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Программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений - Самые популярные приложения - Нигерия

Организации используют программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений (ASO), чтобы повысить видимость мобильных приложений в магазинах приложений и отслеживать как рейтинги приложений, так и показатели загрузок. Эти инструменты помогают пользователям совершенствовать различные элементы, включая названия приложений, ключевые слова, значки, описания, предварительный просмотр и снимки экрана. Кроме того, они предлагают рекомендации по улучшению или поддержанию места размещения приложений. Многие продукты этой категории включают в себя функции конкурентной разведки, предоставляющие комплексные данные о ранжировании и загрузках как для приложений организации, так и для конкурирующих приложений. Программное обеспечение ASO обычно используется разработчиками и маркетологами приложений для повышения рейтинга своего приложения и выделения его на популярных рынках приложений, таких как App Store или Google Play.

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Appfigures

Appfigures

appfigures.com

Appfigures предоставляет производителям приложений инструменты, необходимые для понимания своего бизнеса, конкуренции и отрасли, а также инструменты, необходимые для продвижения вперед. Но это еще не все — все просто и интуитивно понятно, и вам доступно множество руководств и практических учебных ре...

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полное представление о мобильной среде, необходимой вам для приобретения, удержания и привлечения клиентов, расстановки приоритетов для своей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабел...

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow позволяет легко понять и повысить репутацию вашего приложения. AppFollow — интегрированный сервис для работы с магазинами приложений. Он включает в себя инструменты для управления и автоматизации проверок, органического анализа производительности приложений, исследования конкурентов, монит...

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak — это платформа для маркетинга и аналитики в магазинах приложений, основанная на искусственном интеллекте, позволяющая лидерам мобильной индустрии оптимизировать органическую и платную производительность своих приложений в магазинах приложений. AppTweak выделяется как самая комплексная плат...

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти точки данных доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инстр...

App Radar

App Radar

appradar.com

App Radar фокусируется на органическом и платном привлечении пользователей приложений и позволяет сочетать инструменты самообслуживания с управляемыми услугами для маркетинга в магазине приложений. Чтобы вы могли расти быстрее, самостоятельно или при поддержке наших экспертов. Международная команда ...

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованиями рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с ком...

Adjust

Adjust

adjust.com

Adjust — это пакет измерений и аналитики, который обеспечивает прозрачность, аналитику и инструменты, необходимые маркетологам для развития своих приложений от ранней стадии до зрелости. Мы предоставляем комплексное решение для оптимизации эффективности рекламы и максимизации прибыли, основанное на ...

Upptic

Upptic

upptic.com

Платформа Upptic Games Growth Platform — это ваш командный центр для маркетинговой аналитики и операций по развитию вашей игры для мобильных устройств, ПК или веб3. Определите свои маркетинговые цели и отслеживайте эффективность по каналам или рекламным сетям, креативным ресурсам, географии, кампани...

Applytics

Applytics

applytics.ai

Applytics — это комплексный инструмент ASO, призванный помочь разработчикам и маркетологам приложений улучшить видимость и производительность своих приложений в магазинах приложений. Благодаря мощным функциям, таким как исследование и отслеживание ключевых слов, анализ конкурентов и оптимизация спис...

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информа...

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk снабжает вашу команду первоклассными инструментами для оптимизации магазинов приложений, автоматизации ответов на отзывы и инструментами исследования конкурентов в App Store и Google Play.

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics — это ASO-сервис, предназначенный для повышения производительности приложений и увеличения их органических загрузок. С помощью инструментов Asolytics владельцы приложений могут повысить видимость приложений и максимизировать доход.

42matters

42matters

42matters.com

42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...

ASOMobile

ASOMobile

asomobile.net

ASOMobile — комплексная аналитика мобильных приложений для разработчиков, маркетологов и ASO-специалистов. Для чего нужна платформа? • Проведение маркетинговых исследований рынка мобильных приложений; • Подбор и анализ ключевых слов (60+ стран); • Исследование конкурентов; • Отслеживание позиций при...

ASO index

ASO index

asoindex.io

Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений с помощью подсказки ключевых слов, креатива и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и ...

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, компания способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, ...

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.

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