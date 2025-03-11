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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений - Самые популярные приложения

Организации используют программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений (ASO), чтобы повысить видимость мобильных приложений в магазинах приложений и отслеживать как рейтинги приложений, так и показатели загрузок. Эти инструменты помогают пользователям совершенствовать различные элементы, включая названия приложений, ключевые слова, значки, описания, предварительный просмотр и снимки экрана. Кроме того, они предлагают рекомендации по улучшению или поддержанию места размещения приложений. Многие продукты этой категории включают в себя функции конкурентной разведки, предоставляющие комплексные данные о ранжировании и загрузках как для приложений организации, так и для конкурирующих приложений. Программное обеспечение ASO обычно используется разработчиками и маркетологами приложений для повышения рейтинга своего приложения и выделения его на популярных рынках приложений, таких как App Store или Google Play.