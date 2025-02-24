Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Токелау

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase — комплексная платформа, предназначенная для расширения возможностей менеджеров по найму. Легко оптимизируйте процесс найма: от взаимодействия с кандидатами до оценки и отслеживания заявок. Беспрепятственно общайтесь, планируйте мероприятия, проводите удаленные интервью и защищайте данные. Испытайте оптимизированный рабочий процесс с Tacitbase. Ключевые особенности: Совместная работа: Обеспечьте беспрепятственное сотрудничество с помощью гибких планов подписки Tacitbase. Легко сотрудничайте с членами команды в базе данных кандидатов, проверке кандидатов и отслеживании заявок. Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и поддерживайте общение в режиме реального времени, независимо от местоположения. Наслаждайтесь детальным управлением разрешениями для контролируемого доступа. База данных кандидатов: Легко создавайте, управляйте и сохраняйте кандидатов из различных источников. Будь то социальные сети, электронная почта или существующие базы данных, Tacitbase обеспечивает беспроблемную организацию кандидатов. Настройте свою базу данных кандидатов с помощью персонализированных столбцов и ищите потенциальных кандидатов по конкретным критериям, таким как образование, опыт, навыки и местоположение. Отслеживайте всю деятельность кандидатов, включая отзывы, заявки и общение, в одном централизованном месте. Отзыв кандидата: Упростите и ускорьте процесс оценки за счет совместного и конструктивного рассмотрения кандидатов. Получите комплексное представление о квалификации и пригодности каждого кандидата для работы, что позволит быстрее принимать решения и повышать качество найма. Делайте осознанный выбор и создайте сильную команду. ТацитПочта: Эффективно общайтесь с кандидатами через выделенный адрес электронной почты, объединяя все электронные письма, связанные с кандидатами, в одном месте. Используйте настраиваемые шаблоны электронной почты и автоматизированную связь, чтобы сэкономить время, улучшить взаимоотношения с кандидатами и обеспечить персонализированный подход на протяжении всего процесса найма. Оставайтесь на связи без особых усилий. Отслеживание приложений: Беспрепятственно отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма с помощью нашей интуитивно понятной системы отслеживания приложений (ATS) на основе канбана. Настраивайте процесс найма, сотрудничайте с членами команды и общайтесь с кандидатами непосредственно внутри системы. Оптимизируйте процесс подбора персонала с помощью ярлыков и фильтров, гарантируя эффективное управление кандидатами и бесперебойный рабочий процесс. Планирование мероприятий: Упростите графики собеседований и оценок с помощью нашей удобной функции планирования мероприятий. Создавайте мероприятия, указывайте детали и отправляйте приглашения кандидатам напрямую через Tacitbase. Управляйте всеми запланированными событиями в календаре и отправляйте напоминания кандидатам, обеспечивая беспрепятственный процесс набора персонала и избегая конфликтов в расписании. Интеграция конференций: Проводите безопасные дистанционные собеседования и оценки с помощью возможностей интеграции Tacitbase с популярными платформами для конференций, такими как Zoom и Google Meet. Планируйте и приглашайте кандидатов на виртуальные собеседования, записывайте сеансы для дальнейшего использования и оптимизируйте свою деятельность по удаленному набору персонала. Преодолевайте расстояния без особых усилий. Расширенный поиск: Используйте возможности наших расширенных поисковых фильтров для выявления кандидатов на основе определенных критериев, таких как навыки, опыт, образование и т. д. Уточняйте результаты поиска с помощью ряда параметров поиска и фильтров, экономя время и гарантируя выбор наиболее подходящих кандидатов для каждой вакансии. Эффективно находите идеальное сочетание. Безопасность данных: В Tacitbase безопасность данных является нашим главным приоритетом. Мы применяем надежные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации кандидатов, включая безопасность на уровне строк и регулярное резервное копирование данных. Наша платформа соответствует правилам защиты данных, а интеграция со сторонними сервисами соответствует строгим стандартам безопасности. Доверьте нам свои данные. Повысьте свой успех в подборе персонала с помощью Tacitbase. Раскройте возможности оптимизированных рабочих процессов, расширенных функций и аналитики на основе данных. Получите максимальное преимущество при найме сотрудников и совершите революцию в своей сфере подбора персонала с помощью Tacitbase!