Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информационной панели Metrical, влияют на рост. Что мы делаем: Раскройте тайну вашей эффективности ASO: Metrikal — это универсальный сервис для создания отчетов и аналитики по маркетингу приложений. Визуализируйте и оцените истинный эффект ваших усилий по ASO в одном месте. Пересмотрите исторические данные своих приложений, чтобы принимать более обоснованные решения в будущем. Консолидируйте ключевые показатели эффективности ASO. Metrikal подключает и извлекает данные из App Store Connect, Apple Search Ads, консоли разработчика Google Play и Mobile Action. Объединив данные из этих источников, Metrical может точно собирать и обрабатывать данные для достижения соответствующих ключевых показателей эффективности для мобильного роста. Мы собираем все важные ключевые показатели эффективности, которые вам нужны, и представляем их на панели управления в одном приложении. Соедините точки между ASO и Apple Search Ads — Metrikal визуализирует и количественно определяет взаимосвязь между оптимизацией App Store (ASO) и Apple Search Ads на уровне ключевых слов. Узнайте, как ваша платная реклама влияет на ваши органические рейтинги и установки, и наоборот. Улучшите отслеживание ASO. Не упускайте из виду изменения ASO и кампании, когда они вступают в силу, и упускайте возможность понять, как они влияют на ключевые показатели эффективности и рейтинг ключевых слов. Метрикал отслеживает изменения и то, как они влияют на рейтинг ключевых слов и установки.