Магазин приложений для веб-приложений
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Программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений - Самые популярные приложения - Бразилия
Организации используют программное обеспечение для оптимизации магазинов приложений (ASO), чтобы повысить видимость мобильных приложений в магазинах приложений и отслеживать как рейтинги приложений, так и показатели загрузок. Эти инструменты помогают пользователям совершенствовать различные элементы, включая названия приложений, ключевые слова, значки, описания, предварительный просмотр и снимки экрана. Кроме того, они предлагают рекомендации по улучшению или поддержанию места размещения приложений. Многие продукты этой категории включают в себя функции конкурентной разведки, предоставляющие комплексные данные о ранжировании и загрузках как для приложений организации, так и для конкурирующих приложений. Программное обеспечение ASO обычно используется разработчиками и маркетологами приложений для повышения рейтинга своего приложения и выделения его на популярных рынках приложений, таких как App Store или Google Play.
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Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полную картину мобильной среды, которая вам необходима для приобретения, удержания и привлечения клиентов, определения приоритетов вашей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельност...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow позволяет легко понять и повысить репутацию вашего приложения. AppFollow — интегрированный сервис для работы с магазинами приложений. Он включает в себя инструменты для управления и автоматизации проверок, органического анализа производительности приложений, исследования конкурентов, монит...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — это платформа для маркетинга и аналитики в магазинах приложений, основанная на искусственном интеллекте, позволяющая лидерам мобильной индустрии оптимизировать органическую и платную производительность своих приложений в магазинах приложений. AppTweak выделяется как самая комплексная плат...
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...
Adjust
adjust.com
Adjust — это пакет измерений и аналитики, который обеспечивает прозрачность, аналитику и инструменты, необходимые маркетологам для развития своих приложений от ранней стадии до зрелости. Мы предоставляем комплексное решение для оптимизации эффективности рекламы и максимизации прибыли, основанное на ...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованием рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с комп...
Upptic
upptic.com
Платформа Upptic Games Growth Platform — это ваш командный центр для маркетинговой аналитики и операций по развитию вашей игры для мобильных устройств, ПК или веб3. Определите свои маркетинговые цели и отслеживайте эффективность по каналам или рекламным сетям, креативным ресурсам, географии, кампани...
App Radar
appradar.com
App Radar фокусируется на органическом и платном привлечении пользователей приложений и позволяет сочетать инструменты самообслуживания с управляемыми услугами для маркетинга в магазине приложений. Чтобы вы могли расти быстрее, самостоятельно или при поддержке наших экспертов. Международная команда ...
Applytics
applytics.ai
Applytics — это комплексный инструмент ASO, призванный помочь разработчикам и маркетологам приложений улучшить видимость и производительность своих приложений в магазинах приложений. Благодаря мощным функциям, таким как исследование и отслеживание ключевых слов, анализ конкурентов и оптимизация спис...
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...
Appfigures
appfigures.com
Appfigures предоставляет производителям приложений инструменты, необходимые для понимания своего бизнеса, конкуренции и отрасли, а также инструменты, необходимые для продвижения вперед. Но это еще не все — все просто и интуитивно понятно, и вам доступно множество руководств и практических учебных ре...
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информа...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — это ASO-сервис, предназначенный для повышения производительности приложений и увеличения их органических загрузок. С помощью инструментов Asolytics владельцы приложений могут повысить видимость приложений и максимизировать доход.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk снабжает вашу команду первоклассными инструментами для оптимизации магазинов приложений, автоматизации ответов на отзывы и инструментами исследования конкурентов в App Store и Google Play.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — комплексная аналитика мобильных приложений для разработчиков, маркетологов и ASO-специалистов. Для чего нужна платформа? • Проведение маркетинговых исследований рынка мобильных приложений; • Подбор и анализ ключевых слов (60+ стран); • Исследование конкурентов; • Отслеживание позиций при...
ASO index
asoindex.io
Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений с помощью подсказки ключевых слов, креатива и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и ...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, она способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удерж...