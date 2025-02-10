Инструменты безопасности API - Самые популярные приложения - Сомали

Traceable

traceable.ai

Traceable — ведущая в отрасли компания по обеспечению безопасности API, которая помогает организациям защитить свои цифровые системы и активы в облачном мире, где все взаимосвязано. Traceable — единственная интеллектуальная и контекстно-зависимая платформа, обеспечивающая полную безопасность API. Управление состоянием безопасности: Traceable помогает организациям значительно улучшить состояние своей безопасности с помощью каталога с ранжированием рисков всех API в их экосистеме в режиме реального времени, анализа соответствия, идентификации теневых и потерянных API, а также видимости потоков конфиденциальных данных. Защита от угроз во время выполнения: Traceable наблюдает за транзакциями на уровне пользователя и применяет зрелые алгоритмы машинного обучения для обнаружения аномальных транзакций, оповещения группы безопасности и блокировки атак на уровне пользователя. Управление угрозами и аналитика: Traceable помогает организациям анализировать атаки и инциденты с помощью своего озера данных API, которое предоставляет богатые исторические данные о номинальном и вредоносном трафике. Тестирование безопасности API на протяжении всего SDLC: Traceable соединяет жизненный цикл безопасности с жизненным циклом DevOps, обеспечивая автоматизированные тесты безопасности API для запуска в конвейере CI. Предотвращение цифрового мошенничества: Traceable объединяет обширный и глубокий сбор данных с течением времени и передовое машинное обучение для выявления мошенничества во всех транзакциях API.