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Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Филиппины
Системы отслеживания кандидатов (ATS) — это программные инструменты, используемые рекрутерами, HR-командами и менеджерами по найму для оптимизации процесса поиска, проверки и управления кандидатами на работу. Эти системы позволяют предприятиям создавать и распространять объявления о вакансиях, анализировать резюме на наличие соответствующей информации, назначать собеседования и собирать подробную информацию о кандидатах, включая сопроводительные письма и рекомендации. Они также автоматизируют такие задачи, как планирование собеседований, уведомление кандидатов о следующих шагах и отправка оповещений. Решения ATS играют решающую роль в отслеживании таких показателей найма, как время найма и стоимость найма, позволяя компаниям оптимизировать процесс найма и повысить отдачу от инвестиций в программное обеспечение для рекрутинга. Ведущее программное обеспечение для отслеживания кандидатов часто интегрируется с более широкими функциями рекрутинга, такими как объявления на досках объявлений и сайтах вакансий, поиск кандидатов, анализ резюме, оценка рекомендаций сотрудников, проверка кандидатов, маркетинг при наборе персонала, планирование собеседований, управление взаимоотношениями с кандидатами, адаптация и анализ данных о наборе персонала. Некоторые платформы ATS могут также включать возможности управления взаимоотношениями с кандидатами, которые помогают рекрутерам активно выявлять и развивать потенциальных кандидатов с помощью таких функций, как маркетинг по электронной почте, планирование и постоянное общение.
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Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудников в более чем 350 глобальных компаниях.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лучше и быстрее, объединив каналы подбора персонала на одной интуитивно понятной платформе. Используйте инструменты искусственного интеллекта и функции расширения социальных сетей, управляйте своей командой удаленно и улучшайте совместную работу, воспользуйтесь полным набором отчетов, инструментами обеспечения соответствия (GDPR, CCPA, PDPA...), полным API, размещайте вакансии на тысячах бесплатных и премиум-каналы многое и многое другое. Измените подход к подбору персонала с помощью новейшего облачного инструмента найма и поднимите показатели набора персонала на новый уровень!
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам достичь ваших целей, где бы ни развивался ваш бизнес.• С уверенностью нанимайте, платите, управляйте и удерживайте сотрудников• Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда она вам нужна, с нашей круглосуточной командой поддержки в США, работающей круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году. • Будьте в курсе изменений законов и правил с нашими экспертами по соблюдению нормативных требований. • Получите доступ к своей информации на ходу с помощью Управление талантами в мобильном приложении Paychex Flex: нанимайте, удерживайте и развивайте лучших специалистов с помощью единой HR-платформы и оптимизируйте процесс найма и адаптации. Управление персоналом: повысьте эффективность и производительность труда сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов по управлению персоналом. Заработная плата и финансовая поддержка: легко выплачивайте зарплату сотрудникам и управляйте налогами, расходами и многим другим, чтобы вы могли продолжать концентрироваться на своем бизнесе. Льготы для сотрудников. Привлекайте и удерживайте лучших специалистов, предлагая ценные льготы для сотрудников и одновременно упрощая администрирование вашего плана. PEO и HR-аутсорсинг: поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с помощью наших комплексных решений по HR-аутсорсингу. Опыт сотрудников: сэкономьте время и повысьте точность, предоставив сотрудникам доступ к HR-инструментам, обучению и финансовым инструментам самообслуживания. Интеграция: автоматически и точно подключайте и обменивайтесь данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex.Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса прямо сейчас, сохраняя при этом возможность роста по мере изменения ваших потребностей. Узнайте, почему Paychex является крупнейшей HR-компанией для малого и среднего бизнеса, и позвольте нам упростить вам процесс расчета заработной платы.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основателями, и в ней работает более 1000 человек по всему миру.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — это компания, производящая или продающая компьютерное «программное обеспечение как услуга» (Saas). Программное обеспечение функционирует как система отслеживания кандидатов для обработки заявлений о приеме на работу. Он включает в себя систему редактирования сайта вакансий для брендинга работодателя, плагин для поиска (персонала) (иначе называемый рекрутингом), интеграцию сайта по трудоустройству, синхронизацию электронной почты и календаря. В течение 4 месяцев после публичного запуска в августе 2015 года Recruitee привлекла более 1000 малых и средних предприятий (МСП) и рекрутинговых агентств по всему миру.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, неизменно отличный опыт кандидатов и рекрутеров, а также единый источник правды. Консолидируйте без компромиссов, масштабируйте без ограничений. Консолидированное комплексное решение Ashby объединяет ваши ATS, CRM, планирование и аналитику в единое масштабируемое решение с лучшими в своем классе функциями. Устраните надстройки и сократите затраты на программное обеспечение для подбора персонала. Научите свою команду использовать только один инструмент для реализации оперативных процессов подбора персонала мирового уровня. Мощная аналитика рекрутинга. Получайте надежные данные и полезную информацию для своей команды в режиме реального времени, чтобы улучшить рабочие процессы, беспрепятственно общаться с заинтересованными сторонами и стимулировать масштабные улучшения процессов. Используйте аналитику Ashby, чтобы стать рассказчиками стратегических данных, прогнозировать потенциал найма, а также отслеживать и оптимизировать прогресс в достижении целей найма. Избавьтесь от устаревших электронных таблиц, длительного ожидания построения отчетов и любых сомнений в точности ваших данных. Встроенные лучшие практики Ashby предоставляет вам встроенную структуру и автоматизированные рабочие процессы, необходимые для обеспечения последовательных и справедливых результатов найма. Всегда предоставляйте кандидатам исключительный опыт, экономя время с помощью проверенных шаблонов, настраиваемых оповещений и общих визуализаций конвейера. Предоставьте своей команде возможность сосредоточиться на полезных и сложных аспектах рекрутинга, которые им нравятся.
Cavall
cavall.io
Cavall — это система отслеживания кандидатов (ATS), которая обеспечивает идеальную платформу, которая поможет вам оставаться организованным, даже если к вам поступают тысячи заявок из разных источников и из нескольких отделов. Цель Cavall – облегчить процесс поиска и привлечения кандидатов, которые станут отличными сотрудниками. Кроме того, Cavall стремится повысить ценность, делая ваш цикл найма максимально инновационным и эффективным.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой программной платформы системы учета, которая заменила устаревшую ATS и привнесла в этот процесс гораздо больше возможностей. Потому что для одного найма не должно потребоваться 10+ инструментов. Платформа Talent Intelligence включает в себя: - Лучший в своем классе ATS - CRM для рекрутинга на основе искусственного интеллекта (ваша база данных по подбору персонала, которая содержит комбинацию ваших данных и автоматически обновляемых данных Loxo, чтобы гарантировать, что вы всегда получаете наиболее точного кандидата). информация) - Многоканальный инструмент взаимодействия с возможностями создания кампаний на базе искусственного интеллекта, поэтому вы никогда не пропустите последующие действия - Поисковая система людей и компаний, заполненная более чем 1,2 миллиарда человек и миллионов организаций - Подтвержденная контактная информация, например личные адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Мгновенный поиск, ранжирование и сопоставление с помощью искусственного интеллекта благодаря ИИ-помощнику Loxo, Copilot. Не говоря уже о том, что... Loxo также является единственным программным обеспечением для подбора персонала, в котором есть CRM для продаж, специально разработанная для рекрутеров, что означает, что вы можете вести развитие бизнеса. действия там же, где вы выполняете остальную часть рабочего процесса. Настоящая победа здесь? Каждый из этих лидирующих на рынке продуктов предназначен для бесперебойной совместной работы, что делает каждый этап вашей работы более эффективным и снижает вероятность ошибок. Более 13 200 команд по поиску руководителей, RPO, профессионального рекрутинга и подбора персонала по всему миру стали машинами по найму персонала благодаря Loxo. Но что именно это означает? - Снижение затрат на 74% на протяжении всего жизненного цикла талантов, включая затраты на поиск и найм. - Сокращение времени найма на 85 % благодаря автоматизации поиска и рабочих процессов. - 98% удовлетворенности клиентов.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — один из лучших бесплатных сервисов, который помогает вам быстрее выбирать лучших специалистов благодаря эффективному сотрудничеству, анализатору резюме, простому планированию собеседований и напоминаниям.
ApplicantStack
applicantstack.com
ApplicantStack — это система отслеживания кандидатов с полным набором услуг, которая автоматизирует и оптимизирует все этапы процесса найма. Начните бесплатную пробную версию сегодня! Используйте ApplicantStack, чтобы найти следующего нового сотрудника. Воспользуйтесь ведущей платформой по подбору персонала для работодателей в сфере здравоохранения, профессиональных услуг, технологий, производства, продуктов питания и напитков, а также гостиничного бизнеса. Автоматизируйте процесс найма — от объявления о вакансии до письма с предложением. Легко публикуйте вакансии, отслеживайте заявки, проверяйте и фильтруйте кандидатов, устанавливайте триггеры электронной почты, управляйте соблюдением требований, отправляйте текстовые сообщения кандидатам и многое другое. Обширная партнерская сеть, предлагающая оценку, проверку биографических данных, распределение вакансий, расчет заработной платы и видеоинтервью. Регистрация новых сотрудников Быстро и легко Интегрированная адаптация включает в себя удобный портал для новых сотрудников, где новый сотрудник управляет документами, а также может подписывать и отправлять документы в электронном виде. Администраторы могут загружать формы штата и федерального уровня, отслеживать выполнение задач и устанавливать напоминания. Устраняйте узкие места при адаптации быстрее для максимальной эффективности. Обеспечьте новым сотрудникам позитивный, удобный для мобильных устройств опыт, который поможет им приступить к работе с энтузиазмом и готовностью к работе. Более 35 000 компаний используют HRMS-решения Swipeclock для найма, адаптации и управления своей рабочей силой. Планы ApplicantStack начинаются с 29 долларов США в месяц. Начните бесплатную пробную версию сегодня и убедитесь, насколько простым может быть отслеживание кандидатов!
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, планирование собеседований и последующие действия. Ваш процесс найма повысится производительность благодаря нашему уникальному визуальному подходу к управлению конвейером. Простой интерфейс перетаскивания означает, что любой (то есть каждый!) из вашей команды будет готов к работе за считанные минуты, а Breezy Tasks гарантирует, что ничего не останется незамеченным. Вы также сможете быстрее связаться с кандидатами и принимать более обоснованные решения: от совершенно новой системы оценки соответствия кандидатов (которая мгновенно рассчитывает наиболее подходящих кандидатов) до анализа резюме мирового класса, который раскладывает всех на единых индивидуальных карточках; к нашей системе выставления оценок и руководствам по проведению собеседований, которые позволяют объективно учитывать мнение каждого о кандидате. Кроме того, мы подкрепляем все это мощной аналитикой и отчетностью. Это также соответствует требованиям GDPR! С Breezy вы сможете принимать более правильные решения о найме за меньшее время. Приходите проверить нас.
100Hires
100hires.com
Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: анализатор резюме, импорт csv, детектор дубликатов. Отправляйте массовые рассылки по электронной почте. Назначайте и проводите собеседования, напоминайте об обратной связи для интервьюеров. Канбан-доска для визуализации вашего процесса рекрутинга. Расширение Chrome для импорта кандидатов из Linkedin, Github и т. д.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставлять опыт, который помогает организациям полностью раскрыть свой кадровый потенциал и работать уверенно, независимо от того, в какой точке мира они работают. Штаб-квартира Dayforce находится в Торонто, Онтарио, и Миннеаполисе, Миннесота, а операции осуществляются по всему миру. Обещание бренда компании улучшить трудовую жизнь — это обязательства, которые она берет на себя не только перед клиентами, но и перед своими сотрудниками и сообществами, в которых работает Dayforce. Ключевые области продуктов: · HRIS · Глобальный расчет заработной платы, оплата по требованию · Преимущества · Управление персоналом , включая управление временем, посещаемостью и задачами · Привлечение талантов, включая набор и адаптацию · Управление талантами, включая управление производительностью, планирование преемственности, управление компенсациями, опросы вовлеченности и интегрированную систему управления обучением · Расширенные отчеты, аналитика и информационные панели · Самостоятельный отдел кадров обслуживание через мобильное приложение Dayforce
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возможность упростить свою жизнь, объединив несколько инструментов в один, который имеет смысл для вашего бизнеса. Экономьте время и деньги с Эдди. Нанимайте, настраивайте, управляйте и платите сотрудникам — и все это в единой простой системе.
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам все инструменты, необходимые для более эффективного подбора персонала, включая автоматические триггеры, аналитику, генеративный искусственный интеллект, анонимный найм, полностью настраиваемые рабочие процессы подбора персонала, простой в создании сайт вакансий и многое другое. более.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. WebHR — незаменимый инструмент не только для HR, но и для всей компании. WebHR основан на модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и облачных вычислений.
JobAdder
jobadder.com
**Программное обеспечение ATS** Создано для кадровых агентств и внутренних команд — все вакансии, кандидаты, общение и задачи оптимизируются с помощью удобной настраиваемой панели управления JobAdders. JobAdder — это полностью облачная система, предоставляющая современному пользователю полную гибкость в подборе персонала на ходу с любого мобильного устройства. Разнообразные функции размещения вакансий JobAdders позволяют рекрутеру размещать объявления о вакансиях на более чем 200 досках объявлений и платформах социальных сетей.
Jobersy
jobersy.com
Централизуйте процесс подбора персонала. Публикуйте свои вакансии и получайте заявки на настраиваемой странице карьеры.
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для подбора персонала найм сотрудников станет легким.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — это система отслеживания кандидатов (ATS) от Trakstar. Легко управляйте резюме, привлекайте кандидатов из различных источников, управляйте своим веб-сайтом вакансий, сотрудничайте с командой по подбору персонала и создавайте отчеты о своих усилиях по подбору персонала — и все это с помощью одного решения. Hire помогает компаниям автоматизировать комплексный процесс найма: от публикации вакансии до выбора идеального кандидата. Управляйте каждым резюме. Резюме поступают в Hire и анализируются в единообразные профили кандидатов. Сотрудничать с командой по найму. Менеджеры по найму и интервьюеры могут оставлять отзывы о кандидатах и принимать запросы на собеседования прямо из их электронной почты и календаря. Измеряйте свой успех в найме: создавайте отчеты в Trakstar Insights с помощью сравнительного анализа, которые помогут вам выявить узкие места в вашем процессе найма и оценить ваши преимущества по сравнению с аналогичными группами коллег. Описание продукта Hire — это система отслеживания кандидатов от Trakstar. Управляйте каждым этапом процесса найма: от подбора талантов до выбора подходящего кандидата.
StaffingSoft
staffingsoft.com
Рекрутинговое программное обеспечение для рекрутеров и специалистов по кадрам. StaffingSoft — это корпоративная система отслеживания кандидатов, которая предлагает полный набор инструментов, которые эффективно интегрируют и оптимизируют подбор, удержание и управление кандидатами, сотрудниками и внешними поставщиками по всему миру. У вас будет возможность построить долгосрочное партнерство с нами, чтобы способствовать вашей продуктивности и росту.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — это самое мощное и полное программное обеспечение для подбора персонала, разработанное для рекрутеров, которые хотят быть в курсе последних событий в сфере управления персоналом. Присутствует на рынке с 2013 года, имеет более 300 клиентов и более 3400 рекрутеров, которые делают Talent Clue своим незаменимым рабочим инструментом. Автоматизируйте весь процесс выбора. Создавайте привлекательные предложения о работе и распространяйте информацию с помощью нашего обширного мультипостера. Управляйте процессами интуитивно и создавайте единую базу талантов, подкрепленную подробными отчетами.
TalentLyft
talentlyft.com
Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef — ведущий поставщик SaaS-решений для отслеживания кандидатов и управления талантами, специально созданных для децентрализованной почасовой рабочей силы. Наша платформа, ориентированная на мобильные устройства, оптимизирует процесс набора и удержания сотрудников, трансформируя способы отслеживания почасовых работников, начиная с подбора, найма, обучения и вовлечения. Многие из самых известных мировых брендов доверяют TalentReef, чтобы предоставить полезную информацию, необходимую для оптимизации и управления процессами управления талантами.
Talentsquare
talentsquare.com
Миссия Talentsquare — помочь компаниям добиться успеха в подборе персонала. Мы предлагаем новейшие HR-технологии, позволяющие с легкостью управлять и нанимать таланты.
TalentWall
talentwall.io
TalentWall преобразует ваш конвейер кандидатов в стену визуальных карточек, отражающую все данные о ваших кандидатах в теплицу в режиме реального времени. Он обеспечивает большую прозрачность для ваших менеджеров по найму, лучше взаимодействует с вашей командой и никогда больше не упускает из виду кандидата, находящегося в процессе.
Talexio
talexiohr.com
Talexio — это полный пакет HR-решений для специалистов по кадрам, подбору персонала и расчету заработной платы, которые хотят работать более эффективно. Гибкое облачное решение Talexio дает организациям полный контроль над своими HR-процессами. Благодаря автоматизации простой в использовании Talexio экономит ваше время, а также снижает стоимость ваших внутренних процессов. Talexio — это масштабируемое решение, подходящее для предприятий любого размера в любой отрасли; чтобы вы могли меньше беспокоиться по мере роста вашего бизнеса.
Team Engine
teamengine.io
Чтобы выиграть войну с талантами, вам нужен молниеносный процесс найма и надежная система для последовательного общения как с кандидатами, так и с сотрудниками. Team Engine помогает вам привлекать больше кандидатов, быстрее нанимать их и, что особенно важно, поддерживать их заинтересованность на протяжении всего срока службы. Team Engine ускоряет процесс найма, автоматизируя ручные (но чувствительные ко времени) шаги, необходимые для продвижения кандидатов вперед, даже когда ваша команда не работает! Обращайтесь к кандидатам и сотрудникам там, где они предпочитают общаться (в своих сообщениях), с помощью нашей автоматизированной платформы обмена сообщениями, которая держит всех в курсе. Автоматизируя лучшие практики найма и удержания сотрудников, вы обеспечите наилучшие условия для своих кандидатов и сотрудников. Team Engine поможет вам: Находить и нанимать замечательных людей. Автоматизируйте повторяющиеся задачи в процессе найма, чтобы вы могли повысить ценность там, где это наиболее важно. Мотивируйте и удерживайте квалифицированных сотрудников. Обеспечьте новым сотрудникам хороший старт с помощью структурированных личных встреч и возможности оставить отзыв об опыте. Реализуйте и постоянно совершенствуйтесь. Обеспечьте взаимосвязь внутри вашей компании, чтобы выполнять работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Кратко о том, как мы помогаем: • отправлять текстовые сообщения сотрудникам, не имеющим рабочего стола, и соискателям • автоматический обмен сообщениями для срочного общения (например, напоминания об собеседовании и сроки открытой регистрации) • встроенная реклама по подбору персонала на Craigslist, Facebook и Instagram • перевод сообщений для испанского языка спикеры • централизованный центр для организации всей деятельности по подбору персонала и сведений о кандидатах • диверсификация источников кандидатов для большего охвата.
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
Top Echelon
topechelon.com
Программное обеспечение для подбора персонала Top Echelon объединило мощные функции отслеживания кандидатов (ATS) и взаимодействия с клиентами (CRM) в одном решении для подбора персонала, предназначенном для оптимизации процесса подбора персонала для команд по подбору и найму, начиная с 67,15 долларов США за пользователя в месяц. Top Echelon автоматизирует многие функции отслеживания кандидатов, такие как анализ резюме, анализ электронной почты, массовая загрузка резюме, настраиваемые поля, настраиваемые рабочие процессы, таблицы импорта/экспорта, проверка дубликатов, объединение записей, тегирование, полнотекстовый поиск, радиусный поиск и дополнительный Портал кандидатов. Чтобы помочь управлять процессом найма, Top Echelon имеет функции CRM для общения с кандидатами на протяжении всего жизненного цикла найма с настраиваемыми этапами конвейера, интеграцией электронной почты, интеграцией календаря, настраиваемыми горячими списками, планировщиком действий, шаблонами электронной почты, настраиваемыми действиями, отчетами, системой уведомлений и многим другим. Все это включает в себя адаптацию, обучение и поддержку без дополнительной оплаты.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
ATS следующего поколения, Vacancy Filler, позволяет рекрутерам быстро предоставлять кандидатам лучший опыт. Полностью автоматизированный и фирменный, он оснащен такими инструментами, как модуль агентства, кадровый резерв, запрос на набор, SJT и тесты, проверка биографических данных, рекомендации, видеопоказ и адаптация - и все это подкреплено мощным пакетом BI Analytics Suite. Работая с Vacancy Filler, вы будете иметь собственного менеджера по работе с клиентами, поддержку пользователей и кандидатов в Великобритании, а также интеграцию с вашей системой управления персоналом. И многое другое!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быстрее и с меньшими затратами находить кандидатов более высокого качества.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit — платформа для привлечения талантов. Теперь компании могут использовать данные для постоянной оптимизации каждого аспекта процессов подбора персонала, сокращая затраты и время найма.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR — это самая быстрорастущая система отслеживания кандидатов для малого бизнеса в США. VIVAHR позволяет легко - Публиковать вакансии - Управлять кандидатами - Сотрудничать с членами команды - Создавать отчеты и аналитику Это так просто! Начните с бесплатного размещения объявлений о вакансиях на более чем 50 досках объявлений. Среднестатистический новый клиент получает работу через 6 минут.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды. Узнайте больше на WorkStream.us.
WorkTaps
worktaps.com
Программное обеспечение для направления сотрудников для почасовой работы. Привлечение сотрудников для помощи в поиске высококвалифицированных сотрудников; Быстрее.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI помогает организациям выявлять, привлекать и нанимать наиболее подходящих кандидатов для работы и организации, а также использует прогнозную аналитику для прогнозирования вероятности того, что кандидат останется в организации и будет хорошо работать.
YouCruit
youcruit.com
Облачное решение, которое помогает работодателям находить, управлять и нанимать отличных кандидатов посредством автоматического размещения объявлений на доске вакансий и набора персонала.
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy — это программное обеспечение для найма, которое позволяет вам эффективно управлять предложениями о работе, кандидатами и собеседованиями в одном месте.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products и 2500 других, предлагает комплексный набор продуктов, включающий HR и расчет заработной платы, посещаемость, производительность, Отслеживание кандидатов, взаимодействие, LMS и более 50 модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-операции, безошибочно рассчитывать заработную плату, своевременно выплачивать зарплату, отслеживать посещаемость сотрудников, работу сотрудников на работе и вне ее, отслеживать производительность сотрудников, анализировать резюме, отправлять письма с предложениями и делать многое другое. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению совершенства в области управления персоналом.
Voyse
voyse.io
Создайте незабываемые впечатления для кандидатов, продемонстрировав свою фантастическую рабочую культуру. Откройте двери своему бизнесу и людям, которые делают его особенным, с помощью цифрового описания вакансии Voyse.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie — это программное обеспечение для подбора персонала (система отслеживания кандидатов (ATS)), которое использует лингвистическое распознавание шаблонов и искусственный интеллект. автоматически составлять список кандидатов, перепечатывать резюме и отслеживать их местоположение относительно местоположения позиции.
Empeon
empeon.com
Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
Jobilla
jobilla.com
Цифровое решение Jobilla для подбора персонала предлагает предприятиям и кандидатам эффективный опыт привлечения талантов. Мы предлагаем персонализированную стратегию для привлечения пассивных кандидатов, снижения затрат на подбор персонала и ускорения процесса подбора персонала, предлагая кандидатам способ найти работу, соответствующую их навыкам и интересам. Используя Jobilla, компании и кандидаты получают именно то, что они хотят – как и когда они этого хотят – с помощью нескольких простых щелчков мыши. Потенциал. Выполнено.