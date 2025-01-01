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API-платформы - Самые популярные приложения

Платформы API включают в себя программные инструменты и интеграции, предназначенные для помощи командам разработчиков в управлении всем жизненным циклом API. Эти решения предлагают комплексные функциональные возможности для проектирования и управления API. Программное обеспечение для проектирования API позволяет пользователям планировать, создавать и изменять API в безопасной среде разработки. Эти инструменты поддерживают предпроизводственный этап управления API, позволяя разработчикам проводить мозговой штурм, устанавливать рекомендации по проектированию и создавать API на одной панели управления. С другой стороны, программное обеспечение для управления API облегчает мониторинг, контроль и монетизацию API в безопасных условиях разработки. Эти инструменты помогают администраторам контролировать согласованность соединений, трафик, ошибки и безопасность развернутых API-интерфейсов их команды. Кроме того, на некоторых платформах API есть торговые площадки API, позволяющие разработчикам размещать свои API и монетизировать их. Платформа API может предлагаться как единый комплексный продукт или как набор интегрированных продуктов.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.

Qodex.ai

Qodex.ai

qodex.ai

Qodex.ai упрощает тестирование API с помощью автоматизации на базе ИИ, без кодирования и ручной работы, позволяя автоматизировать создание и тестирование API.

Kong

Kong

konghq.com

Kong - платформа для управления API, обеспечивающая безопасность, мониторинг и масштабируемость в различных средах разработки и развертывания.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi — облачная платформа для интеграции приложений и данных, упрощающая процесс соединения систем и управления качеством данных.

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API-платформы - Самые популярные приложения - WebCatalog