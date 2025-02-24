Инструменты безопасности API - Самые популярные приложения - Токелау

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Инструменты безопасности API защищают данные, передаваемые через сеть компании через интерфейсы прикладного программирования (API). Эти API выполняют различные функции, такие как расширение возможностей приложений, предоставление облачных сервисов и объединение сетей. Для обеспечения безопасности компании используют технологии безопасности API для каталогизации существующих соединений API и их защиты. Кроме того, эти инструменты могут идентифицировать неизвестные или теневые API, что является обычным явлением для организаций, управляющих многочисленными API. ИТ-отделы, разработчики программного обеспечения и специалисты по безопасности полагаются на решения безопасности API, чтобы улучшить видимость API, контролировать производительность и применять строгие меры безопасности. Поскольку компании постоянно открывают новые соединения API, постоянный мониторинг имеет решающее значение для поддержания оптимальной производительности. Обеспечение безопасности не менее важно, поскольку многие API обрабатывают конфиденциальные данные, раскрытие которых может привести к штрафам. Кроме того, многие решения по обеспечению безопасности API предлагают функции тестирования, позволяющие проверять безопасность API посредством комплексного тестирования и применения политик.
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Fastly
fastly.com
Fastly является поставщиком услуг американских облачных вычислений. Он описывает свою сеть как облачную платформу Edge, которая предназначена для того, чтобы помочь разработчикам расширить свою основную облачную инфраструктуру на край сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает в себя свою сеть доставки контента (CDN), оптимизацию изображений, видео и потоковую передачу, облачную безопасность и сервисы балансировки нагрузки. Службы облачной безопасности Fostly включают защиту от атаки отказа в обслуживании, смягчение бота и брандмауэр веб-приложения. Fastly Web Application Firewall использует основное правило проекта безопасности Open Web Application Modsecurity, установленное вместе со своим собственным набором правил. Платформа Fastly построена на верхней части лака.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использование полосы пропускания, а также воспользоваться набором услуг мониторинга производительности и анализа, позволяющих получить представление о безопасности и производительности вашего веб-сайта.
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Escape
escape.tech
Находите и исправляйте недостатки безопасности GraphQL в масштабе вашего процесса DevSecOps. Используйте DAST и ASM нового поколения для раннего обнаружения и устранения уязвимостей бизнес-логики в реальном времени в GraphQL, повышая безопасность на всех этапах — от разработки до развертывания.
Intruder
intruder.io
Intrumer — это платформа управления поверхностью атак, которая позволяет организациям обнаруживать, обнаруживать и устранять слабые места в любых уязвимых активах в своей сети. Он на постоянной основе предоставляет практические рекомендации по устранению проблем, настраивая результаты работы нескольких ведущих в отрасли сканеров с использованием экспертных рекомендаций нашей собственной команды безопасности.
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
Traceable
traceable.ai
Traceable — ведущая в отрасли компания по обеспечению безопасности API, которая помогает организациям защитить свои цифровые системы и активы в облачном мире, где все взаимосвязано. Traceable — единственная интеллектуальная и контекстно-зависимая платформа, обеспечивающая полную безопасность API. Управление состоянием безопасности: Traceable помогает организациям значительно улучшить состояние своей безопасности с помощью каталога с ранжированием рисков всех API в их экосистеме в режиме реального времени, анализа соответствия, идентификации теневых и потерянных API, а также видимости потоков конфиденциальных данных. Защита от угроз во время выполнения: Traceable наблюдает за транзакциями на уровне пользователя и применяет зрелые алгоритмы машинного обучения для обнаружения аномальных транзакций, оповещения группы безопасности и блокировки атак на уровне пользователя. Управление угрозами и аналитика: Traceable помогает организациям анализировать атаки и инциденты с помощью своего озера данных API, которое предоставляет богатые исторические данные о номинальном и вредоносном трафике. Тестирование безопасности API на протяжении всего SDLC: Traceable соединяет жизненный цикл безопасности с жизненным циклом DevOps, обеспечивая автоматизированные тесты безопасности API для запуска в конвейере CI. Предотвращение цифрового мошенничества: Traceable объединяет обширный и глубокий сбор данных с течением времени и передовое машинное обучение для выявления мошенничества во всех транзакциях API.
Akto
akto.io
Akto — это надежная платформа для групп по безопасности приложений и продуктов, позволяющая создавать программы безопасности API корпоративного уровня на протяжении всего конвейера DevSecOps. Наш ведущий в отрасли пакет решений для обнаружения API, управления состоянием безопасности API, раскрытия конфиденциальных данных и тестирования безопасности API позволяет организациям получить представление о состоянии безопасности своих API. Более 1000 команд по обеспечению безопасности приложений по всему миру доверяют Akto в вопросах безопасности API. Варианты использования Akto: 1. Обнаружение API 2. Тестирование безопасности API в CI/CD 3. Управление состоянием безопасности API 4. Тестирование аутентификации и авторизации 5. Раскрытие конфиденциальных данных 6. Сдвиг влево в DevSecOps
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security помогает вам выявлять уязвимости в ваших веб-приложениях, API, GraphQL и устранять их с помощью практических данных, прежде чем хакеры каким-либо образом причинят вам вред. С помощью Beagle Security вы можете интегрировать автоматическое тестирование на проникновение в свой конвейер CI/CD, чтобы выявлять проблемы безопасности на более ранних этапах жизненного цикла разработки и поставлять более безопасные веб-приложения. Основные функции: - Проверяет ваши веб-приложения и API на наличие более 3000 тестовых случаев, чтобы найти лазейки в безопасности - Стандарты OWASP и SANS - Рекомендации по решению проблем безопасности - Тестирование безопасности сложных веб-приложений с входом в систему - Отчеты о соответствии (GDPR, HIPAA и PCI DSS) - Планирование тестирования - Интеграция DevSecOps - Интеграция API - Командный доступ - Интеграция с популярными инструментами, такими как Slack, Jira, Asana, Trello и более 100 другими инструментами.
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