесса подбора персонала, предлагая кандидатам способ найти работу, соответствующую их навыкам и интересам. Используя Jobilla, компании и кандидаты получают именно то, что они хотят – как и когда они этого хотят – с помощью нескольких простых щелчков мыши. Потенциал. Выполнено.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) — это платформа, помогающая ресторанам, отелям и розничным торговцам быстрее нанимать и адаптацию сотрудников. Мы помогаем предприятиям значительно ускорить процесс найма, подключая операторов и менеджеров по найму к квалифицированным специалистам за считанные минуты.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie — это программное обеспечение для подбора персонала (система отслеживания кандидатов (ATS)), которое использует лингвистическое распознавание шаблонов и искусственный интеллект. автоматически составлять список кандидатов, перепечатывать резюме и отслеживать их местоположение относительно местоположения позиции.
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
Empeon
empeon.com
Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow помогает рекрутерам находить исключительные таланты в LinkedIn за несколько минут. Вместо того, чтобы вручную выполнять фильтрацию в LinkedIn и оценивать профили по отдельности, интеллектуальные алгоритмы Tapflow могут мгновенно определить самые популярные профили для любой роли.
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