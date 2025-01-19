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Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Реюньон
Системы отслеживания кандидатов (ATS) — это программные инструменты, используемые рекрутерами, HR-командами и менеджерами по найму для оптимизации процесса поиска, проверки и управления кандидатами на работу. Эти системы позволяют предприятиям создавать и распространять объявления о вакансиях, анализировать резюме на наличие соответствующей информации, назначать собеседования и собирать подробную информацию о кандидатах, включая сопроводительные письма и рекомендации. Они также автоматизируют такие задачи, как планирование собеседований, уведомление кандидатов о следующих шагах и отправка оповещений. Решения ATS играют решающую роль в отслеживании таких показателей найма, как время найма и стоимость найма, позволяя компаниям оптимизировать процесс найма и повысить отдачу от инвестиций в программное обеспечение для рекрутинга. Ведущее программное обеспечение для отслеживания кандидатов часто интегрируется с более широкими функциями рекрутинга, такими как объявления на досках объявлений и сайтах вакансий, поиск кандидатов, анализ резюме, оценка рекомендаций сотрудников, проверка кандидатов, маркетинг при наборе персонала, планирование собеседований, управление взаимоотношениями с кандидатами, адаптация и анализ данных о наборе персонала. Некоторые платформы ATS могут также включать возможности управления взаимоотношениями с кандидатами, которые помогают рекрутерам активно выявлять и развивать потенциальных кандидатов с помощью таких функций, как маркетинг по электронной почте, планирование и постоянное общение.
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JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить свои усилия на улучшении опыта своих сотрудников.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — это современное программное обеспечение для отслеживания кандидатов и CRM для подбора персонала, встроенное в одно целое. Recruiterflow оснащен такими функциями, как расширение Chrome для поиска в один клик, автоматизированная последовательность электронных писем, интеграция досок объявлений и совместная работа, которые помогут вам отслеживать процесс подбора персонала от начала до конца. Быстрорастущие компании, такие как Instamojo, Fusioncharts, OLR, а также стартапы из YCombinator и 500startups, используют Recruiterflow для поиска талантливых специалистов и оптимизации процесса найма.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd — ведущий британский поставщик комплексных облачных программных решений для подбора персонала, предназначенных для HR, рекрутинговых команд и менеджеров по найму, которые значительно расширяют путь кандидата. Наша отмеченная наградами технология позволяет вам управлять всем процессом подбора персонала самостоятельно. Мы предлагаем облачное программное обеспечение ATS для подбора персонала, программное обеспечение для адаптации и индивидуальные веб-сайты по карьере - настоящее комплексное решение. Запросите бесплатную демонстрацию сегодня.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent — это поставщик платформы для привлечения талантов, которая помогает людям развивать компании, карьеру и сообщества. Наша платформа предлагает ряд программных модулей и решений по привлечению талантов, которые помогают организациям привлекать, управлять и нанимать нужных людей. Наше лучшее программное обеспечение :Recruit — это надежная система управления кандидатами, которая позволяет организациям применять упреждающий подход к привлечению талантов и стимулировать стратегический рост. :Recruit сокращает двойную обработку, экономит ваше время и снижает риск человеческой ошибки на этом пути. Scout :Recruit позволяет вам: - Управлять жизненным циклом набора персонала - Создавать, управлять и публиковать фирменные веб-страницы по подбору персонала - Публиковать сообщения непосредственно на досках объявлений, чтобы гарантировать, что ваша должность будет видна нужным кандидатам - Легко проверять кандидатов для достижения наилучших результатов - Оценивать, ранжировать и комментировать Отслеживайте своих лучших кандидатов - Отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма - Интегрируйте свои любимые технологические решения по подбору персонала и управлению персоналом
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов профилей, собранных со всего Интернета, используйте расширение для браузера, чтобы узнать контактные данные любого человека, получайте только 100% актуальные адреса электронной почты, номера телефонов и ссылки на социальные сети.
Simplicant
simplicant.com
Программное обеспечение для рекрутинга и система отслеживания кандидатов для современного предприятия. Программная платформа для подбора персонала и система отслеживания кандидатов Simplicant обеспечивают современный и простой подход к более быстрому и экономичному найму талантливых специалистов. Находите лучших специалистов из различных источников, организуйте и планируйте собеседования, управляйте взаимоотношениями с талантами и принимайте решения о найме на основе данных.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Выйдите за рамки систем отслеживания кандидатов (ATS) с помощью платформы рекрутинга корпоративного уровня, предназначенной для современной рабочей силы. Пакет Talent Acquisition Suite от SmartRecruiters предоставляет все необходимое для привлечения, отбора и найма талантливых специалистов.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует передовые инструменты и решения для определения следующего сотрудника и управления процессом найма. Просто определите свой идеальный профиль кандидата, расслабьтесь и позвольте Snaphunt сделать тяжелую работу. Квалифицированным специалистам предлагается автоматически подать заявку на вашу должность, и вы также можете взаимодействовать с соответствующими специалистами посредством персонализированных электронных писем, чтобы увеличить количество заявок. Создано для распределенных команд. Сократите расходы на найм до 80 % и беспрепятственно сотрудничайте при найме с помощью собственных инструментов, разработанных для сокращения времени найма на 72 %. С помощью Snaphunt вы можете быстро нанять сотрудников на локальные, гибридные или удаленные должности из более чем 4 миллионов соискателей и более 300 миллионов специалистов. Платформа автоматически генерирует индивидуальные описания вакансий, управление ответами кандидатов в один клик, предварительно записанные видеоинтервью, планирование собеседований, генератор вопросов для собеседований, автоматический сбор отзывов, автоматическую проверку рекомендаций и многое другое. Информация о найме на каждом этапе: соответствует ли найм корпоративной культуре? Собственная оценка Snaphunt «Snapsych» основана на признанных психометрических моделях, адаптированных для современного рабочего места. Платформа также делится информацией о зарплатах и сроках уведомления, чтобы вы могли с самого начала найти лучших специалистов. Чтобы узнать, как Snaphunt может помочь вам в достижении ваших целей по найму, посетите: https://snaphunt.com/employers.
softgarden Employers
softgarden.io
Softgarden Talent Acquisition Suite позволяет вам привлекать и нанимать лучших кандидатов для вашей организации.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — один из лучших бесплатных сервисов, который помогает вам быстрее выбирать лучших специалистов благодаря эффективному сотрудничеству, анализатору резюме, простому планированию собеседований и напоминаниям.
StaffingSoft
staffingsoft.com
Рекрутинговое программное обеспечение для рекрутеров и специалистов по кадрам. StaffingSoft — это корпоративная система отслеживания кандидатов, которая предлагает полный набор инструментов, которые эффективно интегрируют и оптимизируют подбор, удержание и управление кандидатами, сотрудниками и внешними поставщиками по всему миру. У вас будет возможность построить долгосрочное партнерство с нами, чтобы способствовать вашей продуктивности и росту.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — это самое мощное и полное программное обеспечение для подбора персонала, разработанное для рекрутеров, которые хотят быть в курсе последних событий в сфере управления персоналом. Присутствует на рынке с 2013 года, имеет более 300 клиентов и более 3400 рекрутеров, которые делают Talent Clue своим незаменимым рабочим инструментом. Автоматизируйте весь процесс выбора. Создавайте привлекательные предложения о работе и распространяйте информацию с помощью нашего обширного мультипостера. Управляйте процессами интуитивно и создавайте единую базу талантов, подкрепленную подробными отчетами.
TalentLyft
talentlyft.com
Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef — ведущий поставщик SaaS-решений для отслеживания кандидатов и управления талантами, специально созданных для децентрализованной почасовой рабочей силы. Наша платформа, ориентированная на мобильные устройства, оптимизирует процесс набора и удержания сотрудников, трансформируя способы отслеживания почасовых работников, начиная с подбора, найма, обучения и вовлечения. Многие из самых известных мировых брендов доверяют TalentReef, чтобы предоставить полезную информацию, необходимую для оптимизации и управления процессами управления талантами.
Talentsquare
talentsquare.com
Миссия Talentsquare — помочь компаниям добиться успеха в подборе персонала. Мы предлагаем новейшие HR-технологии, позволяющие с легкостью управлять и нанимать таланты.
TalentWall
talentwall.io
TalentWall преобразует ваш конвейер кандидатов в стену визуальных карточек, отражающую все данные о ваших кандидатах в теплицу в режиме реального времени. Он обеспечивает большую прозрачность для ваших менеджеров по найму, лучше взаимодействует с вашей командой и никогда больше не упускает из виду кандидата, находящегося в процессе.
Talexio
talexiohr.com
Talexio — это полный пакет HR-решений для специалистов по кадрам, подбору персонала и расчету заработной платы, которые хотят работать более эффективно. Гибкое облачное решение Talexio дает организациям полный контроль над своими HR-процессами. Благодаря автоматизации простой в использовании Talexio экономит ваше время, а также снижает стоимость ваших внутренних процессов. Talexio — это масштабируемое решение, подходящее для предприятий любого размера в любой отрасли; чтобы вы могли меньше беспокоиться по мере роста вашего бизнеса.
Team Engine
teamengine.io
Чтобы выиграть войну с талантами, вам нужен молниеносный процесс найма и надежная система для последовательного общения как с кандидатами, так и с сотрудниками. Team Engine помогает вам привлекать больше кандидатов, быстрее нанимать их и, что особенно важно, поддерживать их заинтересованность на протяжении всего срока службы. Team Engine ускоряет процесс найма, автоматизируя ручные (но чувствительные ко времени) шаги, необходимые для продвижения кандидатов вперед, даже когда ваша команда не работает! Обращайтесь к кандидатам и сотрудникам там, где они предпочитают общаться (в своих сообщениях), с помощью нашей автоматизированной платформы обмена сообщениями, которая держит всех в курсе. Автоматизируя лучшие практики найма и удержания сотрудников, вы обеспечите наилучшие условия для своих кандидатов и сотрудников. Team Engine поможет вам: Находить и нанимать замечательных людей. Автоматизируйте повторяющиеся задачи в процессе найма, чтобы вы могли повысить ценность там, где это наиболее важно. Мотивируйте и удерживайте квалифицированных сотрудников. Обеспечьте новым сотрудникам хороший старт с помощью структурированных личных встреч и возможности оставить отзыв об опыте. Реализуйте и постоянно совершенствуйтесь. Обеспечьте взаимосвязь внутри вашей компании, чтобы выполнять работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Кратко о том, как мы помогаем: • отправлять текстовые сообщения сотрудникам, не имеющим рабочего стола, и соискателям • автоматический обмен сообщениями для срочного общения (например, напоминания об собеседовании и сроки открытой регистрации) • встроенная реклама по подбору персонала на Craigslist, Facebook и Instagram • перевод сообщений для испанского языка спикеры • централизованный центр для организации всей деятельности по подбору персонала и сведений о кандидатах • диверсификация источников кандидатов для большего охвата.
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам все инструменты, необходимые для более эффективного подбора персонала, включая автоматические триггеры, аналитику, генеративный искусственный интеллект, анонимный найм, полностью настраиваемые рабочие процессы подбора персонала, простой в создании сайт вакансий и многое другое. более.
Top Echelon
topechelon.com
Программное обеспечение для подбора персонала Top Echelon объединило мощные функции отслеживания кандидатов (ATS) и взаимодействия с клиентами (CRM) в одном решении для подбора персонала, предназначенном для оптимизации процесса подбора персонала для команд по подбору и найму, начиная с 67,15 долларов США за пользователя в месяц. Top Echelon автоматизирует многие функции отслеживания кандидатов, такие как анализ резюме, анализ электронной почты, массовая загрузка резюме, настраиваемые поля, настраиваемые рабочие процессы, таблицы импорта/экспорта, проверка дубликатов, объединение записей, тегирование, полнотекстовый поиск, радиусный поиск и дополнительный Портал кандидатов. Чтобы помочь управлять процессом найма, Top Echelon имеет функции CRM для общения с кандидатами на протяжении всего жизненного цикла найма с настраиваемыми этапами конвейера, интеграцией электронной почты, интеграцией календаря, настраиваемыми горячими списками, планировщиком действий, шаблонами электронной почты, настраиваемыми действиями, отчетами, системой уведомлений и многим другим. Все это включает в себя адаптацию, обучение и поддержку без дополнительной оплаты.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
ATS следующего поколения, Vacancy Filler, позволяет рекрутерам быстро предоставлять кандидатам лучший опыт. Полностью автоматизированный и фирменный, он оснащен такими инструментами, как модуль агентства, кадровый резерв, запрос на набор, SJT и тесты, проверка биографических данных, рекомендации, видеопоказ и адаптация - и все это подкреплено мощным пакетом BI Analytics Suite. Работая с Vacancy Filler, вы будете иметь собственного менеджера по работе с клиентами, поддержку пользователей и кандидатов в Великобритании, а также интеграцию с вашей системой управления персоналом. И многое другое!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быстрее и с меньшими затратами находить кандидатов более высокого качества.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit — платформа для привлечения талантов. Теперь компании могут использовать данные для постоянной оптимизации каждого аспекта процессов подбора персонала, сокращая затраты и время найма.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR — это самая быстрорастущая система отслеживания кандидатов для малого бизнеса в США. VIVAHR позволяет легко - Публиковать вакансии - Управлять кандидатами - Сотрудничать с членами команды - Создавать отчеты и аналитику Это так просто! Начните с бесплатного размещения объявлений о вакансиях на более чем 50 досках объявлений. Среднестатистический новый клиент получает работу через 6 минут.
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. WebHR — незаменимый инструмент не только для HR, но и для всей компании. WebHR основан на модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и облачных вычислений.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды. Узнайте больше на WorkStream.us.
WorkTaps
worktaps.com
Программное обеспечение для направления сотрудников для почасовой работы. Привлечение сотрудников для помощи в поиске высококвалифицированных сотрудников; Быстрее.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI помогает организациям выявлять, привлекать и нанимать наиболее подходящих кандидатов для работы и организации, а также использует прогнозную аналитику для прогнозирования вероятности того, что кандидат останется в организации и будет хорошо работать.
YouCruit
youcruit.com
Облачное решение, которое помогает работодателям находить, управлять и нанимать отличных кандидатов посредством автоматического размещения объявлений на доске вакансий и набора персонала.
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy — это программное обеспечение для найма, которое позволяет вам эффективно управлять предложениями о работе, кандидатами и собеседованиями в одном месте.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products и 2500 других, предлагает комплексный набор продуктов, включающий HR и расчет заработной платы, посещаемость, производительность, Отслеживание кандидатов, взаимодействие, LMS и более 50 модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-операции, безошибочно рассчитывать заработную плату, своевременно выплачивать зарплату, отслеживать посещаемость сотрудников, работу сотрудников на работе и вне ее, отслеживать производительность сотрудников, анализировать резюме, отправлять письма с предложениями и делать многое другое. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению совершенства в области управления персоналом.
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для подбора персонала найм сотрудников станет легким.
Voyse
voyse.io
Создайте незабываемые впечатления для кандидатов, продемонстрировав свою фантастическую рабочую культуру. Откройте двери своему бизнесу и людям, которые делают его особенным, с помощью цифрового описания вакансии Voyse.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Попрощайтесь с неуклюжими и устаревшими процессами управления персоналом и используйте современный подход к управлению человеческим капиталом вместе с Rytfit.ai. Rytfit — это платформа управления персоналом на основе искусственного интеллекта, предлагающая комплексное решение, призванное помочь организациям эффективно и результативно управлять своей рабочей силой. Поднимите привлечение талантов на новый уровень — Rythire адаптирован к потребностям вашей организации. Укажите любое название должности, чтобы ускорить создание вакансии всего за считанные секунды. Семантическая модель Rytfit позволяет организации перейти от «Привет» к «Найм» всего за 7 дней. Платформа RytHire имеет такие функции, как устранение задач по ручному набору персонала и оптимизация процесса набора персонала. Создавайте рабочую силу, переназначайте сотрудников и повышайте удержание — модуль RytEngage позволяет организациям выявлять и развивать внутренние таланты для новых ролей, продвигая культуру роста и возможностей. Измеряйте то, что важно: модуль RytMeasure предоставляет централизованный центр для постановки и отслеживания целей в режиме реального времени. Платформа позволяет организациям согласовывать свою рабочую силу с общей бизнес-стратегией и добиваться лучших результатов в бизнесе. Оптимизируйте свои кадровые процессы, вовлекайте своих сотрудников и добивайтесь результатов с помощью нашего комплексного решения. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или крупным предприятием, наше решение поможет вам достичь целей управления персоналом и улучшить общие процессы.
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, сэкономив миллионы часов для более чем 1100 предприятий. В это число входят имена из более чем 20 отраслей: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher и Paynearby. чтобы назвать несколько. Лучшая часть? Мы дарим нашим пользователям МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ бесплатно, чтобы помочь им ощутить истинную мощь автоматизации управления персоналом где угодно и когда угодно. Мы отличаемся на рынке программного обеспечения для управления персоналом следующими важными функциями: ✅ Первый в мире почтовый ящик Inbox для отдела кадров в стиле Gmail, который поможет вам в течение дня ✅ Инновационная аналитика задач для своевременного выполнения работы ✅ Интуитивное глобальное окно поиска для отслеживания и доступа к любой информации и система, которая не просто обещает, а на самом деле ПОКАЗЫВАЕТ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ рентабельность инвестиций. Будучи первым HCM, который выполняет действия по всем HR-задачам в режиме реального времени, предотвращая невыполненные задачи с помощью тонких напоминаний, мы настраиваем вас на успех, автоматизируя все операционные задачи. Чтобы узнать больше, посетите наш сайт — https://hrone.cloud/.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — это идеальная платформа для работы с талантами, которая удобно сочетает в себе ATS нового поколения с решениями на базе искусственного интеллекта и автоматизацией, включая самопланирование, ведение записей с использованием искусственного интеллекта, проверку анкетных данных, аналитику, качество найма и многое другое — все в одном месте. Он обслуживает специалистов по управлению персоналом, талантам и кадрам, а также команды по найму в стартапах, малом и крупном бизнесе.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft предлагает доступное, удобное и универсальное решение для подбора персонала, адаптированное для удовлетворения потребностей растущих компаний. Наше комплексное программное обеспечение оптимизирует весь процесс найма, заменяя трудоемкие ручные задачи интуитивно понятными функциями, которые позволяют рекрутерам и менеджерам по найму быстрее эффективно находить, оценивать и нанимать лучших специалистов.
Jobilla
jobilla.com
Цифровое решение Jobilla для подбора персонала предлагает предприятиям и кандидатам эффективный опыт привлечения талантов. Мы предлагаем персонализированную стратегию для привлечения пассивных кандидатов, снижения затрат на подбор персонала и ускорения процесса подбора персонала, предлагая кандидатам способ найти работу, соответствующую их навыкам и интересам. Используя Jobilla, компании и кандидаты получают именно то, что они хотят – как и когда они этого хотят – с помощью нескольких простых щелчков мыши. Потенциал. Выполнено.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) — это платформа, помогающая ресторанам, отелям и розничным торговцам быстрее нанимать и адаптацию сотрудников. Мы помогаем предприятиям значительно ускорить процесс найма, подключая операторов и менеджеров по найму к квалифицированным специалистам за считанные минуты.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie — это программное обеспечение для подбора персонала (система отслеживания кандидатов (ATS)), которое использует лингвистическое распознавание шаблонов и искусственный интеллект. автоматически составлять список кандидатов, перепечатывать резюме и отслеживать их местоположение относительно местоположения позиции.
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
Empeon
empeon.com
Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.
TalentMesh
talentmesh.com
Платформа TalentMesh — это интуитивно понятная платформа для подбора персонала, основанная на новейшем стеке технологий, позволяющая отслеживать, автоматизировать и совершенствовать полный цикл подбора персонала. Платформа сочетает в себе простую в использовании систему отслеживания кандидатов с качественными тестами перед приемом на работу, которые настраиваются с учетом вашей уникальной ситуации при приеме на работу. Он обеспечивает ценность, выходящую за рамки традиционной платформы подбора персонала, благодаря использованию уникальных данных о талантах, чтобы помочь вашему бизнесу: 1. Понять, какой тип талантов будет способствовать повышению производительности. 2. Найти больше таких талантов в существующем пуле кандидатов. 3. Структурировать и повысить профессионализм вашего собеседования. Процесс 4. Нанимайте лучших специалистов с научной точностью
Teamdash
teamdash.com
Teamdash — это идеальное программное обеспечение для подбора персонала для компаний, которым нужны инструменты для адаптации к своим процессам, чтобы быстрее нанимать отличные команды. Teamdash, популярный за возможности настройки, удобство для пользователя и возможности подбора персонала, становится все более популярным выбором для внутренних рекрутеров, стремящихся быстро улучшить результаты и процессы.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow помогает рекрутерам находить исключительные таланты в LinkedIn за несколько минут. Вместо того, чтобы вручную выполнять фильтрацию в LinkedIn и оценивать профили по отдельности, интеллектуальные алгоритмы Tapflow могут мгновенно определить самые популярные профили для любой роли.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексная платформа, предназначенная для расширения возможностей менеджеров по найму. Легко оптимизируйте процесс найма: от взаимодействия с кандидатами до оценки и отслеживания заявок. Беспрепятственно общайтесь, планируйте мероприятия, проводите удаленные интервью и защищайте данные. Испытайте оптимизированный рабочий процесс с Tacitbase. Ключевые особенности: Совместная работа: Обеспечьте беспрепятственное сотрудничество с помощью гибких планов подписки Tacitbase. Легко сотрудничайте с членами команды в базе данных кандидатов, проверке кандидатов и отслеживании заявок. Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и поддерживайте общение в режиме реального времени, независимо от местоположения. Наслаждайтесь детальным управлением разрешениями для контролируемого доступа. База данных кандидатов: Легко создавайте, управляйте и сохраняйте кандидатов из различных источников. Будь то социальные сети, электронная почта или существующие базы данных, Tacitbase обеспечивает беспроблемную организацию кандидатов. Настройте свою базу данных кандидатов с помощью персонализированных столбцов и ищите потенциальных кандидатов по конкретным критериям, таким как образование, опыт, навыки и местоположение. Отслеживайте всю деятельность кандидатов, включая отзывы, заявки и общение, в одном централизованном месте. Отзыв кандидата: Упростите и ускорьте процесс оценки за счет совместного и конструктивного рассмотрения кандидатов. Получите комплексное представление о квалификации и пригодности каждого кандидата для работы, что позволит быстрее принимать решения и повышать качество найма. Делайте осознанный выбор и создайте сильную команду. ТацитПочта: Эффективно общайтесь с кандидатами через выделенный адрес электронной почты, объединяя все электронные письма, связанные с кандидатами, в одном месте. Используйте настраиваемые шаблоны электронной почты и автоматизированную связь, чтобы сэкономить время, улучшить взаимоотношения с кандидатами и обеспечить персонализированный подход на протяжении всего процесса найма. Оставайтесь на связи без особых усилий. Отслеживание приложений: Беспрепятственно отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма с помощью нашей интуитивно понятной системы отслеживания приложений (ATS) на основе канбана. Настраивайте процесс найма, сотрудничайте с членами команды и общайтесь с кандидатами непосредственно внутри системы. Оптимизируйте процесс подбора персонала с помощью ярлыков и фильтров, гарантируя эффективное управление кандидатами и бесперебойный рабочий процесс. Планирование мероприятий: Упростите графики собеседований и оценок с помощью нашей удобной функции планирования мероприятий. Создавайте мероприятия, указывайте детали и отправляйте приглашения кандидатам напрямую через Tacitbase. Управляйте всеми запланированными событиями в календаре и отправляйте напоминания кандидатам, обеспечивая беспрепятственный процесс набора персонала и избегая конфликтов в расписании. Интеграция конференций: Проводите безопасные дистанционные собеседования и оценки с помощью возможностей интеграции Tacitbase с популярными платформами для конференций, такими как Zoom и Google Meet. Планируйте и приглашайте кандидатов на виртуальные собеседования, записывайте сеансы для дальнейшего использования и оптимизируйте свою деятельность по удаленному набору персонала. Преодолевайте расстояния без особых усилий. Расширенный поиск: Используйте возможности наших расширенных поисковых фильтров для выявления кандидатов на основе определенных критериев, таких как навыки, опыт, образование и т. д. Уточняйте результаты поиска с помощью ряда параметров поиска и фильтров, экономя время и гарантируя выбор наиболее подходящих кандидатов для каждой вакансии. Эффективно находите идеальное сочетание. Безопасность данных: В Tacitbase безопасность данных является нашим главным приоритетом. Мы применяем надежные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации кандидатов, включая безопасность на уровне строк и регулярное резервное копирование данных. Наша платформа соответствует правилам защиты данных, а интеграция со сторонними сервисами соответствует строгим стандартам безопасности. Доверьте нам свои данные. Повысьте свой успех в подборе персонала с помощью Tacitbase. Раскройте возможности оптимизированных рабочих процессов, расширенных функций и аналитики на основе данных. Получите максимальное преимущество при найме сотрудников и совершите революцию в своей сфере подбора персонала с помощью Tacitbase!
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — это облачная система управления персоналом, подбором персонала и производительностью. HRLocker позволяет компаниям автоматизировать процессы управления персоналом и подбора персонала, оптимизируя требования к персоналу в одном месте.
Jobspage
jobspage.co
Создайте специальную страницу вакансий для своей компании, перечислите доступные вакансии и управляйте приложениями. Наша система отслеживания кандидатов позволяет вам собирать резюме кандидатов, контактные данные и другую информацию, необходимую для принятия наилучших решений о найме.
Intellohire
intellohire.com
Программное обеспечение нового поколения для фирм по подбору персонала, хедхантингу и поиску руководителей. Intellohire — это платформа на базе SAAS, используемая кадровыми агентствами по всей Индии, для глобальной индустрии подбора и подбора персонала. Платформа позволяет кадровым агентствам расширять бизнес с помощью передовых технологий. Intellohire помогает рекрутерам управлять взаимодействием с кандидатами, находить кандидатов, отправлять кандидатам информацию о вакансиях и даже получать отзывы от клиентов. Всеми функциями можно управлять из одного эпицентра — интеллектуальной системы отслеживания кандидатов.