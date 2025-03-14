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Программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений
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Программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений - Самые популярные приложения

Организации используют программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений (ASO), чтобы повысить видимость мобильных приложений в магазинах приложений и отслеживать как рейтинги приложений, так и показатели загрузок. Эти инструменты помогают пользователям совершенствовать различные элементы, включая названия приложений, ключевые слова, значки, описания, предварительный просмотр и снимки экрана. Кроме того, они предлагают рекомендации по улучшению или поддержанию места размещения приложений. Многие продукты этой категории включают в себя функции конкурентной разведки, предоставляющие комплексные данные о ранжировании и загрузках как для приложений организации, так и для конкурирующих приложений. Программное обеспечение ASO обычно используется разработчиками и маркетологами приложений для повышения рейтинга своего приложения и выделения его на популярных рынках приложений, таких как App Store или Google Play.

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Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow помогает управлять рейтингами и обзорами приложений, анализировать производительность и конкуренцию, а также автоматизировать рабочие процессы.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Apptopia предоставляет данные о производительности мобильных приложений и аналитические инструменты для оптимизации и мониторинга рынка.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak — платформа для оптимизации приложений в App Store, предлагающая инструменты для ASO, управления рекламой и анализа рынка.

App Radar

App Radar

appradar.com

App Radar помогает разработчикам управлять маркетингом приложений, анализировать производительность и оптимизировать видимость в магазинах приложений.

Adjust

Adjust

adjust.com

Adjust — это платформа аналитики, которая помогает оптимизировать маркетинг мобильных приложений и анализировать поведение пользователей для повышения эффективности бизнеса.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.

Upptic

Upptic

upptic.com

Upptic — платформа для маркетинга игр, предлагающая инструменты для анализа, управления кампанией, оптимизации приобретения пользователей и развития креативности.

Applytics

Applytics

applytics.ai

Applytics — это инструмент ASO, который помогает разработчикам и маркетологам улучшить видимость приложений в магазинах приложений и повысить их производительность.

Appfigures

Appfigures

appfigures.com

AppFigures помогает разработчикам приложений анализировать производительность, отслеживать метрики и отзывы пользователей на платформах iOS и Android.

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

Metrikal — приложение для анализа и отчётности в области ASO, объединяющее данные из различных источников для оценки эффективности маркетинга приложений.

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk — инструмент для оптимизации приложений в App Store и Google Play, предлагающий аналитику ключевых слов, мониторинг отзывов и анализ конкурентов.

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics - это сервис ASO для анализа и оптимизации приложений, улучшения их видимости и увеличения органических загрузок.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — платформа оптимизации мобильного маркетинга, предлагающая инструменты для анализа, управления рекламой и оптимизации приложений.

42matters

42matters

42matters.com

42matters предоставляет аналитические данные о мобильных и CTV-приложениях, позволяя исследовать рынок и оптимизировать стратегии разработки.

ASOMobile

ASOMobile

asomobile.net

ASOMobile — это аналитическое приложение для разработчиков и маркетологов, позволяющее исследовать рынок, анализировать ключевые слова и отслеживать позиции приложений.

ASO index

ASO index

asoindex.io

ASO Index - инструмент для оптимизации мобильных приложений, поддерживающий анализ ключевых слов и улучшение видимости в магазинах приложений.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics — платформа для оптимизации Apple Search Ads и A/B тестирования, включая анализ ключевых слов и управление кампаниями для повышения видимости приложений.

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Программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений - Самые популярные приложения - WebCatalog