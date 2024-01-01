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Программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений - Самые популярные приложения - Багамы

Организации используют программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений (ASO), чтобы повысить видимость мобильных приложений в магазинах приложений и отслеживать как рейтинги приложений, так и показатели загрузок. Эти инструменты помогают пользователям совершенствовать различные элементы, включая названия приложений, ключевые слова, значки, описания, предварительный просмотр и снимки экрана. Кроме того, они предлагают рекомендации по улучшению или поддержанию места размещения приложений. Многие продукты этой категории включают в себя функции конкурентной разведки, предоставляющие комплексные данные о ранжировании и загрузках как для приложений организации, так и для конкурирующих приложений. Программное обеспечение ASO обычно используется разработчиками и маркетологами приложений для повышения рейтинга своего приложения и выделения его на популярных рынках приложений, таких как App Store или Google Play.

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Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полную картину мобильной среды, которая вам необходима для приобретения, удержания и привлечения клиентов, определения приоритетов вашей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельност...

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow позволяет легко понять и повысить репутацию вашего приложения. AppFollow — интегрированный сервис для работы с магазинами приложений. Он включает в себя инструменты для управления и автоматизации проверок, органического анализа производительности приложений, исследования конкурентов, монит...

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak — это платформа для маркетинга и аналитики в магазинах приложений, основанная на искусственном интеллекте, позволяющая лидерам мобильной индустрии оптимизировать органическую и платную производительность своих приложений в магазинах приложений. AppTweak выделяется как самая комплексная плат...

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...

Adjust

Adjust

adjust.com

Adjust — это пакет измерений и аналитики, который обеспечивает прозрачность, аналитику и инструменты, необходимые маркетологам для развития своих приложений от ранней стадии до зрелости. Мы предоставляем комплексное решение для оптимизации эффективности рекламы и максимизации прибыли, основанное на ...

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованием рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с комп...

Upptic

Upptic

upptic.com

Платформа Upptic Games Growth Platform — это ваш командный центр для маркетинговой аналитики и операций по развитию вашей игры для мобильных устройств, ПК или веб3. Определите свои маркетинговые цели и отслеживайте эффективность по каналам или рекламным сетям, креативным ресурсам, географии, кампани...

App Radar

App Radar

appradar.com

App Radar фокусируется на органическом и платном привлечении пользователей приложений и позволяет сочетать инструменты самообслуживания с управляемыми услугами для маркетинга в магазине приложений. Чтобы вы могли расти быстрее, самостоятельно или при поддержке наших экспертов. Международная команда ...

Applytics

Applytics

applytics.ai

Applytics — это комплексный инструмент ASO, призванный помочь разработчикам и маркетологам приложений улучшить видимость и производительность своих приложений в магазинах приложений. Благодаря мощным функциям, таким как исследование и отслеживание ключевых слов, анализ конкурентов и оптимизация спис...

42matters

42matters

42matters.com

42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...

Appfigures

Appfigures

appfigures.com

Appfigures предоставляет производителям приложений инструменты, необходимые для понимания своего бизнеса, конкуренции и отрасли, а также инструменты, необходимые для продвижения вперед. Но это еще не все — все просто и интуитивно понятно, и вам доступно множество руководств и практических учебных ре...

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информа...

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics — это ASO-сервис, предназначенный для повышения производительности приложений и увеличения их органических загрузок. С помощью инструментов Asolytics владельцы приложений могут повысить видимость приложений и максимизировать доход.

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk снабжает вашу команду первоклассными инструментами для оптимизации магазинов приложений, автоматизации ответов на отзывы и инструментами исследования конкурентов в App Store и Google Play.

ASOMobile

ASOMobile

asomobile.net

ASOMobile — комплексная аналитика мобильных приложений для разработчиков, маркетологов и ASO-специалистов. Для чего нужна платформа? • Проведение маркетинговых исследований рынка мобильных приложений; • Подбор и анализ ключевых слов (60+ стран); • Исследование конкурентов; • Отслеживание позиций при...

ASO index

ASO index

asoindex.io

Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений с помощью подсказки ключевых слов, креатива и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и ...

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, она способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удерж...

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