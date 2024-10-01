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Системы отслеживания кандидатов - Самые популярные приложения - Великобритания
Системы отслеживания кандидатов (ATS) — это программные инструменты, используемые рекрутерами, HR-командами и менеджерами по найму для оптимизации процесса поиска, проверки и управления кандидатами на работу. Эти системы позволяют предприятиям создавать и распространять объявления о вакансиях, анализировать резюме на наличие соответствующей информации, назначать собеседования и собирать подробную информацию о кандидатах, включая сопроводительные письма и рекомендации. Они также автоматизируют такие задачи, как планирование собеседований, уведомление кандидатов о следующих шагах и отправка оповещений. Решения ATS играют решающую роль в отслеживании таких показателей найма, как время найма и стоимость найма, позволяя компаниям оптимизировать процесс найма и повысить отдачу от инвестиций в программное обеспечение для рекрутинга. Ведущее программное обеспечение для отслеживания кандидатов часто интегрируется с более широкими функциями рекрутинга, такими как объявления на досках объявлений и сайтах вакансий, поиск кандидатов, анализ резюме, оценка рекомендаций сотрудников, проверка кандидатов, маркетинг при наборе персонала, планирование собеседований, управление взаимоотношениями с кандидатами, адаптация и анализ данных о наборе персонала. Некоторые платформы ATS могут также включать возможности управления взаимоотношениями с кандидатами, которые помогают рекрутерам активно выявлять и развивать потенциальных кандидатов с помощью таких функций, как маркетинг по электронной почте, планирование и постоянное общение.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам...
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, ...
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет...
JobAdder
jobadder.com
**Программное обеспечение ATS** Создано для кадровых агентств и внутренних команд — все вакансии, кандидаты, общение и задачи оптимизируются с помощью удобной настраиваемой панели управления JobAdders. JobAdder — это полностью облачная система, предоставляющая современному пользователю полную гибкос...
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — это современное программное обеспечение для отслеживания кандидатов и CRM для подбора персонала, встроенное в одно целое. Recruiterflow оснащен такими функциями, как расширение Chrome для поиска в один клик, автоматизированная последовательность электронных писем, интеграция досок об...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...
CATS
catsone.com
CATS помогает тысячам компаний со всего мира удовлетворить их потребности в найме. От агентств по подбору персонала, состоящих из одного человека, до предприятий из списка Fortune 500, наши клиенты полагаются на нас, чтобы помочь им расти.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов. Recruit CRM используется более чем в 60 странах и имеет мощные функции, такие как анализатор резюме, мобильное приложение, интеграция API, почтовый клиент и сотни бесплатных досок вакансий.
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. We...
factoHR
factohr.com
Повысьте уровень управления персоналом с помощью factoHR — передовой, ориентированной на мобильные устройства платформы HCM, которая автоматизирует все функции управления персоналом — от приема на работу до выхода на пенсию. Наша интеллектуальная платформа предоставляет полезную информацию, позволяю...
JazzHR
jazzhr.com
Программное обеспечение для рекрутинга JazzHR позволяет занятым бизнес-лидерам централизовать и модернизировать свой подход к найму. Замените трудоемкие ручные таблицы и заполненные почтовые ящики гибкой, доступной и ориентированной на людей технологией найма персонала. Соревнуйтесь в режиме реально...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор,...
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла с...
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — это облачная система управления персоналом, подбором персонала и производительностью. HRLocker позволяет компаниям автоматизировать процессы управления персоналом и подбора персонала, оптимизируя требования к персоналу в одном месте.
SmartSearch
smartsearch.com
Миссия SmartSearch — создать ориентированное на человека будущее работы с помощью инновационных программных решений, включая отслеживание кандидатов (ATS), управление поставщиками (VMS), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и электронную подпись, чтобы нанимать сотрудников быстрее, лучше и...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долл...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов про...
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить с...
BrightMove
brightmove.com
Самая инновационная система отслеживания кандидатов, созданная с учетом опыта рекрутера и кандидата. BrightMove — отмеченный наградами мировой лидер в сфере облачных инноваций в индустрии программного обеспечения для подбора персонала.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — это компания, производящая или продающая компьютерное «программное обеспечение как услуга» (Saas). Программное обеспечение функционирует как система отслеживания кандидатов для обработки заявлений о приеме на работу. Он включает в себя систему редактирования сайта вакансий для брендинга ...
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - в...
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...
Crelate
crelate.com
Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crela...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...
JOIN
join.com
Join.com — это бесплатное программное обеспечение для привлечения талантов и отслеживания кандидатов, которое помогает малому и среднему бизнесу правильно нанимать сотрудников. Join предлагает оптимизированный, удобный и интуитивно понятный инструмент для оптимизации процесса найма рекрутеров по все...
GoHire
gohire.io
Универсальная платформа для найма талантов GoHire — это решение беспорядочной и хаотичной стратегии найма. Попрощайтесь с мучительным и дорогостоящим наймом персонала и присоединяйтесь к более чем 2500 предприятиям малого и среднего бизнеса по всему миру, которые используют GoHire, чтобы нанять сотр...
Comeet
comeet.co
Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа найма для малых и средних компаний, ориентированных на быстрый рост. Отмеченная наградами облачная платформа обеспечивает широкие возможности для совместной работы и предлагает командам по найму простой и удобный в использовании дизайн, динами...
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...
100Hires
100hires.com
Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: ана...
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR — лучшая в мире система отслеживания кандидатов (ATS) и программное обеспечение для подбора персонала, которому доверяют более 4700 компаний. Разработанная после тщательного анализа болевых точек и проблем, с которыми сталкиваются команды по подбору персонала по всему миру, наша система по...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — это самое мощное и полное программное обеспечение для подбора персонала, разработанное для рекрутеров, которые хотят быть в курсе последних событий в сфере управления персоналом. Присутствует на рынке с 2013 года, имеет более 300 клиентов и более 3400 рекрутеров, которые делают Talent ...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Выйдите за рамки систем отслеживания кандидатов (ATS) с помощью платформы рекрутинга корпоративного уровня, предназначенной для современной рабочей силы. Пакет Talent Acquisition Suite от SmartRecruiters предоставляет все необходимое для привлечения, отбора и найма талантливых специалистов.
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. ...