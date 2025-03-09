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Организации используют программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений (ASO), чтобы повысить видимость мобильных приложений в магазинах приложений и отслеживать как рейтинги приложений, так и показатели загрузок. Эти инструменты помогают пользователям совершенствовать различные элементы, включая названия приложений, ключевые слова, значки, описания, предварительный просмотр и снимки экрана. Кроме того, они предлагают рекомендации по улучшению или поддержанию места размещения приложений. Многие продукты этой категории включают в себя функции конкурентной разведки, предоставляющие комплексные данные о ранжировании и загрузках как для приложений организации, так и для конкурирующих приложений. Программное обеспечение ASO обычно используется разработчиками и маркетологами приложений для повышения рейтинга своего приложения и выделения его на популярных рынках приложений, таких как App Store или Google Play.
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ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — это ASO-сервис, предназначенный для повышения производительности приложений и увеличения их органических загрузок. С помощью инструментов Asolytics владельцы приложений могут повысить видимость приложений и максимизировать доход.
Upptic
upptic.com
Upptic — платформа для маркетинга игр, предлагающая инструменты для анализа, управления кампанией, оптимизации приобретения пользователей и развития креативности.
ASO index
asoindex.io
Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений с помощью подсказки ключевых слов, креатива и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и японском языках.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia предоставляет данные о производительности мобильных приложений и аналитические инструменты для оптимизации и мониторинга рынка.
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 миллионов опубликованных и неопубликованных приложений в 12 ведущих магазинах приложений, включая Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV, tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Приложения Samsung Smart TV, LG Content Store и приложения Vizio SmartCast. В 42matters мы предлагаем широкий спектр инструментов для исследования рынка приложений. Наши API, дампы файлов (наборы данных) и набор исследовательских веб-платформ, в том числе 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer и 42matters App Watchlist, позволяют компаниям выявлять рыночные тенденции, создавать отраслевые продукты и услуги, внедрять более эффективные деловая практика и многое другое. Мы предоставляем критически важную информацию компаниям, работающим во многих отраслях. Например, мы помогаем… – Компании, занимающиеся рекламными технологиями, повышают таргетинг рекламы, максимизируют количество показов рекламы и борются с мошенничеством в рекламе. – Команды продаж и маркетинга расширяют свои каналы продаж, обогащают данные, хранящиеся в CRM-системах, и развивают существующие учетные записи. – Разработчики приложений, игр и SDK сравнивают свои результаты с конкурентами и создают дорожные карты с учетом потребностей рынка. – Специалисты по кибербезопасности улучшают методы MAM и MDM, оптимизируют обнаружение вредоносного ПО и выявляют вредоносные разрешения и интегрированные технологии. 42matters — частная компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, основанная в 2011 году. Нас поддерживают Gamma Capital Partners и Project A Ventures.
Appfigures
appfigures.com
AppFigures помогает разработчикам приложений анализировать производительность, отслеживать метрики и отзывы пользователей на платформах iOS и Android.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — комплексная аналитика мобильных приложений для разработчиков, маркетологов и ASO-специалистов. Для чего нужна платформа? • Проведение маркетинговых исследований рынка мобильных приложений; • Подбор и анализ ключевых слов (60+ стран); • Исследование конкурентов; • Отслеживание позиций приложений и встроенных покупок по поисковым запросам. В чем наши преимущества перед другими аналитиками? • Самые точные показатели трафика поисковых запросов; • Максимально удобный и понятный интерфейс; • Инструменты для проведения маркетинговых исследований и поиска наиболее прибыльной ниши; • Отслеживание покупок в приложении для App Store; • Полный список ключевых слов, по которым индексируется любое приложение; • Создание ASO в десять раз быстрее; • Мультидоступ для команды. ASO-инструменты: • Подбор и анализ поисковых запросов; • Создание метаданных для приложений; • Прогноз трафика по ключевым словам; • Индексированные ключевые слова для любого приложения; • Оценка уровня ASO-оптимизации приложения. Аналитика приложений: • Позиции приложения по ключевым словам в результатах поиска; • Доход и загрузка любого приложения; • Рейтинг приложений по категориям с историей изменений; • Ключевые слова, по которым рекламируются конкуренты в Apple Search Ads. Анализ рынка и конкурентов: • Сравнение Google Play и App Store; • Анализ категорийных показателей; • Похожие приложения; • Тесты магазинов; • Знакомство с трендовыми ключевыми словами. Покупки в приложениях в App Store • Мониторинг покупок в приложениях по ключевым словам; • Список всех поисковых запросов, по которым индексируются покупки в приложении. Анализ и ответы на отзывы [скоро] 12 бесплатных инструментов. 3-дневный испытательный срок. Планы начинаются от 16 долларов.
Applytics
applytics.ai
Applytics — это комплексный инструмент ASO, призванный помочь разработчикам и маркетологам приложений улучшить видимость и производительность своих приложений в магазинах приложений. Благодаря мощным функциям, таким как исследование и отслеживание ключевых слов, анализ конкурентов и оптимизация списка приложений в магазине, Applytics позволяет пользователям принимать решения на основе данных для улучшения обнаружения и увеличения количества загрузок.
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информационной панели Metrical, влияют на рост. Что мы делаем: Раскройте тайну вашей эффективности ASO: Metrikal — это универсальный сервис для создания отчетов и аналитики по маркетингу приложений. Визуализируйте и оцените истинный эффект ваших усилий по ASO в одном месте. Пересмотрите исторические данные своих приложений, чтобы принимать более обоснованные решения в будущем. Консолидируйте ключевые показатели эффективности ASO. Metrikal подключает и извлекает данные из App Store Connect, Apple Search Ads, консоли разработчика Google Play и Mobile Action. Объединив данные из этих источников, Metrical может точно собирать и обрабатывать данные для достижения соответствующих ключевых показателей эффективности для мобильного роста. Мы собираем все важные ключевые показатели эффективности, которые вам нужны, и представляем их на панели управления в одном приложении. Соедините точки между ASO и Apple Search Ads — Metrikal визуализирует и количественно определяет взаимосвязь между оптимизацией App Store (ASO) и Apple Search Ads на уровне ключевых слов. Узнайте, как ваша платная реклама влияет на ваши органические рейтинги и установки, и наоборот. Улучшите отслеживание ASO. Не упускайте из виду изменения ASO и кампании, когда они вступают в силу, и упускайте возможность понять, как они влияют на ключевые показатели эффективности и рейтинг ключевых слов. Метрикал отслеживает изменения и то, как они влияют на рейтинг ключевых слов и установки.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk — инструмент для оптимизации приложений в App Store и Google Play, предлагающий аналитику ключевых слов, мониторинг отзывов и анализ конкурентов.
App Radar
appradar.com
App Radar помогает разработчикам управлять маркетингом приложений, анализировать производительность и оптимизировать видимость в магазинах приложений.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, компания способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удержания и взаимодействия с клиентами. Это помогает маркетологам и владельцам приложений, занимающимся развитием приложений, мобилизовать свои стратегии, согласовать дорожную карту, выйти на неосвоенные рынки и повысить рентабельность инвестиций. Наше решение позволяет владельцам приложений, менеджерам по привлечению пользователей и специалистам по развитию приложений решать сложные задачи мобильной индустрии, позволяя им создавать выигрышную историю на постоянно развивающемся рынке. Итак, в двух словах, MobileAction помогает мобильным маркетологам: Увеличить количество загрузок приложений. Разблокировать данные конкурентов. Узнать о последних тенденциях. Доминировать на рынке. Принимать более разумные решения. Компания была основана в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, США. MobileAction — ведущий в отрасли поставщик аналитики мобильной рекламы с обширной библиотекой, насчитывающей более 70 миллионов креативов, более 100 тысяч издателей, более 400 тысяч рекламодателей и объединяющей данные от более чем 55 DSP.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — платформа для оптимизации приложений в App Store, предлагающая инструменты для ASO, управления рекламой и анализа рынка.
Adjust
adjust.com
Adjust — это платформа аналитики, которая помогает оптимизировать маркетинг мобильных приложений и анализировать поведение пользователей для повышения эффективности бизнеса.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow помогает управлять рейтингами и обзорами приложений, анализировать производительность и конкуренцию, а также автоматизировать рабочие процессы.
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