Самые популярные Недавно добавленные Инструменты безопасности API - Самые популярные приложения - Фарерские о-ва

Инструменты безопасности API защищают данные, передаваемые через сеть компании через интерфейсы прикладного программирования (API). Эти API выполняют различные функции, такие как расширение возможностей приложений, предоставление облачных сервисов и объединение сетей. Для обеспечения безопасности компании используют технологии безопасности API для каталогизации существующих соединений API и их защиты. Кроме того, эти инструменты могут идентифицировать неизвестные или теневые API, что является обычным явлением для организаций, управляющих многочисленными API. ИТ-отделы, разработчики программного обеспечения и специалисты по безопасности полагаются на решения безопасности API, чтобы улучшить видимость API, контролировать производительность и применять строгие меры безопасности. Поскольку компании постоянно открывают новые соединения API, постоянный мониторинг имеет решающее значение для поддержания оптимальной производительности. Обеспечение безопасности не менее важно, поскольку многие API обрабатывают конфиденциальные данные, раскрытие которых может привести к штрафам. Кроме того, многие решения по обеспечению безопасности API предлагают функции тестирования, позволяющие проверять безопасность API посредством комплексного тестирования и применения политик.