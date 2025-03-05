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Организации используют программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений (ASO), чтобы повысить видимость мобильных приложений в магазинах приложений и отслеживать как рейтинги приложений, так и показатели загрузок. Эти инструменты помогают пользователям совершенствовать различные элементы, включая названия приложений, ключевые слова, значки, описания, предварительный просмотр и снимки экрана. Кроме того, они предлагают рекомендации по улучшению или поддержанию места размещения приложений. Многие продукты этой категории включают в себя функции конкурентной разведки, предоставляющие комплексные данные о ранжировании и загрузках как для приложений организации, так и для конкурирующих приложений. Программное обеспечение ASO обычно используется разработчиками и маркетологами приложений для повышения рейтинга своего приложения и выделения его на популярных рынках приложений, таких как App Store или Google Play.
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Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полное представление о мобильной среде, необходимой вам для приобретения, удержания и привлечения клиентов, расстановки приоритетов для своей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельности инвестиций. С помощью data.ai Intelligence вы можете: • Ускорить загрузку приложения и стратегию получения дохода. • Повысить рейтинги вашего приложения и заставить пользователей возвращаться. • Посмотреть, как использование приложения различается в более чем 60 странах. • Оптимизировать стратегию запуска и кампании по привлечению клиентов. • Сравнить эффективность своих мобильных устройств. в сравнении с конкурентами Миссия data.ai — помогать клиентам создавать успешные мобильные приложения и достигать совершенства. Основанная в 2010 году, компания запустила первое решение для анализа мобильного рынка. В 2020 году data.ai запустила Ascend, решение для анализа рекламы, став первой компанией в своей сфере, которая предлагает параллельное представление рыночной информации и собственных данных компаний для поддержки критически важных бизнес-решений. Вместе эти решения составляют наиболее полную в отрасли мобильную платформу. Более 1100 клиентов и 1 миллион подключений во всех регионах и отраслях полагаются на data.ai для развития своего мобильного бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско и имеет 12 офисов по всему миру.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow позволяет легко понять и повысить репутацию вашего приложения. AppFollow — интегрированный сервис для работы с магазинами приложений. Он включает в себя инструменты для управления и автоматизации проверок, органического анализа производительности приложений, исследования конкурентов, мониторинга и анализа производительности приложений. AppFollow позволяет легко понять и повысить репутацию вашего приложения. Мы помогаем более чем 100 тысячам пользователей использовать данные на протяжении всего жизненного цикла приложения для создания успешных приложений с помощью наших инструментов: — монитор производительности приложений; — инструменты взаимодействия с пользователями; — инструменты ускорения роста приложений; — рассмотреть автоматизацию управления; — огромное количество интеграций с Salesforce, Zendesk, Slack, Helpshift, Tableau и другими.
Adjust
adjust.com
Adjust — это пакет измерений и аналитики, который обеспечивает прозрачность, аналитику и инструменты, необходимые маркетологам для развития своих приложений от ранней стадии до зрелости. Мы предоставляем комплексное решение для оптимизации эффективности рекламы и максимизации прибыли, основанное на точных данных атрибуции и подробной отчетности, которые необходимы для достижения бизнес-целей. Adjust — дочерняя компания AppLovin (Nasdaq: APP), ведущей платформы программного обеспечения для маркетинга, предоставляющей разработчикам мощный интегрированный набор решений для решения их критически важных функций, таких как привлечение пользователей, монетизация и измерение. Узнайте больше о компании Adapt на сайте www.adjust.com.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — это платформа для маркетинга и аналитики в магазинах приложений, основанная на искусственном интеллекте, позволяющая лидерам мобильной индустрии оптимизировать органическую и платную производительность своих приложений в магазинах приложений. AppTweak выделяется как самая комплексная платформа в отрасли, предоставляющая ASO-аналитику, управление кампаниями в поисковой рекламе, управление обзорами магазинов приложений и рыночную информацию. Мы даем маркетологам приложений инструменты, данные и управляемые услуги, чтобы они могли принимать более обоснованные решения и опережать конкурентов. В основе AppTweak лежит Atlas AI, наша собственная языковая модель глубокого обучения, обучаемая на данных магазина приложений с 2014 года. Эта технология в сочетании с беспрецедентной поддержкой делает AppTweak надежным партнером для таких лидеров мобильной индустрии, как Uber, Zynga и The North Face. .
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информационной панели Metrical, влияют на рост. Что мы делаем: Раскройте тайну вашей эффективности ASO: Metrikal — это универсальный сервис для создания отчетов и аналитики по маркетингу приложений. Визуализируйте и оцените истинный эффект ваших усилий по ASO в одном месте. Пересмотрите исторические данные своих приложений, чтобы принимать более обоснованные решения в будущем. Консолидируйте ключевые показатели эффективности ASO. Metrikal подключает и извлекает данные из App Store Connect, Apple Search Ads, консоли разработчика Google Play и Mobile Action. Объединив данные из этих источников, Metrical может точно собирать и обрабатывать данные для достижения соответствующих ключевых показателей эффективности для мобильного роста. Мы собираем все важные ключевые показатели эффективности, которые вам нужны, и представляем их на панели управления в одном приложении. Соедините точки между ASO и Apple Search Ads — Metrikal визуализирует и количественно определяет взаимосвязь между оптимизацией App Store (ASO) и Apple Search Ads на уровне ключевых слов. Узнайте, как ваша платная реклама влияет на ваши органические рейтинги и установки, и наоборот. Улучшите отслеживание ASO. Не упускайте из виду изменения ASO и кампании, когда они вступают в силу, и упускайте возможность понять, как они влияют на ключевые показатели эффективности и рейтинг ключевых слов. Метрикал отслеживает изменения и то, как они влияют на рейтинг ключевых слов и установки.
Applytics
applytics.ai
Applytics — это комплексный инструмент ASO, призванный помочь разработчикам и маркетологам приложений улучшить видимость и производительность своих приложений в магазинах приложений. Благодаря мощным функциям, таким как исследование и отслеживание ключевых слов, анализ конкурентов и оптимизация списка приложений в магазине, Applytics позволяет пользователям принимать решения на основе данных для улучшения обнаружения и увеличения количества загрузок.
Upptic
upptic.com
Платформа Upptic Games Growth Platform — это ваш командный центр для маркетинговой аналитики и операций по развитию вашей игры для мобильных устройств, ПК или веб3. Определите свои маркетинговые цели и отслеживайте эффективность по каналам или рекламным сетям, креативным ресурсам, географии, кампаниям и т. д. с помощью нашей аналитической платформы. Узнайте истинную рентабельность инвестиций независимо от маркетингового канала или платформы с помощью нашего прогнозного моделирования SKAN с учетом конфиденциальности для iOS или Android. Управляйте своим творческим рабочим процессом, процессом обратной связи и храните свои маркетинговые активы от концепции до развертывания с помощью нашего центра творческой разработки. Совместите свою команду по привлечению пользователей, креативу и анализу данных с четкими бизнес-целями, чтобы максимизировать эффективность и прибыльность ваших маркетинговых усилий.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованиями рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с компаниями в глобальной цифровой экономике, используя приложения, покупки, рекламные показы и многое другое, включая мобильные приложения, социальные сети, потоковые медиа, веб-сайты, цифровые платежи и многое другое. Информация, полученная ответственно от Sensor Tower, дополняет корпоративные данные взглядами «извне внутри», полученными от реальных людей, отвечая на ценные вопросы, на которые корпоративные данные не могут ответить. Эти идеи помогают формировать стратегии ведущих компаний мира.
ASO index
asoindex.io
Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений с помощью подсказки ключевых слов, креатива и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и японском языках.
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти точки данных доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты конкурентной разведки ежедневно используются издателями и разработчиками мобильных устройств, поставщиками услуг и инвесторами для понимания и мониторинга конкурентов, информирования о бизнес-стратегиях и выявления возникающих потребительских интересов и тенденций. Apptopia уникальна своей способностью также предлагать распознавание и анализ SDK, анализ на уровне категорий и настраиваемые отраслевые отчеты. Мы также предлагаем полный набор инструментов для привлечения пользователей. Данные о производительности (доступны для более чем 50 стран) включают загрузки, DAU, MAU, сеансы, рейтинги, удержание пользователей, перекрестное использование приложений, анализ SDK, доход от IAP, доход от рекламы, рекламные показы и многое другое.
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 миллионов опубликованных и неопубликованных приложений в 12 ведущих магазинах приложений, включая Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV, tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Приложения Samsung Smart TV, LG Content Store и приложения Vizio SmartCast. В 42matters мы предлагаем широкий спектр инструментов для исследования рынка приложений. Наши API, дампы файлов (наборы данных) и набор исследовательских веб-платформ, в том числе 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer и 42matters App Watchlist, позволяют компаниям выявлять рыночные тенденции, создавать отраслевые продукты и услуги, внедрять более эффективные деловая практика и многое другое. Мы предоставляем критически важную информацию компаниям, работающим во многих отраслях. Например, мы помогаем… – Компании, занимающиеся рекламными технологиями, повышают таргетинг рекламы, максимизируют количество показов рекламы и борются с мошенничеством в рекламе. – Команды продаж и маркетинга расширяют свои каналы продаж, обогащают данные, хранящиеся в CRM-системах, и развивают существующие учетные записи. – Разработчики приложений, игр и SDK сравнивают свои результаты с конкурентами и создают дорожные карты с учетом потребностей рынка. – Специалисты по кибербезопасности улучшают методы MAM и MDM, оптимизируют обнаружение вредоносного ПО и выявляют вредоносные разрешения и интегрированные технологии. 42matters — частная компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, основанная в 2011 году. Нас поддерживают Gamma Capital Partners и Project A Ventures.
Appfigures
appfigures.com
Appfigures предоставляет производителям приложений инструменты, необходимые для понимания своего бизнеса, конкуренции и отрасли, а также инструменты, необходимые для продвижения вперед. Но это еще не все — все просто и интуитивно понятно, и вам доступно множество руководств и практических учебных ресурсов, которые помогут вам овладеть этим ремеслом.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — комплексная аналитика мобильных приложений для разработчиков, маркетологов и ASO-специалистов. Для чего нужна платформа? • Проведение маркетинговых исследований рынка мобильных приложений; • Подбор и анализ ключевых слов (60+ стран); • Исследование конкурентов; • Отслеживание позиций приложений и встроенных покупок по поисковым запросам. В чем наши преимущества перед другими аналитиками? • Самые точные показатели трафика поисковых запросов; • Максимально удобный и понятный интерфейс; • Инструменты для проведения маркетинговых исследований и поиска наиболее прибыльной ниши; • Отслеживание покупок в приложении для App Store; • Полный список ключевых слов, по которым индексируется любое приложение; • Создание ASO в десять раз быстрее; • Мультидоступ для команды. ASO-инструменты: • Подбор и анализ поисковых запросов; • Создание метаданных для приложений; • Прогноз трафика по ключевым словам; • Индексированные ключевые слова для любого приложения; • Оценка уровня ASO-оптимизации приложения. Аналитика приложений: • Позиции приложения по ключевым словам в результатах поиска; • Доход и загрузка любого приложения; • Рейтинг приложений по категориям с историей изменений; • Ключевые слова, по которым рекламируются конкуренты в Apple Search Ads. Анализ рынка и конкурентов: • Сравнение Google Play и App Store; • Анализ категорийных показателей; • Похожие приложения; • Тесты магазинов; • Знакомство с трендовыми ключевыми словами. Покупки в приложениях в App Store • Мониторинг покупок в приложениях по ключевым словам; • Список всех поисковых запросов, по которым индексируются покупки в приложении. Анализ и ответы на отзывы [скоро] 12 бесплатных инструментов. 3-дневный испытательный срок. Планы начинаются от 16 долларов.
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — это ASO-сервис, предназначенный для повышения производительности приложений и увеличения их органических загрузок. С помощью инструментов Asolytics владельцы приложений могут повысить видимость приложений и максимизировать доход.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk снабжает вашу команду первоклассными инструментами для оптимизации магазинов приложений, автоматизации ответов на отзывы и инструментами исследования конкурентов в App Store и Google Play.
App Radar
appradar.com
App Radar фокусируется на органическом и платном привлечении пользователей приложений и позволяет сочетать инструменты самообслуживания с управляемыми услугами для маркетинга в магазине приложений. Чтобы вы могли расти быстрее, самостоятельно или при поддержке наших экспертов. Международная команда App Radar уже помогла добиться более 100 миллионов загрузок для таких клиентов, как iTranslate, Kolibri Games, Wargaming, некоторых из самых успешных в мире мобильных компаний.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, компания способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удержания и взаимодействия с клиентами. Это помогает маркетологам и владельцам приложений, занимающимся развитием приложений, мобилизовать свои стратегии, согласовать дорожную карту, выйти на неосвоенные рынки и повысить рентабельность инвестиций. Наше решение позволяет владельцам приложений, менеджерам по привлечению пользователей и специалистам по развитию приложений решать сложные задачи мобильной индустрии, позволяя им создавать выигрышную историю на постоянно развивающемся рынке. Итак, в двух словах, MobileAction помогает мобильным маркетологам: Увеличить количество загрузок приложений. Разблокировать данные конкурентов. Узнать о последних тенденциях. Доминировать на рынке. Принимать более разумные решения. Компания была основана в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, США. MobileAction — ведущий в отрасли поставщик аналитики мобильной рекламы с обширной библиотекой, насчитывающей более 70 миллионов креативов, более 100 тысяч издателей, более 400 тысяч рекламодателей и объединяющей данные от более чем 55 DSP.
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