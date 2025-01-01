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Инструменты безопасности API
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Инструменты безопасности API - Самые популярные приложения

Инструменты безопасности API защищают данные, передаваемые через сеть компании через интерфейсы прикладного программирования (API). Эти API выполняют различные функции, такие как расширение возможностей приложений, предоставление облачных сервисов и объединение сетей. Для обеспечения безопасности компании используют технологии безопасности API для каталогизации существующих соединений API и их защиты. Кроме того, эти инструменты могут идентифицировать неизвестные или теневые API, что является обычным явлением для организаций, управляющих многочисленными API. ИТ-отделы, разработчики программного обеспечения и специалисты по безопасности полагаются на решения безопасности API, чтобы улучшить видимость API, контролировать производительность и применять строгие меры безопасности. Поскольку компании постоянно открывают новые соединения API, постоянный мониторинг имеет решающее значение для поддержания оптимальной производительности. Обеспечение безопасности не менее важно, поскольку многие API обрабатывают конфиденциальные данные, раскрытие которых может привести к штрафам. Кроме того, многие решения по обеспечению безопасности API предлагают функции тестирования, позволяющие проверять безопасность API посредством комплексного тестирования и применения политик.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder - платформа для управления уязвимостями, помогающая организациям обнаруживать и устранять риски безопасности в сетях и приложениях.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security помогает выявлять уязвимости в веб-приложениях и API, предоставляя рекомендации для их устранения и интеграцию с CI/CD.

Akto

Akto

akto.io

Akto — платформа для обеспечения безопасности API, предлагающая инструменты для их обнаружения, тестирования и защиты на всех этапах DevSecOps.

Escape

Escape

escape.tech

Escape помогает находить и устранять уязвимости безопасности в GraphQL и веб-приложениях, автоматизируя тестирование и документирование API.

Traceable

Traceable

traceable.ai

Traceable - приложение для повышения безопасности API, предлагающее тестирование в реальном времени, анализ уязвимостей и управление угрозами.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.

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