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Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Системы отслеживания кандидатов (ATS) — это программные инструменты, используемые рекрутерами, HR-командами и менеджерами по найму для оптимизации процесса поиска, проверки и управления кандидатами на работу. Эти системы позволяют предприятиям создавать и распространять объявления о вакансиях, анализировать резюме на наличие соответствующей информации, назначать собеседования и собирать подробную информацию о кандидатах, включая сопроводительные письма и рекомендации. Они также автоматизируют такие задачи, как планирование собеседований, уведомление кандидатов о следующих шагах и отправка оповещений. Решения ATS играют решающую роль в отслеживании таких показателей найма, как время найма и стоимость найма, позволяя компаниям оптимизировать процесс найма и повысить отдачу от инвестиций в программное обеспечение для рекрутинга. Ведущее программное обеспечение для отслеживания кандидатов часто интегрируется с более широкими функциями рекрутинга, такими как объявления на досках объявлений и сайтах вакансий, поиск кандидатов, анализ резюме, оценка рекомендаций сотрудников, проверка кандидатов, маркетинг при наборе персонала, планирование собеседований, управление взаимоотношениями с кандидатами, адаптация и анализ данных о наборе персонала. Некоторые платформы ATS могут также включать возможности управления взаимоотношениями с кандидатами, которые помогают рекрутерам активно выявлять и развивать потенциальных кандидатов с помощью таких функций, как маркетинг по электронной почте, планирование и постоянное общение.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставлять опыт, который помогает организациям полностью раскрыть свой кадровый потенциал и работать уверенно, независимо от того, в какой точке мира они работают. Штаб-квартира Dayforce находится в Торонто, Онтарио, и Миннеаполисе, Миннесота, а операции осуществляются по всему миру. Обещание бренда компании улучшить трудовую жизнь — это обязательства, которые она берет на себя не только перед клиентами, но и перед своими сотрудниками и сообществами, в которых работает Dayforce. Ключевые области продуктов: · HRIS · Глобальный расчет заработной платы, оплата по требованию · Преимущества · Управление персоналом , включая управление временем, посещаемостью и задачами · Привлечение талантов, включая набор и адаптацию · Управление талантами, включая управление производительностью, планирование преемственности, управление компенсациями, опросы вовлеченности и интегрированную систему управления обучением · Расширенные отчеты, аналитика и информационные панели · Самостоятельный отдел кадров обслуживание через мобильное приложение Dayforce
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, технические оценки, системы показателей и т. д., которые помогут вам предложить перспективный опыт найма с помощью системы отслеживания кандидатов Keka.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудников в более чем 350 глобальных компаниях.
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для подбора персонала найм сотрудников станет легким.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам достичь ваших целей, где бы ни развивался ваш бизнес.• С уверенностью нанимайте, платите, управляйте и удерживайте сотрудников• Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда она вам нужна, с нашей круглосуточной командой поддержки в США, работающей круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году. • Будьте в курсе изменений законов и правил с нашими экспертами по соблюдению нормативных требований. • Получите доступ к своей информации на ходу с помощью Управление талантами в мобильном приложении Paychex Flex: нанимайте, удерживайте и развивайте лучших специалистов с помощью единой HR-платформы и оптимизируйте процесс найма и адаптации. Управление персоналом: повысьте эффективность и производительность труда сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов по управлению персоналом. Заработная плата и финансовая поддержка: легко выплачивайте зарплату сотрудникам и управляйте налогами, расходами и многим другим, чтобы вы могли продолжать концентрироваться на своем бизнесе. Льготы для сотрудников. Привлекайте и удерживайте лучших специалистов, предлагая ценные льготы для сотрудников и одновременно упрощая администрирование вашего плана. PEO и HR-аутсорсинг: поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с помощью наших комплексных решений по HR-аутсорсингу. Опыт сотрудников: сэкономьте время и повысьте точность, предоставив сотрудникам доступ к HR-инструментам, обучению и финансовым инструментам самообслуживания. Интеграция: автоматически и точно подключайте и обменивайтесь данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex.Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса прямо сейчас, сохраняя при этом возможность роста по мере изменения ваших потребностей. Узнайте, почему Paychex является крупнейшей HR-компанией для малого и среднего бизнеса, и позвольте нам упростить вам процесс расчета заработной платы.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, планирование собеседований и последующие действия. Ваш процесс найма повысится производительность благодаря нашему уникальному визуальному подходу к управлению конвейером. Простой интерфейс перетаскивания означает, что любой (то есть каждый!) из вашей команды будет готов к работе за считанные минуты, а Breezy Tasks гарантирует, что ничего не останется незамеченным. Вы также сможете быстрее связаться с кандидатами и принимать более обоснованные решения: от совершенно новой системы оценки соответствия кандидатов (которая мгновенно рассчитывает наиболее подходящих кандидатов) до анализа резюме мирового класса, который раскладывает всех на единых индивидуальных карточках; к нашей системе выставления оценок и руководствам по проведению собеседований, которые позволяют объективно учитывать мнение каждого о кандидате. Кроме того, мы подкрепляем все это мощной аналитикой и отчетностью. Это также соответствует требованиям GDPR! С Breezy вы сможете принимать более правильные решения о найме за меньшее время. Приходите проверить нас.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторно вводить информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снизьте риски, связанные с соблюдением требований, повысьте эффективность, дайте сотрудникам возможность контролировать свое финансовое состояние и получите более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основателями, и в ней работает более 1000 человек по всему миру.
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лучше и быстрее, объединив каналы подбора персонала на одной интуитивно понятной платформе. Используйте инструменты искусственного интеллекта и функции расширения социальных сетей, управляйте своей командой удаленно и улучшайте совместную работу, воспользуйтесь полным набором отчетов, инструментами обеспечения соответствия (GDPR, CCPA, PDPA...), полным API, размещайте вакансии на тысячах бесплатных и премиум-каналы многое и многое другое. Измените подход к подбору персонала с помощью новейшего облачного инструмента найма и поднимите показатели набора персонала на новый уровень!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products и 2500 других, предлагает комплексный набор продуктов, включающий HR и расчет заработной платы, посещаемость, производительность, Отслеживание кандидатов, взаимодействие, LMS и более 50 модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-операции, безошибочно рассчитывать заработную плату, своевременно выплачивать зарплату, отслеживать посещаемость сотрудников, работу сотрудников на работе и вне ее, отслеживать производительность сотрудников, анализировать резюме, отправлять письма с предложениями и делать многое другое. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению совершенства в области управления персоналом.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для малого и среднего бизнеса (SMB). Вы забудете о электронных таблицах, решая проблемы с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет оптимизировать и оцифровать все ваши ручные процессы. Комплексное HR-решение, которое автоматизирует, упрощает и оптимизирует административные процессы, предоставляя информацию и аналитические данные, которые помогают компаниям улучшить управление и сократить расходы.
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам все инструменты, необходимые для более эффективного подбора персонала, включая автоматические триггеры, аналитику, генеративный искусственный интеллект, анонимный найм, полностью настраиваемые рабочие процессы подбора персонала, простой в создании сайт вакансий и многое другое. более.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshteam помогает привлекать и находить лучших специалистов по различным каналам: быстро настраиваемый сайт вакансий, интеграция с многочисленными бесплатными и премиальными досками вакансий, а также каналы социальных сетей. Как только кандидаты будут приняты, рекрутеры могут сотрудничать с менеджерами по найму, чтобы проверить их и провести собеседование, поделиться отзывами, оставить заметки друг для друга и, наконец, нанять и разослать предложения лучшим кандидатам. Freshteam также позволяет HR-команде нанимать новых сотрудников еще до первого дня работы — будь то заполнение форм, подписание документов или раздача справочников, Freshteam может сделать это в несколько кликов. Кроме того, он также позволяет вам создать список задач по адаптации и назначить его соответствующим людям. Вы можете собирать всю необходимую информацию и создавать профили сотрудников (которые размещаются в каталоге), управлять разрешениями доступа к информации и документам сотрудников и т. д. Программное обеспечение для управления персоналом также полностью заботится об отпуске сотрудников, самообслуживании сотрудников и менеджеров. сотрудники могут подавать запросы, рабочие процессы утверждения менеджерами, отчеты об отпусках для команд и всей организации, которые дают быстрый обзор предстоящих отпусков, тенденций отсутствия на работе и многого другого. Приложения для Android и iOS позволяют выполнять важные действия на ходу. Freshteam является частью семейства продуктов Freshworks, в число продуктов которого входят программное обеспечение для поддержки клиентов Freshdesk, программное обеспечение для управления ИТ-услугами Freshservice, программное обеспечение Freshsales CRM и т. д., которые представлены более чем в 150 000 компаниях по всему миру, включая Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux и ФармЭзи.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долларов в посевном раунде в 2013 году, 7,5 миллиона долларов в раунде серии A в 2014 году, 13,6 миллиона долларов в раунде серии B в 2015 году, 35 миллионов долларов в раунде серии C в 2015 году и 50 миллионов долларов в раунде серии D. в 2018 году. Исследовательская фирма CB Insights в исследовании, проведенном по заказу The New York Times, включила Greenhouse в число пятидесяти стартапов, которые, по прогнозам, станут единорогами, компаний с оценкой не менее 1 миллиарда долларов.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов профилей, собранных со всего Интернета, используйте расширение для браузера, чтобы узнать контактные данные любого человека, получайте только 100% актуальные адреса электронной почты, номера телефонов и ссылки на социальные сети.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить свои усилия на улучшении опыта своих сотрудников.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов. Recruit CRM используется более чем в 60 странах и имеет мощные функции, такие как анализатор резюме, мобильное приложение, интеграция API, почтовый клиент и сотни бесплатных досок вакансий.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — это компания, производящая или продающая компьютерное «программное обеспечение как услуга» (Saas). Программное обеспечение функционирует как система отслеживания кандидатов для обработки заявлений о приеме на работу. Он включает в себя систему редактирования сайта вакансий для брендинга работодателя, плагин для поиска (персонала) (иначе называемый рекрутингом), интеграцию сайта по трудоустройству, синхронизацию электронной почты и календаря. В течение 4 месяцев после публичного запуска в августе 2015 года Recruitee привлекла более 1000 малых и средних предприятий (МСП) и рекрутинговых агентств по всему миру.
BrightMove
brightmove.com
Самая инновационная система отслеживания кандидатов, созданная с учетом опыта рекрутера и кандидата. BrightMove — отмеченный наградами мировой лидер в сфере облачных инноваций в индустрии программного обеспечения для подбора персонала.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
JobAdder
jobadder.com
**Программное обеспечение ATS** Создано для кадровых агентств и внутренних команд — все вакансии, кандидаты, общение и задачи оптимизируются с помощью удобной настраиваемой панели управления JobAdders. JobAdder — это полностью облачная система, предоставляющая современному пользователю полную гибкость в подборе персонала на ходу с любого мобильного устройства. Разнообразные функции размещения вакансий JobAdders позволяют рекрутеру размещать объявления о вакансиях на более чем 200 досках объявлений и платформах социальных сетей.
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды. Узнайте больше на WorkStream.us.
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой программной платформы системы учета, которая заменила устаревшую ATS и привнесла в этот процесс гораздо больше возможностей. Потому что для одного найма не должно потребоваться 10+ инструментов. Платформа Talent Intelligence включает в себя: - Лучший в своем классе ATS - CRM для рекрутинга на основе искусственного интеллекта (ваша база данных по подбору персонала, которая содержит комбинацию ваших данных и автоматически обновляемых данных Loxo, чтобы гарантировать, что вы всегда получаете наиболее точного кандидата). информация) - Многоканальный инструмент взаимодействия с возможностями создания кампаний на базе искусственного интеллекта, поэтому вы никогда не пропустите последующие действия - Поисковая система людей и компаний, заполненная более чем 1,2 миллиарда человек и миллионов организаций - Подтвержденная контактная информация, например личные адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Мгновенный поиск, ранжирование и сопоставление с помощью искусственного интеллекта благодаря ИИ-помощнику Loxo, Copilot. Не говоря уже о том, что... Loxo также является единственным программным обеспечением для подбора персонала, в котором есть CRM для продаж, специально разработанная для рекрутеров, что означает, что вы можете вести развитие бизнеса. действия там же, где вы выполняете остальную часть рабочего процесса. Настоящая победа здесь? Каждый из этих лидирующих на рынке продуктов предназначен для бесперебойной совместной работы, что делает каждый этап вашей работы более эффективным и снижает вероятность ошибок. Более 13 200 команд по поиску руководителей, RPO, профессионального рекрутинга и подбора персонала по всему миру стали машинами по найму персонала благодаря Loxo. Но что именно это означает? - Снижение затрат на 74% на протяжении всего жизненного цикла талантов, включая затраты на поиск и найм. - Сокращение времени найма на 85 % благодаря автоматизации поиска и рабочих процессов. - 98% удовлетворенности клиентов.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запросите бесплатную демо-версию JobDiva сегодня!
Crelate
crelate.com
Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crelate предлагает все функции, которые нужны занятым рекрутерам, такие как интеграция с клиентом Outlook, отслеживание электронной почты, гибкие рабочие процессы, портал кандидатов, мобильный доступ, представление клиентов и многое другое; а также адаптацию, обучение и обслуживание, которые они ожидают, и мы делаем все по разумной цене.
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. WebHR — незаменимый инструмент не только для HR, но и для всей компании. WebHR основан на модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и облачных вычислений.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору персонала и управлению персоналом.
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem в качестве универсальной платформы для подбора персонала или улучшите существующую ATS с помощью интегрированных продуктов для CRM, поиска, планирования, аналитики, сайтов вакансий, мероприятий и многого другого. Более 1000 компаний – от стартапов до лидеров отрасли, таких как Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash и Zillow – доверяют Gem быстрый и простой подбор персонала.
JOIN
join.com
Join.com — это бесплатное программное обеспечение для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, которое помогает малому и среднему бизнесу правильно нанимать сотрудников. Join предлагает оптимизированный, удобный и интуитивно понятный инструмент для оптимизации процесса найма рекрутеров по всей Европе и за ее пределами. С помощью Join рекрутеры могут создавать красивые и эффективные объявления о вакансиях, продвигать их на ведущих досках объявлений одним щелчком мыши и централизованно управлять процессом найма. Все это в мгновение ока и бесплатно!
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, неизменно отличный опыт кандидатов и рекрутеров, а также единый источник правды. Консолидируйте без компромиссов, масштабируйте без ограничений. Консолидированное комплексное решение Ashby объединяет ваши ATS, CRM, планирование и аналитику в единое масштабируемое решение с лучшими в своем классе функциями. Устраните надстройки и сократите затраты на программное обеспечение для подбора персонала. Научите свою команду использовать только один инструмент для реализации оперативных процессов подбора персонала мирового уровня. Мощная аналитика рекрутинга. Получайте надежные данные и полезную информацию для своей команды в режиме реального времени, чтобы улучшить рабочие процессы, беспрепятственно общаться с заинтересованными сторонами и стимулировать масштабные улучшения процессов. Используйте аналитику Ashby, чтобы стать рассказчиками стратегических данных, прогнозировать потенциал найма, а также отслеживать и оптимизировать прогресс в достижении целей найма. Избавьтесь от устаревших электронных таблиц, длительного ожидания построения отчетов и любых сомнений в точности ваших данных. Встроенные лучшие практики Ashby предоставляет вам встроенную структуру и автоматизированные рабочие процессы, необходимые для обеспечения последовательных и справедливых результатов найма. Всегда предоставляйте кандидатам исключительный опыт, экономя время с помощью проверенных шаблонов, настраиваемых оповещений и общих визуализаций конвейера. Предоставьте своей команде возможность сосредоточиться на полезных и сложных аспектах рекрутинга, которые им нравятся.
factoHR
factohr.com
Повысьте уровень управления персоналом с помощью factoHR — передовой, ориентированной на мобильные устройства платформы HCM, которая автоматизирует все функции управления персоналом — от приема на работу до выхода на пенсию. Наша интеллектуальная платформа предоставляет полезную информацию, позволяющую вам быстрее достичь своих бизнес-целей. Присоединяйтесь к более чем 3500 предприятиям и 2,6 миллионам сотрудников, включая таких гигантов отрасли, как Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE и Cycle Agarbatti. Ощутите прирост производительности до 87 %, как и они. Ключевые преимущества: Единая платформа: повысьте производительность с помощью наших полностью интегрированных инструментов. Вовлеченность сотрудников: используйте анализ настроения в режиме реального времени, чтобы поддерживать вовлеченность команд. Стратегический рост: внедряйте OKR и KPI для достижения успеха организации. Оптимизация ресурсов: детальное планирование смен и расписаний максимизирует производительность. Надежная безопасность: используйте высококачественную безопасность данных Azure и возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Целостность данных. Поддерживайте единый согласованный источник данных во всей организации. Непревзойденные функции: Мобильный подход: доступен в любое время и в любом месте. Интерактивный чат-бот: немедленная, интеллектуальная помощь. Динамические информационные панели: действенная информация в реальном времени. : Оценка сотрудников на ходу. О factoHR. Компания factoHR, сертифицированная по стандарту ISO 27001, с 2005 года специализируется на пенсионных пособиях и решениях по управлению персоналом.
JazzHR
jazzhr.com
Программное обеспечение для рекрутинга JazzHR позволяет занятым бизнес-лидерам централизовать и модернизировать свой подход к найму. Замените трудоемкие ручные таблицы и заполненные почтовые ящики гибкой, доступной и ориентированной на людей технологией найма персонала. Соревнуйтесь в режиме реального времени за лучшие таланты и нанимайте отличных сотрудников, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса и своих сотрудников.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — это современное программное обеспечение для отслеживания кандидатов и CRM для подбора персонала, встроенное в одно целое. Recruiterflow оснащен такими функциями, как расширение Chrome для поиска в один клик, автоматизированная последовательность электронных писем, интеграция досок объявлений и совместная работа, которые помогут вам отслеживать процесс подбора персонала от начала до конца. Быстрорастущие компании, такие как Instamojo, Fusioncharts, OLR, а также стартапы из YCombinator и 500startups, используют Recruiterflow для поиска талантливых специалистов и оптимизации процесса найма.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быстрее и с меньшими затратами находить кандидатов более высокого качества.
Comeet
comeet.co
Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа найма для малых и средних компаний, ориентированных на быстрый рост. Отмеченная наградами облачная платформа обеспечивает широкие возможности для совместной работы и предлагает командам по найму простой и удобный в использовании дизайн, динамическую настройку, автоматизированные рабочие процессы и многое другое. Comeet — это многофункциональное решение корпоративного уровня. Идеально подходит для поиска, координации, общения, обмена, планирования, подготовки, привлечения, оценки, найма и отчетности.
GoHire
gohire.io
Универсальная платформа для найма талантов GoHire — это решение беспорядочной и хаотичной стратегии найма. Попрощайтесь с мучительным и дорогостоящим наймом персонала и присоединяйтесь к более чем 2500 предприятиям малого и среднего бизнеса по всему миру, которые используют GoHire, чтобы нанять сотрудников в нужное русло. Благодаря интуитивно понятной и оптимизированной платформе GoHire ваш набор сотрудников будет обновлен и запущен в течение нескольких дней. Возьмите полный контроль над своим процессом найма; управляйте вакансиями, кандидатами и собеседованиями за меньшее время и с меньшими усилиями. Легко интегрируйте GoHire со своим веб-сайтом, социальными каналами, досками вакансий и создайте совершенно новую страницу вакансий для своего бизнеса. Вы можете автоматизировать задачи, назначать разрешения для своих товарищей по команде, публиковать свои вакансии на нескольких досках объявлений одним щелчком мыши, управлять каждым кандидатом и оценивать его на одной простой в использовании информационной панели, что позволяет вам сосредоточиться на найме лучших людей для вашего растущего бизнеса. . Благодаря БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версии и планам стоимостью всего от 49 фунтов стерлингов в месяц ваша стратегия найма может быть полностью изменена. Дополнительный бонус? GoHire — единственный ATS, который вашей команде действительно понравится.
100Hires
100hires.com
Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: анализатор резюме, импорт csv, детектор дубликатов. Отправляйте массовые рассылки по электронной почте. Назначайте и проводите собеседования, напоминайте об обратной связи для интервьюеров. Канбан-доска для визуализации вашего процесса рекрутинга. Расширение Chrome для импорта кандидатов из Linkedin, Github и т. д.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики на основе данных, экспертный контент и специализированные программные инструменты для найма, повышения квалификации, признания и удержания сотрудников, объединяя людей и процессы для достижения успеха в бизнесе. Максимизация талантов достигается, когда у HR есть инструменты, необходимые для точного планирования, безупречного выполнения человеческих инициатив и сознательного построения культуры — эти важные столпы максимизации талантов являются ядром нашей платформы управления талантами.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует передовые инструменты и решения для определения следующего сотрудника и управления процессом найма. Просто определите свой идеальный профиль кандидата, расслабьтесь и позвольте Snaphunt сделать тяжелую работу. Квалифицированным специалистам предлагается автоматически подать заявку на вашу должность, и вы также можете взаимодействовать с соответствующими специалистами посредством персонализированных электронных писем, чтобы увеличить количество заявок. Создано для распределенных команд. Сократите расходы на найм до 80 % и беспрепятственно сотрудничайте при найме с помощью собственных инструментов, разработанных для сокращения времени найма на 72 %. С помощью Snaphunt вы можете быстро нанять сотрудников на локальные, гибридные или удаленные должности из более чем 4 миллионов соискателей и более 300 миллионов специалистов. Платформа автоматически генерирует индивидуальные описания вакансий, управление ответами кандидатов в один клик, предварительно записанные видеоинтервью, планирование собеседований, генератор вопросов для собеседований, автоматический сбор отзывов, автоматическую проверку рекомендаций и многое другое. Информация о найме на каждом этапе: соответствует ли найм корпоративной культуре? Собственная оценка Snaphunt «Snapsych» основана на признанных психометрических моделях, адаптированных для современного рабочего места. Платформа также делится информацией о зарплатах и сроках уведомления, чтобы вы могли с самого начала найти лучших специалистов. Чтобы узнать, как Snaphunt может помочь вам в достижении ваших целей по найму, посетите: https://snaphunt.com/employers.
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, сэкономив миллионы часов для более чем 1100 предприятий. В это число входят имена из более чем 20 отраслей: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher и Paynearby. чтобы назвать несколько. Лучшая часть? Мы дарим нашим пользователям МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ бесплатно, чтобы помочь им ощутить истинную мощь автоматизации управления персоналом где угодно и когда угодно. Мы отличаемся на рынке программного обеспечения для управления персоналом следующими важными функциями: ✅ Первый в мире почтовый ящик Inbox для отдела кадров в стиле Gmail, который поможет вам в течение дня ✅ Инновационная аналитика задач для своевременного выполнения работы ✅ Интуитивное глобальное окно поиска для отслеживания и доступа к любой информации и система, которая не просто обещает, а на самом деле ПОКАЗЫВАЕТ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ рентабельность инвестиций. Будучи первым HCM, который выполняет действия по всем HR-задачам в режиме реального времени, предотвращая невыполненные задачи с помощью тонких напоминаний, мы настраиваем вас на успех, автоматизируя все операционные задачи. Чтобы узнать больше, посетите наш сайт — https://hrone.cloud/.
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR — лучшая в мире система отслеживания кандидатов (ATS) и программное обеспечение для подбора персонала, которому доверяют более 4700 компаний. Разработанная после тщательного анализа болевых точек и проблем, с которыми сталкиваются команды по подбору персонала по всему миру, наша система подбора персонала на базе искусственного интеллекта и бесшовная интеграция гарантируют, что вы найдете идеального кандидата для своей организации. Некоторые из его удивительных особенностей включают в себя: * Публикуйте вакансии на более чем 50 партнерских досках объявлений. * Рейтинг и рекомендации кандидатов на основе искусственного интеллекта. * Автоматизированный отбор кандидатов * Сравнение кандидатов на 360 градусов * Расширение Chrome для импорта кандидатов. * Кадровый резерв для хранения и управления данными. * Рассылка писем с предложениями по шорт-листам. * Большая интеграционная экосистема * Расширенная отчетность и аналитика. * Мобильное приложение для iOS и Android.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — это самое мощное и полное программное обеспечение для подбора персонала, разработанное для рекрутеров, которые хотят быть в курсе последних событий в сфере управления персоналом. Присутствует на рынке с 2013 года, имеет более 300 клиентов и более 3400 рекрутеров, которые делают Talent Clue своим незаменимым рабочим инструментом. Автоматизируйте весь процесс выбора. Создавайте привлекательные предложения о работе и распространяйте информацию с помощью нашего обширного мультипостера. Управляйте процессами интуитивно и создавайте единую базу талантов, подкрепленную подробными отчетами.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор, адаптацию, вовлечение сотрудников, отслеживание рабочего времени, управление отпусками и анализ производительности. PeopleForce помогает продвигать бизнес вперед, уделяя особое внимание людям, а не процессам. Создайте вдохновляющее и приятное место работы.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Выйдите за рамки систем отслеживания кандидатов (ATS) с помощью платформы рекрутинга корпоративного уровня, предназначенной для современной рабочей силы. Пакет Talent Acquisition Suite от SmartRecruiters предоставляет все необходимое для привлечения, отбора и найма талантливых специалистов.
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет организациям разумно нанимать, удерживать и управлять лучшими талантами для управления и улучшения своего бизнеса. Она обслуживает более 55 000 ресторанов и отелей и четыре миллиона сотрудников гостиничного бизнеса по всему миру, при этом наблюдается рост розничной торговли и здравоохранения. Harri наладила отношения со многими ведущими мировыми гостиничными брендами, оставаясь сосредоточенной на своей миссии по улучшению качества обслуживания сотрудников команд, работающих на переднем крае. Харри приветствовал таких известных клиентов, как Raising Cane's Chicken Fingers, и запустил общесистемные внедрения для Subway в США и McDonald's в Великобритании. Активная пользовательская база компании удваивалась ежегодно, что способствовало подаче 7,2 млн заявлений о приеме на работу, 2,6 млн сообщений и созданию 237 тыс. списков вакансий. .
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Built for Teams
builtforteams.com
Программное обеспечение для управления персоналом, созданное для вас. Интуитивно понятные и мощные инструменты, которые помогут вам планировать, нанимать, управлять и удерживать рабочую силу.
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возможность упростить свою жизнь, объединив несколько инструментов в один, который имеет смысл для вашего бизнеса. Экономьте время и деньги с Эдди. Нанимайте, настраивайте, управляйте и платите сотрудникам — и все это в единой простой системе.
Queros
app.qureos.com
Наш генератор описаний вакансий позволяет создавать хорошо составленные описания вакансий, которые точно отражают обязанности и требования должности. С помощью нашего инструмента вы можете настроить описания должностей в соответствии с тоном вашей компании, что поможет вам привлечь подходящих кандидатов, которые подходят вашей организации. Сэкономьте время и силы, используя наш генератор описаний вакансий, чтобы создавать профессиональные, подробные объявления о вакансиях, которые привлекут внимание соискателей на конкурентном рынке труда.